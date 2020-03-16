РПЛ приостановят на карантин из-за коронавируса. Коэффициенты букмекеров на решение РФС и клубов после собрания 17 марта

После отмены многих топ-чемпионатов Европы РПЛ остается одной из лиг, которую не приостановили на карантин из-за эпидемии коронавируса. Решение о будущем чемпионата России будет принято во вторник 17 марта.

Однако букмекеры уже принимают ставки на будущее турнира:

После остановки РПЛ возобновят и доиграют оставшиеся туры – 1.25 ;

; Российская Премьер-лига уйдет на карантин, а позже итоги сезона подведут по текущей таблице – 5.50 .

. Матчи чемпионата пройдут в запланированные даты без переносов – 7.50.

Напомним, что по рекомендации УЕФА на неопределенный срок приостановлены игры в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге, Лиге 1 и других турнирах по всему миру.

В связи с мерами безопасности в 22 туре РПЛ на матч ЦСКА – «Уфа» пропустили только 5000 болельщиков, на стадионе «Зенита» проверяли температуру посетителей, а игра в Сочи прошла при пустых трибунах.

Что будет с РПЛ? Пишите в комментариях

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