«Зенит» – фаворит на чемпионство в сезоне-2020/21: обновленные кэфы на победителя РПЛ после 7-го тура

После 7-го тура РПЛ букмекеры обновили кэфы на победителя чемпионата России в сезоне-2020/21. Топ-5 претендентов:
- «Зенит» – 1.33;
- «Спартак» – 7.00;
- ЦСКА – 8.00 (до старта сезона был – 12.00);
- «Локомотив» – 14.00;
- «Краснодар» – 26.00.
ЦСКА, несмотря на свою убедительную победу над «Спартаком» (3:1) – лишь третий.
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Источник: https://www.eurosport.ru/footb...