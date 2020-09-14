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«Зенит» – фаворит на чемпионство в сезоне-2020/21: обновленные кэфы на победителя РПЛ после 7-го тура

После 7-го тура РПЛ букмекеры обновили кэфы на победителя чемпионата России в сезоне-2020/21. Топ-5 претендентов:

  • «Зенит»1.33;
  • «Спартак»7.00;
  • ЦСКА – 8.00 (до старта сезона был – 12.00);
  • «Локомотив» – 14.00;
  • «Краснодар» – 26.00.

ЦСКА, несмотря на свою убедительную победу над «Спартаком» (3:1) – лишь третий.

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«Зенит» – фаворит Кубка России, «Спартак» даже не в топ-5. Обновленные кэфы на победителя турнира после жеребьевки

Источник: https://www.eurosport.ru/footb...

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Виталий Малышев58.6% WR11.97% ROI
1.76Победит ЦСКА
Уфа — ЦСКА|РПЛ
Уфа — ЦСКА|РПЛ
Небезосновательно ЦСКА явный фаворит в этом матче. Уфа идёт на 13 месте, одержав всего одну победу за 7 матчей в лиге - над Арсеналом в гостях. Вряд ли уфимцам поможет и домашнее поле, армейцы после победы в дерби над Спартаком воодушевлены и настроены подняться ещё выше в таблице, до первого места всего три очка

Серьезных кадровых потерь у ЦСКА нет, победная серия составляет уже три матча, ожидаю двух-трех забитых мячей армейцами. Альтернатива - обе забьют нет за 1.55, либо П2 + ТМ 4.5

Прогноз: 0:2
0
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Artur9460.3% WR2.06% ROI
2.22Победит Эстудиантес де Мерида
Эстудиантес де Мерида — Альянса Лима|Кубок Либертадорес
Эстудиантес де Мерида — Альянса Лима|Кубок Либертадорес
Доброй ночи дорогие каперы сегодня продолжим ставить на Кубок Либертадорес и возьмем матч между командами Эстудиантес Мерида и Альянс Лима,
эти две команды борются уже за выход в Южноамериканский кубок ,
Считаю что за такой коэффициент грех не рискнуть и взять победу Эстудиантес Мерида,так как команда по моему мнению находится в более оптимальной форме , всем удачи и больших успехов, громите буков!!)))
0
Повторить за 2.375
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