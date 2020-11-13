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Роналду забил 102-й гол за сборную, до рекорда – 7 мячей. Букмекеры оценили его шансы обойти Али Даеи (109 голов)

Товарищеский матч против Андорры приблизил португальского нападающего к мировому рекорду. Роналду забил 102-й гол за сборную – осталось отличиться 7 раз, чтобы обогнать экс-форварда сборной Ирана Али Даеи.

К матчам сборных в Лиге наций букмекеры так и не изменили коэффициенты.

  • Побьет рекорд Али Даеи (109 голов): да – 1.10, нет – 5.80

Вероятность того, что португальский форвард побьет рекорд Али Даеи (109 голов) за сборную – 90.91%, по мнению букмекеров. В прошлом году Криштиану заявил о том, что все рекорды должны быть побиты, и этот – в том числе. На данный момент Роналду является первым европейцем, забившим 100 мячей за национальную сборную.

Хорватия – Португалия

  • Победа Хорватии– 3.20;
  • Победа Португалии – 2.20;
  • Ничья – 3.30.

В рамках Лиги наций Португалии предстоит встретиться в гостях со сборной Хорватии. Матч состоится 17 ноября 22:45. Сможет ли Роналду стать на шаг ближе к мировому рекорду после этой игры?

  • Роналду забьет первый гол – 3.60;
  • Роналду забьет в любое время – 1.95;
  • Роналду забьет 2 и более голов – 5.50;
  • Роналду забьет 3 и более голов – 23.

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Источник главного изображения: https://football24.ua/resources/

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Константин Генич55.3% WR-3.6% ROI
1.99Обе команды забьют - Да
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Сербия — Россия. Вот его доводы:

«Сербам обязательно надо выигрывать, если они не хотят опуститься в Лигу С. В целом там расклады сумасшедшие. Надо и тем, и другим. Понятно, что третий матч подряд, понятно, что Сербия оставила много негативных эмоций в матче с Шотландией, не пробившись на Евро. Сербы сыграли вничью с Венгрией, сумев быстро переключиться. Мы проиграли Турции.

В ситуации, когда надо и тем, и другим, а у сербов, как всегда, очень хороший подбор игроков: Йович вернулся в сборную, есть Милинкович-Савич, Тадич. У нас больше игрового времени получит Соболев, которого он не получил в игре с Турцией. В общем, когда надо и тем, и другим, то может быть сдержанный матч, но Сербия — команда безбашенная, немного неорганизованная. Постоянно лезет вперед и сама созидает и забивает, но и в обороне проблем предостаточно.

В этом матче я рекомендую сыграть «обе забьют». Вполне боеспособный коэффициент и жизненная ставка».

Источник: РБ / Сербия — Россия: прогноз и ставка Константина Генича
1
Повторить за 1.92
Gagik63.2% WR11.94% ROI
1.63Сборная Германии по футболу тотал больше 1
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
К заключительному туру сборная Германии подходит не только в статусе лидера, но и единственной, в чьей графе поражений до сих пор числится цифра 0. Правда, к “Бундестим” есть претензии, ведь на родине от любимой футбольной дружины ждали куда более уверенного выступления в рамках нового розыгрыша Лиги Наций, а по итогу результаты таковы, что только дважды удалось отметиться победой и трижды пришлось разойтись миром. Главного успеха немцы добились в минувшие выходные, так как именно благодаря победе в домашней схватке с украинцами вырвались вперед и рассказывать тут особо нечего, ведь после пропущенного мяча машина Йоахима Лева завелась не на шутку и просто-напросто раздавила гостей с итоговым счетом 3:1.

Ориентировочный состав: Нойер – Гинтер, Зюле, Рюдигер, Кох – Макс, Гнабри, Горецка, Гюндоган – Сане, Вернер.
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