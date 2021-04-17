Роналду не сыграет с «Аталантой». Шансы «Ювентуса» резко уменьшились

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сможет принять участие в матче 31-го тура Серии А против «Аталанты». Как заявили в туринском клубе, у португальца диагностировано мышечное повреждение, которое было получено в матче прошлого тура, в котором «Юве» встречался с «Дженоа» (3:1).

Пока неизвестно, сколько именно матчей пропустит Криш. По заявлению главного тренера туринцев Андреа Пирло, тренерский штаб не хочет рисковать португальцем в сегодняшнем матче, дабы не усугублять травму.

Букмекеры не остались в стороне и отреагировали на эту новость изменением коэффициентов. Примечательно, что до объявления списка игроков, которые отправятся в Бергамо, котировки букмекеров выглядели следующим образом: Победа «Ювентуса» шла с кэфом 2.90, победа «Аталанты» – 2.48. Ничья котировалась кэфом 3.64.

После новости о травме, кэф на победу «Аталанты» снизился до 2.20, а кэф на победу «Ювентуса», соответственно, возрос до 3.28. Ничья котируется кэфом 3.80.

Из этого следует, что «Ювентус» и до новости о травме не считался фаворитом у букмекеров, теперь же вовсе его шансы ухудшились.

Напомним, что в матче первого круга команды сыграли 1:1. Счет в первом тайме открыл Кьеза, а 57-й минуте Фройлер уравнял положение команд. На 61-й минуте Роналду не реализовал пенальти. Алексей Миранчук отыграл 20 минут, выйдя на замену.

А что думаете вы? Сможет «Ювентус» без Роналду обыграть команду Миранчука?