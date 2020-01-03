Уэйн Руни проиграл на ставках 700 000 фунтов, когда выступал за «МЮ». Он рассказал в интервью о своей зависимости

Экс-капитан сборной Англии и нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о том, что проигрывал большие суммы на ставках. Об этом стало известно в первом эпизоде сериала «Держи под контролем» об ответственном беттинге.

«Я продолжал ставить, в попытках отыграть потерянные деньги», – признался Руни.

«Если продолжать играть, можно терять все больше-больше – вот тогда-то это и становится проблемой»

Руни поделился, что потерял на ставках 700 000 фунтов за пять месяцев, а однажды проиграл 65 тысяч фунтов всего за два часа в казино в 2008-м. Отметим, что по контракту с «МЮ» нападающий получал 300 тысяч фунтов в неделю.

«Нужно было выступать за страну или клуб, и когда я терял деньги – это влияло на меня. Я был молодым парнем, который заработал кучу денег. В выездных матчах АПЛ с «МЮ» или в сборной мы проводили в отеле от 7 до 10 дней. Становилось скучно и приходилось как-то занимать свое время. Тогда азартные игры были одним из вариантов.

Было просто делать ставки через телефон – это не ощущалось, как игра на настоящие деньги. Пока не проиграешь большую сумму и не поймешь, сколько вообще на это тратишь, трудно все осознать.

Я побеждал поначалу. Легкие деньги – это чувство затягивает еще больше. К счастью, мне удалось выплатить то, что я проиграл, и я больше не возвращался к этому. Я научился на своих ошибках».

Проект сериала был подготовлен онлайн-казино 32Red, который является титульным спонсором «Дерби Каунти», где в статусе играющего тренера выступает Руни.

Руни выбрал 32-й номер в «Дерби Каунти» – это реклама главного спонсора

Подписание футболиста помогло клубу обеспечить рекордную спонсорскую сделку – но такая «связь» вызвала критику. Представитель церкви по азартным играм доктор Алан Смит считает, что футболист должен отказаться от номера, чтобы не оказать влияние на детей.

«Звезды должны осознать тот факт, что они не делают фанатам никаких одолжений, рекламируя букмекерские компании», – заявил Смит.

Сам Руни заявил, что номер не имеет для него большого значения: «Если честно, номер мне не так важен. Я играл под разными номерами: 18, 8, 9, 10, 23, теперь это будет 32».

Напомним, что именно 32Red оплачивает контракт Руни в «Дерби Каунти». В своем первом матче Чемпионшипа нападающий отдал одну голевую передачу.

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