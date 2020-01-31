Уход Бэйла, Хамеса и борьба с «Ливерпулем» за Мбаппе летом. Букмекеры оценили все варианты сделок «Реала»

Самая крупная сделка «Реала» в зимнее трансферное окно – это подписание «нового Неймара» 18-летнего Рейньера за 30 млн евро. «Мадрид» продолжает вкладываться в будущее. Возможно, поэтому в аренду ушел Одриосола – для ротации с Карвахалем окреп воспитанник клуба Ашраф Хакими, который может уже скоро может вернуться в Испанию из «Боруссии» Дортмунд.

В нашем специальном дайджесте к закрытию зимнего ТО мы расскажем, кто пополнит команду Зидана, кто покинет королевский клуб, и на какое приобретение уже есть планы летом.

У «Реала» 13 пропущенных – это лучший показатель в лиге

«Мадрид» на удивление мало пропускает в этом сезоне – только 13 раз за 21 тур в Ла Лиге их соперники смогли пробить Куртуа и Ареоля. Это лучший результат в Примере, и впервые за много лет можно говорить о какой-то стабильности в обороне команды.

Тем не менее Кулибали ждут в Мадриде в любое время дня и ночи. И Флорентино Перес, и сам Зизу не раз хвалили сенегальского центрдефа. Букмекеры все же не особо верят в переезд Калиду в столицу Испании – кэф 34.0. Что ж, не исключено, что Кулибали подвезут Зидану в летом.

Мбаппе или Мартинес. Кто заменит Бензема?

Вспомните, когда вы в первый раз услышали об интересе «Мадрида» к Килиану Мбаппе. Наверное, году в 2016, когда парень только засверкал в «Монако». Кажется, что этот трансфер неизбежен, и рано или поздно Килиан сыграет под руководством своего кумира. Но на данный момент переход Мбаппе в «Реал» тормозят четыре фактора:

Контракт с «ПСЖ» до 2022 года;

Отсутствие суммы отступных за игрока;

Категорическое нежелание «ПСЖ» отпускать Килиана в любой другой клуб;

Интерес со стороны «Ливерпуля».

Зимой такие трансферы не осуществляются, и именно поэтому коэффициент на переход Мбаппе к «сливочным» до конца января составляет 10.5. К слову, на аналогичный летний трансфер букмекеры дают кэф – 4.7. Переход в «Ливерпуль» оценивается даже с чуть большей вероятностью – 4.0.

Другой вундеркинд Лаутаро Мартинес тоже входит в планы Флорентино Переса. Но нет ни единого шанса отобрать этого парня у Конте прямо сейчас (кэф 21.0), и вряд ли они появятся летом. Деньги у «Интера» есть, да и сам Мартинеc желанием покинуть Серию А не горит, только если в «Барселону» – там его ждет инопланетный партнер по сборной Аргентины.

Фанатам «Мадрида» остается надеяться, что их любимый президент снова раскошелится и привезет-таки адекватную замену Кариму Бензема.

Зидан все еще хочет приобрести Погба

Когда-нибудь они точно будут вместе! Хотят этого боссы «МЮ» или нет. Они буквально созданы друг для друга, и никакие Эды Вудворды не помешают их союзу. Есть шанс, что Поль Погба перейдет в Мадрид из АПЛ уже этой зимой – кэф 3.84 выглядит очень даже ничего. Давайте просто сложим все факторы:

Поль Погба практически весь сезон восстанавливается от травмы (есть версия, что он ее симулирует);

У игрока конфликт с главным тренером команды;

Ни за что серьезное «Юнайтед» уже не борется;

«Мадрид» готов прямо сейчас отдать большие деньги за Погба (летом он будет стоить гораздо дешевле).

Эду Вудворду нужно просто ответить на звонок из Испании и сказать «да». Через пару часов Поль уже пройдет медосмотр. Погба – это мечта Зидана с того самого момента, как он возглавил клуб в 2016. Зизу будет цепляться за каждую возможность подписать этого футболиста. Каких бы денег это не стоило «Мадриду», сейчас на Transfermarkt ценник на игрока – 100 млн евро.

Где продолжат карьеру Бэйл и Хамес

Сколько лет этого парня гонят из команды… И руководство клуба, и болельщики – все против него! Только вот «жирный» контракт вплоть до 2022 года сильно мешает операции по устранению Гарета. Ни один европейский клуб не будет платить Бэйлу 17 млн евро в год. На подобную щедрость способны только команды из Китая и стран Ближнего Востока.

Однако из-за последних новостей из поднебесной это, очевидно, невозможно. Именно из-за короновируса коэффициент на переход Бэйла в китайскую Суперлигу взлетел в семь раз – 21 (ранее был около 2.9).

Букмекеры дают коэффициент 1.11 на то, что Гарет останется в «Мадриде». Пока все именно к этому и идет. Достойных предложений по Бэйлу нет – а 30 млн евро от «Тоттенхэма» достойным предложением не назовешь. Но если валлиец куда-то и перейдет, то это точно будет клуб из Лондона. Букмекеры в этом уверены, кэф – 3.13.

По другому несчастному из «Мадрида» Хамесу Родригесу пока все тоже крайне печально. Клуб хочет продать полузащитника, но проблема все та же – сумма 10 млн евро в контракте, которую мало кто из клубом может себе позволить.

По мнению букмекеров, главным претендентом на Родригеса этой зимой является «Эвертон» (8.0), в приобретении игрока заинтересован сам Карло Анчелотти. С приглашением итальянского специалиста клуб объявил о больших планах развития, в которые покупка игрока уровня Хамеса складно вписывается.

У испанских СМИ есть четкое понимание, что как минимум до лета колумбийский полузащитник будет играть за «Реал». Развязку саги «Хамес хочет сменить команду» (которая длится уже 5 лет) можно ждать ближе к августу 2020 года. Быть может, кто-то поверит и даст шанс парню реанимировать карьеру.

Кто войдет в новый Галактикос «Реала»? Собирайте в комментариях свою команду мечты

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