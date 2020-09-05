У Роналду 99 мячей за сборную Португалии. Букмекеры оценили его шансы побить рекорд Али Даеи (109 голов)

Новый сезон Лиги наций только стартовал, а Роналду уже написал мотивирующий пост, что Португалия готова к защите титула.

У самого Криштиану есть личная цель – рекорд по голам за сборную. К матчам сборных в Лиге наций букмекеры так и не изменили коэффициенты.

Побьет рекорд Али Даеи (109 голов): да – 1.10, нет – 5.80.

Вероятность того, что Роналду побьет рекорд Али Даеи (109 голов) за сборную – 90.91%, по мнению букмекеров. Сейчас у Роналду уже 99 голов за Португалию, осталось всего 10.

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