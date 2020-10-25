«Зенит», «Локо» и «Краснодар» проиграли в РПЛ после первых матчей в ЛЧ. Тренд продолжится?

Многим капперам хорошо известен тренд, при котором команды, участвующие в еврокубках, традиционно проваливают свою следующую игру в национальных чемпионатах.

В этом сезоне Россию в Лиге чемпионов впервые в истории представляют сразу три клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». К сожалению, ни одной из команд не удалось победить в 1 туре ЛЧ, а вчера все синхронно проиграли свои домашние матчи в РПЛ:

«Зенит» хоть и открыл первым счет в матче с «Рубином», не сумел удержать это преимущество, а во втором тайме и вовсе упустил его. 1:2 – заслуженная победа казанского клуба, в который не верили букмекеры: на его победу давали 5.90.

«Локомотив» потерпел, пожалуй, самое неожиданное поражение в туре, уступив «Ротору» 1:2. Клуб из Волгограда одержал свою первую победу в РПЛ за 16 лет. Букмекеры оценивали победу гостей в 8.60!

«Краснодар» проиграл «Спартаку» 1:3 и позволил «красно-белым» возглавить турнирную таблицу (победа команды Тедеско шла с кэфом 2.60).

На следующей неделе наши клубы проведут матчи ЛЧ с топ-соперниками:

Вполне вероятно, что после изнурительных матчей они снова будут в неважной физической форме, поэтому рекомендуем присмотреться к следующим матчам этих клубов в РПЛ:

После игры с «Баварией» «Локомотиву» предстоит выездной матч в РПЛ против «Сочи», чья победа на сегодня оценивается букмекерами в 3.10;

«Краснодару» после «Челси» необходимо будет играть на выезде в Грозном. Матчи с «Ахматом» сложны сами по себе, но особенно сложно будет после игры в ЛЧ. Победа грозненцев идет за 3.00;

«Зенит» после игры 2 тура ЛЧ сыграет с «Химками». У букмекеров победа подмосковной команда идет за 8.10.

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