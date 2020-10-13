Роналду сдал положительный тест на коронавирус. Завтра Португалия играет с Швецией

У Роналду обнаружили коронавирус. Контактная группа Криштиану – вся сборная Португалии по футболу. Вчера он был в расположении команды.
Завтра состоится матч со Швецией. Многие букмекеры все еще принимают ставки на матч.
Как и любому другому спортсмену, который сдал положительный тест на коронавирус, Роналду предстоит пройти 14-дневный карантин. Из-за этого нападающий точно не сыграет в трех следующих матчах за «Ювентус».
- (6.80) «Кротоне» – «Ювентус» (1.44)
- (5.00) «Динамо» Киев – «Ювентус» (1.71)
- (1.50) «Ювентус» – «Верона» (6.3)
Игра с «Барсой» в ЛЧ должна пройти 28 октября. Если у Роналду не будет осложнений, его карантин закончится 27 октября. Так что у Криштиану все еще остается шанс сыграть против команды Месси.
Betting Insider будет следить за тем, как изменятся коэффициенты на матчи, в которых Роналду не сможет принять участие.
А вы поставили на матч?
Источник обложки: https://rsport.ria.ru/20201008...