«Зенит» – фаворит на чемпионство в сезоне-2020/21: обновленные кэфы на победителя РПЛ после 7-го тура

После 7-го тура РПЛ букмекеры обновили кэфы на победителя чемпионата России в сезоне-2020/21. Топ-5 претендентов:

« Зенит » – 1.33;

Зенит – « Спартак » – 7.00;

Спартак – ЦСКА – 8.00 (до старта сезона был – 12.00);

« Локомотив » – 14.00;

Локомотив – «Краснодар» – 26.00.

ЦСКА, несмотря на свою убедительную победу над «Спартаком» (3:1) – лишь третий.

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Источник: https://www.eurosport.ru/footb...