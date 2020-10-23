Топ-5 капперов по ROI в РПЛ – подпишитесь на каждого, чтобы получать выгодные прогнозы!

Ближайший футбольный уикенд в России – 🔥! Слуцкий против Семака, Краснодар после матча ЛЧ примет дома «Спартак», а «Локо» – «Ротор».

Капперы, которые сделали самый большой ROI на матчах РПЛ на дистанции в 150 прогнозов – ниже:

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ставки настоящих профи!

Тренды тура РПЛ: домашняя серия «Краснодара» и ОЗ в матчах «Зенита». Кэфы выше 1.42!



У Сергея Лапочкина в среднем 1 красная карточка за игру – все назначения и статистика судей 12 тура РПЛ



«Спартак» сыграет без зрителей против «Ростова». Коэффициент на победу гостей – 4.8

