Роналду сдал положительный тест на коронавирус. Завтра Португалия играет с Швецией

У Роналду обнаружили коронавирус. Контактная группа Криштиану – вся сборная Португалии по футболу. Вчера он был в расположении команды.

Завтра состоится матч со Швецией. Многие букмекеры все еще принимают ставки на матч.

Победа Португалии – 1.72

Победа Швеции – 5.00

Как и любому другому спортсмену, который сдал положительный тест на коронавирус, Роналду предстоит пройти 14-дневный карантин. Из-за этого нападающий точно не сыграет в трех следующих матчах за «Ювентус».

Игра с «Барсой» в ЛЧ должна пройти 28 октября. Если у Роналду не будет осложнений, его карантин закончится 27 октября. Так что у Криштиану все еще остается шанс сыграть против команды Месси.

Betting Insider будет следить за тем, как изменятся коэффициенты на матчи, в которых Роналду не сможет принять участие.

А вы поставили на матч?

Источник обложки: https://rsport.ria.ru/20201008...