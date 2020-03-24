РПЛ вернется с карантина раньше топ-чемпионатов Европы. Букмекеры не ошиблись?

РПЛ одной из последних взяла паузу среди европейских футбольных лиг. 17 марта РПЛ, КХЛ и баскетбольная Единая лига ВТБ сделали заявление о том, что приостанавливают матчи как минимум до 10 апреля с целью предотвращения распространения пандемии COVID-19. Это произошло после совещаний с УЕФА и Министерством спорта РФ.

Букмекеры верят в то, что карантин в России не продлится долго. Котировки на возвращение РПЛ до 15.06.2020:

Да – 1.65 ;

; Нет – 2.10.

Как известно, Россия стала первой среди стран СНГ, где официально подтвердили заражение коронавирусом. На момент приостановки РПЛ (17 марта) в стране было 114 зараженных, сейчас (24 марта) – 495.

Автор: Владислав Авраменко

Когда вернется РПЛ? Пишите в комментариях

Мы рассказываем не только о новостях и инсайдах, но и о том – как быть в ставках успешным. Читайте образовательные посты в «Базе знаний»:

Четыре самых популярных вопроса о выборе боя для ставки на ММА

Букмекеры о последствиях коронавируса: АПЛ, Ла Лига и другие топ-чемпионаты не вернутся раньше середины июня. Кажется, все плохо

«Локо», «Cити» и «Рома» примут участие в турнире по FIFA 20. Букмекеры уже оценили шансы команд в Ultimate Quaran-Team Cup

