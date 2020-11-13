Роналду забил 102-й гол за сборную, до рекорда – 7 мячей. Букмекеры оценили его шансы обойти Али Даеи (109 голов)

Товарищеский матч против Андорры приблизил португальского нападающего к мировому рекорду. Роналду забил 102-й гол за сборную – осталось отличиться 7 раз, чтобы обогнать экс-форварда сборной Ирана Али Даеи.

К матчам сборных в Лиге наций букмекеры так и не изменили коэффициенты.

Побьет рекорд Али Даеи (109 голов): да – 1.10, нет – 5.80.

Вероятность того, что португальский форвард побьет рекорд Али Даеи (109 голов) за сборную – 90.91%, по мнению букмекеров. В прошлом году Криштиану заявил о том, что все рекорды должны быть побиты, и этот – в том числе. На данный момент Роналду является первым европейцем, забившим 100 мячей за национальную сборную.

Победа Хорватии– 3.20;

Победа Португалии – 2.20;

Ничья – 3.30.

В рамках Лиги наций Португалии предстоит встретиться в гостях со сборной Хорватии. Матч состоится 17 ноября 22:45. Сможет ли Роналду стать на шаг ближе к мировому рекорду после этой игры?

Роналду забьет первый гол – 3.60;

Роналду забьет в любое время – 1.95;

Роналду забьет 2 и более голов – 5.50;

Роналду забьет 3 и более голов – 23.

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