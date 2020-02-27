Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ? По xG лидирует Азмун, но у букмекеров фаворит Дзюба

28 февраля возобновляется чемпионат России по футболу. Зимнее межсезонье могло по-разному повлиять на команды и отдельных исполнителей, но фавориты в бомбардирской гонке РПЛ очевидны.
Статистика лучших бомбардиров РПЛ по количеству ожидаемых голов (xG)
- Артем Дзюба («Зенит»): 11 голов в 19 матчах, xG – 10.08, xG90 – 0.58
- Александр Соболев («Крылья Советов» / «Спартак»): 10 голов в 18 матчах, xG – 7.27, xG90 – 0.41
- Эльдор Шомуродов («Ростов»): 10 голов в 19 матчах, xG – 7.16, xG90 – 0.39
- Гжегож Крыховяк («Локомотив»): 8 голов в 17 матчах, xG – 4.90, xG90 – 0.30
- Сердар Азмун («Зенит»): 7 голов в 18 матчах, xG – 11.04, xG90 – 0.66
- Никола Влашич (ЦСКА): 7 голов в 19 матчах, xG – 5.82, xG90 – 0.31
- Джордже Деспотович («Оренбург»): 6 голов в 16 матчах, xG – 7.47, xG90 – 0.48
- Федор Чалов (ЦСКА): 5 голов в 19 матчах, xG – 8.38, xG90 – 0.45
«Зенит» – лидер по созданию голевых моментов. Это главное преимущество Дзюбы в гонке с Соболевым и остальными
Статистика xG подтверждает, что Артем Дзюба имеет большие шансы удержать лидерство в бомбардирской гонке. Форвард «Зенита» даже немного опережает статистику ожидаемых голов – на 0.92 гола. Все потому, что питерский команда – лучшая по xG (40.02) и самая результативная в РПЛ (37 мячей).
То есть, Артем Дзюба и в весенней части сезона (осталось провести 11 туров) наверняка будет иметь достаточное количество голевых моментов. Букмекеры выставили следующие котировки на статистику форварда по окончанию сезона-2019/2020:
- ТБ (15.5) – 1.9, ТМ (15.5) – 1.9.
По показателю xG лидировать в бомбардирской гонке РПЛ должен Сердар Азмун, но игрок «Зенита» забил на четыре мяча меньше, чем должен был (7 голов, xG – 11.04). Откуда такие цифры?
В составе «Зенита» Дзюба и Азмун прекрасно дополняют друг друга. Пара форвардов питерского клуба занимает первые два места в РПЛ по индексу InStat: Артем (316), Сердар (293). На двоих игроки забили 18 мячей – это 48,6% всех голов команды. В среднем за матч Артем отдает 4.9 ключевых передач (первое место среди нападающих лиги), большая часть из которых адресована Азмуну.
Вот коэффициенты на количество голов Сердара в сезоне:
- ТБ (11.5) – 1.9, ТМ (11.5) – 1.9.
Александр Соболев (индекс InStat – 279) в составе «Крыльев» забил почти на три гола больше, чем рассчитала статистика xG. Молодой форвард прекрасно пользовался моментами в Самаре, но остаток сезона он проведет в «Спартаке». Реализация у команды Тедеско самая слабая в лиге (19 голов, xG – 28.98), именно поэтому Соболеву будет непросто стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Букмекеры также открыли спецлинию на результаты Соболева в 11 оставшихся турах:
- Количество выходов в стартовом составе «Спартака»: ТБ (5.5) – 1.6, ТМ (5.5) – 2.2;
- Количество голов в составе «Спартака»: ТБ (4) – 2.15, ТМ (4) – 1.65.
Ари не соответствует уровню атаки «Краснодара», и что ждать от нового форварда «Динамо»
«Краснодар» в текущем сезоне заметно превышает статистику ожидаемых голов – команда забила 33 мяча при 28.68 (xG). На этом фоне удивляет результативность лидера атаки Ари (индекс InStat – 280) – 34-летний форвард в 15 матчах забил лишь 4 гола (xG – 6.41, xG90 – 0.45). Котировки букмекеров на количество голов Ари:
- ТБ (7.5) – 1.9, ТМ (7.5) – 1.9.
Среди тех, кто не использует голевые моменты, выделим и Федора Чалова из ЦСКА. 21-летний нападающий отыграл во всех 19 матчах РПЛ, но забил лишь 5 голов (xG – 8.38). Коэффициенты букмекеров на количество голов Чалова до конца сезона-2019/20:
- ТБ (9.5) – 1.9, ТМ (9.5) – 1.9.
«Динамо» – вторая худшая команда чемпионата по реализации голевых моментов (16 голов, xG – 24.27). Но зимой клуб совершил трансфер, которым попытается это исправить– из чемпионата Чехии пришел Николай Комличенко.
Уровень его бывшей команды «Млады Болеслав» нападающий уже давно перерос (13 голов в 20 матчах), именно поэтому уже весной в «Динамо» он станет основным форвардом.
Специальные ставки букмекеров на Николая Комличенко:
- Отработает весь срок контракта (рассчитан на 4,5 года): Да – 3, Нет – 1.35;
- Покинет «Динамо» летом 2020 года: Да – 11;
- Количество голов в РПЛ-2019/20: ТБ (4) – 1.8, ТМ (4) – 1.95.
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2019/20
К возвращению чемпионата букмекеры обновили кэфы на лучшего бомбардира: лидирует Дзюба, несмотря на то, что по xG его опережает Азмун.
Коэффициенты на всех участников бомбардирской гонки выглядят так:
- Артем Дзюба – 1.6
- Александр Соболев – 3.2
- Эльдор Шомуродов – 5
- Сердар Азмун – 15
- Гжегож Крыховяк – 20
- Никола Влашич – 20
- Джордже Деспотович – 20
- Федор Чалов – 20
Автор: Владислав Авраменко
Кто в РПЛ забьет больше всех? Пишите свои варианты в комментариях
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