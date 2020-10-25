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«Зенит», «Локо» и «Краснодар» проиграли в РПЛ после первых матчей в ЛЧ. Тренд продолжится?

Многим капперам хорошо известен тренд, при котором команды, участвующие в еврокубках, традиционно проваливают свою следующую игру в национальных чемпионатах. 

В этом сезоне Россию в Лиге чемпионов впервые в истории представляют сразу три клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». К сожалению, ни одной из команд не удалось победить в 1 туре ЛЧ, а вчера все синхронно проиграли свои домашние матчи в РПЛ:

  • «Зенит» хоть и открыл первым счет в матче с «Рубином», не сумел удержать это преимущество, а во втором тайме и вовсе упустил его. 1:2 – заслуженная победа казанского клуба, в который не верили букмекеры: на его победу давали 5.90.
  • «Локомотив» потерпел, пожалуй, самое неожиданное поражение в туре, уступив «Ротору» 1:2. Клуб из Волгограда одержал свою первую победу в РПЛ за 16 лет. Букмекеры оценивали победу гостей в 8.60!
  • «Краснодар» проиграл «Спартаку» 1:3 и позволил «красно-белым» возглавить турнирную таблицу (победа команды Тедеско шла с кэфом 2.60).

На следующей неделе наши клубы проведут матчи ЛЧ с топ-соперниками: 

Вполне вероятно, что после изнурительных матчей они снова будут в неважной физической форме, поэтому рекомендуем присмотреться к следующим матчам этих клубов в РПЛ:

  • После игры с «Баварией» «Локомотиву» предстоит выездной матч в РПЛ против «Сочи», чья победа на сегодня оценивается букмекерами в 3.10;
  • «Краснодару» после «Челси» необходимо будет играть на выезде в Грозном. Матчи с «Ахматом» сложны сами по себе, но особенно сложно будет после игры в ЛЧ. Победа грозненцев идет за 3.00;
  • «Зенит» после игры 2 тура ЛЧ сыграет с «Химками». У букмекеров победа подмосковной команда идет за 8.10.

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Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить П2 в матче Боруссия М — Реал Мадрид. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что домашнее поражение от Шахтера спутало все планы испанского гранда. Реалу необходимо брать очки в предстоящей встрече, ведь впереди матчи против миланского Интера. Если Реал вновь потеряет очки, то серьезно усугубит свою ситуацию в группе.

У Боруссии хорошая команда с отличной атакующей линией. В последнем туре чемпионата Германии команда забила три гола Майнцу. Однако подопечные Зидана знают, как настраиваться на такие игры. Если команда будет действовать максимально внимательно, как в игре против Барселоны, то мадридцы точно заберут из Менхенгладбаха три очка.

Источник: РБ
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Локомотив — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Бавараская машина уничтожает абсолютно всех, практически не ошибаясь. В этой лиге чемпионов мюнхенцы уже разгромили Атлетико Мадрид, команду, которая славится своей обороной. В последних пяти матчах они забили целых 20 мячей! Да, есть некоторые кадровые проблемы, но они не значительны. Матч проходит в России, но преимуществом Локомотива это назвать нельзя. Ушёл лидер, Алексей Миранчук, Николич не может поставить стабильную игру в команде. Москвичи потеряли очки с аутсайдером чемпионата - Ротором, это был последний матч пере ЛЧ для них. В общем Бавария уничтожит Локомотив. Без вариантов.
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