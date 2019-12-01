«Краснодар» – самая результативная команда декабря в последних четырех сезонах. Статистические факты к последним матчам тура РПЛ

В РПЛ наступают «холодные» времена: два ближайших тура будут сыграны уже в декабре. По статистическим данным InStat предлагаем обзор самых перспективных трендов чемпионата.

Миф о том, что из-за холода результативность падает

Декабрь – не самый футбольный месяц в России, но на количество голов это не влияет. В этом сезоне РПЛ забивают 2,4 гола за матч. За четыре года средняя результативность последних двух туров до зимних каникул была ниже только в сезоне 18/19.

Меньше всех забивает «Зенит»: 7 голов в 8 матчах – 0,88 мяча за игру.

Лучше всех зимой выступают:

«Краснодар» (17 голов, 2,13 мяча за игру);

«Спартак», «Локомотив» (по 16 голов, 2,0 мяча в среднем);

«Зенит» и «Краснодар» лидируют по статистике xG

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» – лидируют по показателю xG в домашних играх, и только у «железнодорожников» разница ожидаемых и забитых голов отличается существенно.



В семи домашних матчах у «Зенита» 18 голов – команда оправдывает статистику xG и забивает по 2,57;

«Краснодар» в восьми играх на своем поле забил 16 голов и на один мяч опережает статистику по ожидаемым голам – в среднем они забивают 2,00 гола;

По xG «Локомотив» должен был забить на три гола больше.

«Арсенал» пропустил на два гола меньше, чем должен был

Среди гостевых команд наибольшее внимание по xA (ожидаемые пропущенные голы) выделяются «Рубин» и «Арсенал». В 18 туре казанцы едут в гости к «Ахмату», а туляки – к ЦСКА.

В среднем по статистике xA «Рубин» должен был пропустить 18 мячей (по 2,26 голов за игру), но в гостевых играх им забили только 11 (в среднем 1,38 за матч).

«Арсенал» также показывает положительную статистику – они пропустили на два гола меньше, чем должны были.

Тренд «Локо» на ОЗ, и «Спартак» не побеждает в Питере уже семь матчей подряд

«Локомотив» – «Динамо»

К 18-у туру московский «Локомотив» отстает от «Зенита» уже на 5 очков. Однако команда Семина потеряла все шансы на плей-офф ЛЧ и теперь должна все свое внимание сосредоточить на чемпионате.

В матче против «Динамо» букмекерские конторы отдают предпочтение «Локомотиву»: победа «железнодорожников» оценивается кэфом 2.26 . В этом есть логика: они не проигрывали «Динамо» на своем поле с 2012 года (три победы в пяти матчах).

. В этом есть логика: они не проигрывали «Динамо» на своем поле с 2012 года (три победы в пяти матчах). «Локомотив» идет среди лидеров РПЛ по количеству матчей (11 из 17), в которых прошла ставка ОЗ (да). Коэффициент на этот вариант составляет 2.10.

«Зенит» – «Спартак»

«Спартак» с Тедеско пропустил всего два гола в шести матчах, но выезда к такому сильному сопернику как «Зенит» у них еще не было.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча, кэф на победу хозяев – 1.55 .

. «Спартак» не побеждает в Питере уже семь матчей подряд, разница голов: 7 забито, 23 пропущено. За победа «Зенита» с форой (-1,5) дают 2.66 .

. «Спартак» 67% всех своих голов забил во втором тайме – «Зенит» пропустил 89% голов именно во второй половине. Ставка – «Спартак» забьет во втором тайме идет с кэфом 2.50.

«Краснодар» – «Тамбов»

Еще раз, «Краснодар» – самая результативная команда декабря в последних четырех сезонах.

«Тамбов» по статистике xA на выезде имеет показатель 12.00 (1,50 гола в среднем за матч). Индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 голов по коэффициенту 1.55 .

. По версии букмекеров, «Краснодар» является фаворитом матча, кэф на победу – 1.47. Однако «Тамбов» за текущий сезон в восьми гостевых матчах только один раз проиграл с разницей более, чем в два гола. Победа «Тамбова» с форой (+1,5), кэф – 1.70.

ЦСКА – «Арсенал» Тула

Еще в начале сезона «Арсенал» играл в квалификации ЛЕ, сейчас – в последних пяти турах у них только одна победа. Для ЦСКА крайне важно уйти на перерыв с небольшим отставанием от «Зенита», чтобы весной включиться в чемпионскую гонку.

«Арсенал» в выездных матчах позволяет создавать много моментов у своих ворот. Индивидуальный тотал ЦСКА больше (1,5) голов с кэфом 1.75.

Все домашние матчи ЦСКА против «Арсенала» выиграл: 4 победы в 4 играх с общим счетом 13:1. Победа ЦСКА с форой (-1,5) идет за 2.76.

А на что вы поставили в этом туре РПЛ? Предлагайте свои варианты в комментариях

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