После того, как Криштиану Роналду не попал в заявку на матч с «Аталантой», букмекеры открыли линию на переход португальца в другой клуб:

Клуб из MLS – 3.00 ;

; Китайский клуб – 4.00 ;

; «ПСЖ» – 5.00 ;

; «Манчестер Юнайтед» – 7.00 ;

; Клуб из ОАЭ или Катара – 8.00 ;

; «Спортинг» Лиссабон – 10.00.

Напомним, в последних двух матчах за «Ювентус» игрок был заменен. После этого главный тренер Маурицио Сарри заявил, что Криштиану не может находиться на поле все 90 минут из-за травмы колена.

Несмотря на это, футболист полностью сыграл оба матча в сборной Португалии. В отборе Евро-2020 он забил 10 мячей и приблизился к достижению Али Даеи (109 голов).

Букмекеры уверены, что португалец побьет мировой рекорд, кэф – 1.10. На то, что у него не удастся это сделать дают 5.80.

В сборной Роналду забил уже 99 голов. Однако аналитики сомневаются, что он успеет опередить иранца до конца следующего года:

Побьет рекорд до конца 2020 года – 4.00 ;

; С кэфом 1.20 можно поставить на то, что этого не произойдет.

На что еще можно поставить?

Месси и Криштиану завершат карьеру в одно межсезонье:

Да – 3.20 ;

; Нет – 1.30.

Лионель Месси и Криштиану Роналду проведут совместный ужин до конца 2020 года:



Да – 11.0 ;

; Нет – 1.01.

Побьет ли Роналду очередной рекорд, а где продолжит карьеру? Пишите в комментариях

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