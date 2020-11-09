Роналду не нужен «Юве»? Криштиану перейдет в «ПСЖ» или вернется в «МЮ» (Букмекеры)

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность не продлевать контракт с Роналду. Сообщается, что португальца могут выставить на трансфер летом 2021 года, чтобы компенсировать часть потраченных на игрока расходов (€ 117 млн). Напомним, что срок текущего соглашения истекает летом 2022 года.



Букмекеры оценили возможность перехода португальца в летнее трансферное окно:

Вероятность перехода нападающего «Ювентуса» в «ПСЖ» оценивается в 42%, еще летом этот показатель составлял 20%.

Роналду получает почти в 4 раза больше, чем следующий за Криштиану в зарплатной ведомости Маттейс де Лигт. Главный тренер Андреа Пирло получает почти в 18 раз меньше Криштиану.

По истечении контракта клуб рискует отдать нападающего бесплатно, а продлевать соглашение с португальцем также рискованно, считают в «Ювентусе» – форвард не становится моложе.

В этом сезоне Роналду принял участие в 4 матчах Серии А, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. В прошлом сезоне португалец отличился 31 раз в 33 матчах.

Источники изображений: https://images.daznservices.co..., https://dynamo.kiev.ua/media/

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