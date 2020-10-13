Betting Insider

Роналду сдал положительный тест на коронавирус. Завтра Португалия играет с Швецией

У Роналду обнаружили коронавирус. Контактная группа Криштиану – вся сборная Португалии по футболу. Вчера он был в расположении команды.

Завтра состоится матч со Швецией. Многие букмекеры все еще принимают ставки на матч.

  • Победа Португалии – 1.72
  • Победа Швеции – 5.00

Как и любому другому спортсмену, который сдал положительный тест на коронавирус, Роналду предстоит пройти 14-дневный карантин. Из-за этого нападающий точно не сыграет в трех следующих матчах за «Ювентус».

    1. (6.80) «Кротоне» – «Ювентус» (1.44)
    2. (5.00) «Динамо» Киев – «Ювентус» (1.71)
    3. (1.50) «Ювентус» – «Верона» (6.3)

    Игра с «Барсой» в ЛЧ должна пройти 28 октября. Если у Роналду не будет осложнений, его карантин закончится 27 октября. Так что у Криштиану все еще остается шанс сыграть против команды Месси.

    Betting Insider будет следить за тем, как изменятся коэффициенты на матчи, в которых Роналду не сможет принять участие.

    А вы поставили на матч?

    Источник обложки: https://rsport.ria.ru/20201008...

    Комментарии
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    Portugal win 2:1
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    весь вулхэмптон!!!!
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    Reddevil47.9% WR4.89% ROI
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    Мушук-Индепьеденте
    Вероятности по коэффициентам:
    П1-29%
    Н-29%
    П2-42%
    Рассчитаю вероятности по играм дома и в гостях, и сравним.
    Средние показатели в лиге:
    Хозяева в среднем забивают 1,68 гола за игру.
    Гости в среднем забивают 1,21 гола за игру.
    Рассмотрим показатели у данных команд.
    Мушук дома:
    Забитые-1,29
    Пропущенные-1
    Индепьеденте в гостях:
    Забитые-2,57
    Пропущенные-1,29
    Рассчитываю силы команды относительно лиги. Для атаки показатели чем больше, тем лучше, для защиты наоборот.
    Мушук ********* Индепьеденте
    Атака-0******* Атака-2,12
    Зашита-0,83 Защита-0,77
    Атака гораздо лучше у гостей. Защита примерно на одинаковом уровне.
    Из сил команд получаем прогнозируемые тоталы:
    Мушук- 0,99
    Индепьеденте-2,12
    Наиболее вероятный счёт-0:2(10%)
    Из прогнозируемых тоталов получаем вероятности:
    П1-17% (29% по БК)
    Н-20% (29% по БК)
    П2-63% (42% по БК)
    Недооценена победа гостей, поэтому ставка на неё.
    Средняя вероятность-52%
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