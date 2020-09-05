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У Роналду 99 мячей за сборную Португалии. Букмекеры оценили его шансы побить рекорд Али Даеи (109 голов)

Новый сезон Лиги наций только стартовал, а Роналду уже написал мотивирующий пост, что Португалия готова к защите титула. 

У самого Криштиану есть личная цель – рекорд по голам за сборную. К матчам сборных в Лиге наций букмекеры так и не изменили коэффициенты.

  • Побьет рекорд Али Даеи (109 голов): да – 1.10, нет – 5.80

Вероятность того, что Роналду побьет рекорд Али Даеи (109 голов) за сборную – 90.91%, по мнению букмекеров. Сейчас у Роналду уже 99 голов за Португалию, осталось всего 10.

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Источник главного изображения: https://footballua.tv/news/903...

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Чтобы побить рекорд, нужно 11 голов. Забив 10, он сравняется с Даеи.
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Людмила Лудоманова80% WR1.76% ROI
2.01Победит Сборная России по футболу
Венгрия — Россия|Лига наций УЕФА
Венгрия — Россия|Лига наций УЕФА
Всем добрый вечер!

🇷🇺 Для меня Россия в данном матче выглядит куда более предпочтительным кандидатом на победу в сравнении с Венграми.

🇭🇺 У венгров хорошая мощная команда, но я все равно считаю, что Россия сможет забрать три очка как минимум из-за того, что большинство наших игроков выступают в РПЛ и находятся в хорошей форме⚽️

Смею предположить, что обе команды забьют мячи, но по итогу встречи Россия победит 1-2
0
Повторить за 2.09
Букмекерская жила63.6% WR0.45% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Испания — Украина|Лига наций УЕФА
Испания — Украина|Лига наций УЕФА
На бумаге Испания выступает в качестве явного и, возможно, очевидного фаворита в данном противостоянии, но по последним матчам этих двух команд в лиге наций мы можем сделать вывод, что они в принципе равны по игре в данный момент.

Вне всяких сомнений испанцы явно превосходят украинцев по качеству исполнителей, но лично я предпочту украинцев испанцам в вопросе построенной игры.

Считаю, что обе команды обменяются мячами, а дальше уже будь, что будет.
0
Повторить за 2.03
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