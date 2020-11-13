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Роналду забил 102-й гол за сборную, до рекорда – 7 мячей. Букмекеры оценили его шансы обойти Али Даеи (109 голов)

Товарищеский матч против Андорры приблизил португальского нападающего к мировому рекорду. Роналду забил 102-й гол за сборную – осталось отличиться 7 раз, чтобы обогнать экс-форварда сборной Ирана Али Даеи.

У самого Криштиану есть личная цель – рекорд по голам за сборную. К матчам сборных в Лиге наций букмекеры так и не изменили коэффициенты.

  • Побьет рекорд Али Даеи (109 голов): да – 1.10, нет – 5.80

Вероятность того, что португальский форвард побьет рекорд Али Даеи (109 голов) за сборную – 90.91%, по мнению букмекеров. В прошлом году Криштиану заявил о том, что все рекорды должны быть побиты, и этот – в том числе. На данный момент Роналду является первым европейцем, забившим 100 мячей за национальную сборную.

(2.45) Португалия – Франция (3.10)

В рамках Лиги наций Португалии предстоит встретиться со сборной Франции. Матч состоится 14 ноября 22:45. Сможет ли Роналду стать на шаг ближе к мировому рекорду после этой игры?

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Источник главного изображения: https://www.eurosport.ru/footb...

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Real Sports Insider69.1% WR-0.26% ROI
1.57Сборная Бразилии по футболу фора (-1.5)
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Бразилия — Венесуэла| Отборочный турнир на Чемпионат мира 2022 - Южная Америка
Бразилия отлично начала групповой этап, разгромив Боливию и Перу. Хоть в этой встрече сборная не сможет рассчитывать на Неймара, но в первом матче бразильцы забили 5 мячей и без его участия.

У Венесуэлы старт турнира совсем не задался - два поражения, ни одного забитого мяча. Хотя соперники были не самыми сложными.

"Пентакампеоны" даже без Неймара являются очень сильной сборной, тем более у себя дома. Так что здесь не стоит ожидать от Венесуэлы сенсации.
0
Повторить за 2.33
Константин Генич55.3% WR-3.64% ROI
1.666Тотал больше 2
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 2-3 гола в матче Турция - Россия. Вот его доводы:

«Сегодня мы поговорим о Лиге Нации, возможно решающем матче для сборной России. Мы отправляемся в Стамбул играть против сборной Турции. В группе предельно понятная ситуация. Нас немного поджимают венгры, но они оставили много сил в матче против исландцев и пробились на чемпионат Европы.

Что касается Лиги Наций, то у нас 8 очков, 3 очка у сборной Турции и остальные чуть отстали. Я веду к тому, что вряд ли от этой игры, особенно после того, что мы видели в Молдове, стоит ждать супер яркого и зрелищного футбола. Как вы знаете, есть определенные кадровые проблемы. Молодежь, которая попробовала себя в матче с Молдовой, проявила себя не лучшим образом. Может быть Черчесов слегка и разочаровался в тех игроках, которых вызвал, за исключением Фомина, потому что мне показалось, что именно он был чуть ли не лучшим в составе.

В отсутствии Дзюбы приходится перестраивать игру в атаке. Чалов также в игру не попал. С Заболотным пока непонятная история: будет играть или не будет. Вышел Соболев старательно, имел возможность забить, но не забил. Мне кажется, что Турции этот матч нужен больше, чем нам. У турков очень подвижная атака. Можно вспомнить матч на «ВТБ-арене», когда Турция во втором тайме откровенно подавила Россию и ничего не давала сделать. К этому сборная России должна быть готова.

Можно сыграть и «обе забьют», можно сыграть и тотал больше 2,5 мяча. Но, как я вижу этот матч после того, как турки сыграли 3:3 с Германией и Хорватией, оптимальной ставкой является тотал 2-3 гола за 1,80 на сайте «Винлайна». Объясню почему.

Если Турция забьет первой, то нашим придется раскрываться, поэтому быстрые игроки атаки Турции могут забить и второй, соответственно будет 2:0. Может быть мы отыграем и будет 2:1. Может быть и ничья 1:1. Разгром вряд ли стоит рассматривать. Поэтому, как мне видится 2:1 в ту или иную сторону, 1:1 или 2:0 — это интересные варианты на эту игру.

Мой прогноз — тотал 2-3 гола.»

Источник: РБ / Турция — Россия: прогноз и ставка Константина Генича
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Повторить за 1.666
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