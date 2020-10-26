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Роналду все еще может сыграть против «Барселоны» в ЛЧ

«Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1) в 5-м туре чемпионата Италии. В предыдущем матче лиги туринцы также сыграли вничью с «Кротоне» (1:1). Таким образом, «Ювентус» не смог выиграть в обоих матчах чемпионата, в которых отсутствовал Роналду, который заразился коронавирусом.  

Несмотря на то, что в субботу (24 октября) Криштиану снова сдал положительный тест, он все еще сохраняет шансы сыграть против «Барселоны» во втором туре Лиги чемпионов, который состоится 28 октября в Турине. Главное условиее для участия в матче – отрицательный тест на коронавирус за сутки до игры.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» – «Барселона» выглядят следующим образом:

  • Победа «Ювентуса» – 2.63
  • Ничья – 3.38
  • Победа «Барселоны» – 2.64

В новом сезоне португалец провел за «Ювентус» три игры, в которых забил три гола.

Источник обложки: https://www.eurosport.ru/footb...

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Эксперт отмечает, что домашнее поражение от Шахтера спутало все планы испанского гранда. Реалу необходимо брать очки в предстоящей встрече, ведь впереди матчи против миланского Интера. Если Реал вновь потеряет очки, то серьезно усугубит свою ситуацию в группе.

У Боруссии хорошая команда с отличной атакующей линией. В последнем туре чемпионата Германии команда забила три гола Майнцу. Однако подопечные Зидана знают, как настраиваться на такие игры. Если команда будет действовать максимально внимательно, как в игре против Барселоны, то мадридцы точно заберут из Менхенгладбаха три очка.

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