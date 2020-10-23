Топ-5 капперов по ROI в РПЛ – подпишитесь на каждого, чтобы получать выгодные прогнозы!

Ближайший футбольный уикенд в России – 🔥! Слуцкий против Семака, Краснодар после матча ЛЧ примет дома «Спартак», а «Локо» – «Ротор».
Капперы, которые сделали самый большой ROI на матчах РПЛ на дистанции в 150 прогнозов – ниже:
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🥇 Артем Федоров1 – ROI 22,04%
🥈 Игорь Большой – ROI 16,49%
🥉 r.rebrow – ROI 15,85%
4. Игорь Киселев1 – ROI 12,88%
5. lexxx – ROI 7,72%
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