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Роналду не нужен «Юве»? Криштиану перейдет в «ПСЖ» или вернется в «МЮ» (Букмекеры)

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность не продлевать контракт с Роналду. Сообщается, что португальца могут выставить на трансфер летом 2021 года, чтобы компенсировать часть потраченных на игрока расходов (€ 117 млн). Напомним, что срок текущего соглашения истекает летом 2022 года.

Букмекеры оценили возможность перехода португальца в летнее трансферное окно:

  • «ПСЖ» – 2.4;
  • «Интер Майами» – 4.3;
  • «Реал Мадрид» – 8.5;
  • «Бавария» – 10;
  • «Манчестер Юнайтед» – 10.

Вероятность перехода нападающего «Ювентуса» в «ПСЖ» оценивается в 42%, еще летом этот показатель составлял 20%. 

Роналду получает почти в 4 раза больше, чем следующий за Криштиану в зарплатной ведомости Маттейс де Лигт. Главный тренер Андреа Пирло получает почти в 18 раз меньше Криштиану.

По истечении контракта клуб рискует отдать нападающего бесплатно, а продлевать соглашение с португальцем также рискованно, считают в «Ювентусе» – форвард не становится моложе.

В этом сезоне Роналду принял участие в 4 матчах Серии А, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. В прошлом сезоне португалец отличился 31 раз в 33 матчах.

Источники изображений: https://images.daznservices.co..., https://dynamo.kiev.ua/media/

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Комментарии
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Bavar
64.9% WR-8.22% ROI
Бавария аха,ха...😂🤔
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Flanagun
69.4% WR-0.05% ROI
Было бы круто, если бы вернулся в Манчестер. Но, скорее всего, окажется в ПСЖ)
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Надо как следует поломать голову с выбором "а ставить ли вообще на эту встречу?" 😂

Для тех кто решился мои доводы ниже:
1. Команды с очень сильным... характером - если никто не натупит в первые 10-15 минут увидим классическое перетягивание каната - ТМ должен зайти
2. Исландия имеет колоссальный опыт игры 2м номером, т.к все последние игры играют исключительно с ТОП, а как себя вести против таких же? Хз, думаю, по инерции будут отсиживаться и ждать, как это и делают уже сколько лет подряд - делают очень даже неплохо! - это риск для П1
3. У венгров сейчас реально хороший прогресс и на уровне сборной, и на клубном уровне тоже! Команда нашла свое лицо и на равных играет с командами "своего круга", а, при необходимости, очень недурно защищается - основной аргумент в пользу ставки.
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Источник: Олимп
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