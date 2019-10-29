«Золотой мяч-2019»: кэф на победу Роналду обвалился почти в 4 раза после приезда France Football в Турин

Ранее сообщалось, что представители издания France Football, которое ежегодно вручает премию «Золотой мяч», прилетали в Турин. Они встретились с Криштиану Роналду и спортивным директором клуба Фабио Паратичи, чтобы записать интервью.

После этого букмекеры изменили котировки на главных претендентов индивидуальной награды:

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 1.44 Лионель Месси («Барселона») – 2.72 Криштиану Роналду («Ювентус») – 5.85 (до сообщения его шансы оценивали коэффициентом 22.0 – прим. Betting Insider)

Напомним, что на прошлой неделе был опубликован список номинантов на «Золотой мяч 2019», в который вошел португалец. Криштиану Роналду в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии, а также стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

Обладатель «Золотого мяча 2019» будет объявлен 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

Кто возьмет «Золотой мяч» в этом году? Пишите свои варианты в комментариях

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