«Ростов» погасил задолженности по зарплате за два месяца перед матчем со «Спартаком»

В ФК «Ростов» погасили задолженности по зарплате за сентябрь и октябрь перед матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком». Также игроки получили обещание скорого погашения задолженностей по премиальным и другим выплатам. Об этом корреспонденту Betting Insider сообщил надежный источник из окружения футболистов клуба.

В начале ноября главный тренер команды Валерий Карпин дал интервью, в котором рассказал о проблемах клуба. По его словам, ответственность за огромные долги «Ростова» лежит на бывшем руководителе клуба Игоря Гуськова:

Не построена новая база;

В управление клубу не передан стадион;

Игроки не получают зарплаты.

После интервью «Ростов» объявил о том, что PR-директор Денис Штаньков покидает клуб.

От финансовой стабильности в клубе зависит состав на весенний отрезок РПЛ

Также в СМИ сообщалось, что из-за финансовых проблем в зимнее трансферное окно «Ростов» будет вынужден продать несколько футболистов: Дмитрия Чистякова, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Еременко и Алексея Ионова.

Напомним, по данным Betting Insider, Хореном Байрамяном уже серьезно интересуется московское «Динамо», а вторым лучшим форвардом чемпионата в этом сезоне Эльдором Шомуродовым – два европейских клуба.

Первую половину сезона команда закончила на третьем месте, набрав 34 очка.



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