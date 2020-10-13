Каппер из Ростова угадал точный счет трех матчей КХЛ и выиграл более 2 млн рублей

Клиент «Фонбет» из Ростовской области поставил 507 рублей на экспресс из трех матчей КХЛ – у него зашел кэф 4522.00.

Любитель хоккея решил угадать точный счет всех матчей. Коэффициент на каждую игру был не меньше 14.





Отдельно отметим игру «Трактор» – «Куньлунь», где за 3 минуты до сирены форвард домашней команды Вячеслав Основин не реализовал буллит, который мог помешать крупному выигрышу – 2 292 654 рублей.

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Источник: https://www.fonbet.ru/news/win...