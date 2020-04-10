Что будет с РПЛ? Аннулирование результатов или «Зенит» – чемпион, а итоги подведут по текущей таблице

Российская Премьер-лига одной из последних взяла паузу среди европейских футбольных лиг с целью предотвращения распространения пандемии COVID-19. Это произошло 17 марта после совещаний с УЕФА и Министерством спорта РФ.

Букмекеры думают, что карантин в России может затянуться. Котировки на возвращение РПЛ до 15.06.2020:

Да – 2.55 (ранее – 1.65) ;

; Нет – 1.45 (ранее – 2.10).

На что еще можно поставить?

Оставшиеся туры РПЛ-2019/20 будут доиграны: Да – 2.00 , Нет – 1.72 .

, Нет – . Итоги подведут по текущей таблице, Зенит станет чемпионом: Да – 3.55 , Нет – 1.25 .

, Нет – . Результаты сезона будут аннулированы: Да – 2.85, Нет – 1.37.

Как известно, Россия стала первой среди стран СНГ, где официально подтвердили заражение коронавирусом. На момент приостановки РПЛ (17 марта) в стране было 114 зараженных, сейчас (10 апреля) – 11 917.

Автор: Владислав Авраменко

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