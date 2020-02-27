Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ? По xG лидирует Азмун, но у букмекеров фаворит Дзюба

28 февраля возобновляется чемпионат России по футболу. Зимнее межсезонье могло по-разному повлиять на команды и отдельных исполнителей, но фавориты в бомбардирской гонке РПЛ очевидны.

Статистика лучших бомбардиров РПЛ по количеству ожидаемых голов (xG)

Артем Дзюба («Зенит»): 11 голов в 19 матчах, xG – 10.08, xG90 – 0.58 Александр Соболев («Крылья Советов» / «Спартак»): 10 голов в 18 матчах, xG – 7.27, xG90 – 0.41 Эльдор Шомуродов («Ростов»): 10 голов в 19 матчах, xG – 7.16, xG90 – 0.39 Гжегож Крыховяк («Локомотив»): 8 голов в 17 матчах, xG – 4.90, xG90 – 0.30 Сердар Азмун («Зенит»): 7 голов в 18 матчах, xG – 11.04, xG90 – 0.66 Никола Влашич (ЦСКА): 7 голов в 19 матчах, xG – 5.82, xG90 – 0.31 Джордже Деспотович («Оренбург»): 6 голов в 16 матчах, xG – 7.47, xG90 – 0.48 Федор Чалов (ЦСКА): 5 голов в 19 матчах, xG – 8.38, xG90 – 0.45

«Зенит» – лидер по созданию голевых моментов. Это главное преимущество Дзюбы в гонке с Соболевым и остальными

Статистика xG подтверждает, что Артем Дзюба имеет большие шансы удержать лидерство в бомбардирской гонке. Форвард «Зенита» даже немного опережает статистику ожидаемых голов – на 0.92 гола. Все потому, что питерский команда – лучшая по xG (40.02) и самая результативная в РПЛ (37 мячей).

То есть, Артем Дзюба и в весенней части сезона (осталось провести 11 туров) наверняка будет иметь достаточное количество голевых моментов. Букмекеры выставили следующие котировки на статистику форварда по окончанию сезона-2019/2020:

ТБ (15.5) – 1.9, ТМ (15.5) – 1.9.

По показателю xG лидировать в бомбардирской гонке РПЛ должен Сердар Азмун, но игрок «Зенита» забил на четыре мяча меньше, чем должен был (7 голов, xG – 11.04). Откуда такие цифры?

В составе «Зенита» Дзюба и Азмун прекрасно дополняют друг друга. Пара форвардов питерского клуба занимает первые два места в РПЛ по индексу InStat: Артем (316), Сердар (293). На двоих игроки забили 18 мячей – это 48,6% всех голов команды. В среднем за матч Артем отдает 4.9 ключевых передач (первое место среди нападающих лиги), большая часть из которых адресована Азмуну.

Вот коэффициенты на количество голов Сердара в сезоне:

ТБ (11.5) – 1.9, ТМ (11.5) – 1.9.

Александр Соболев (индекс InStat – 279) в составе «Крыльев» забил почти на три гола больше, чем рассчитала статистика xG. Молодой форвард прекрасно пользовался моментами в Самаре, но остаток сезона он проведет в «Спартаке». Реализация у команды Тедеско самая слабая в лиге (19 голов, xG – 28.98), именно поэтому Соболеву будет непросто стать лучшим бомбардиром РПЛ.

Букмекеры также открыли спецлинию на результаты Соболева в 11 оставшихся турах:

Количество выходов в стартовом составе «Спартака»: ТБ (5.5) – 1.6, ТМ (5.5) – 2.2;

Количество голов в составе «Спартака»: ТБ (4) – 2.15, ТМ (4) – 1.65.

Ари не соответствует уровню атаки «Краснодара», и что ждать от нового форварда «Динамо»

«Краснодар» в текущем сезоне заметно превышает статистику ожидаемых голов – команда забила 33 мяча при 28.68 (xG). На этом фоне удивляет результативность лидера атаки Ари (индекс InStat – 280) – 34-летний форвард в 15 матчах забил лишь 4 гола (xG – 6.41, xG90 – 0.45). Котировки букмекеров на количество голов Ари:

ТБ (7.5) – 1.9, ТМ (7.5) – 1.9.

Среди тех, кто не использует голевые моменты, выделим и Федора Чалова из ЦСКА. 21-летний нападающий отыграл во всех 19 матчах РПЛ, но забил лишь 5 голов (xG – 8.38). Коэффициенты букмекеров на количество голов Чалова до конца сезона-2019/20:

ТБ (9.5) – 1.9, ТМ (9.5) – 1.9.

«Динамо» – вторая худшая команда чемпионата по реализации голевых моментов (16 голов, xG – 24.27). Но зимой клуб совершил трансфер, которым попытается это исправить– из чемпионата Чехии пришел Николай Комличенко.

Уровень его бывшей команды «Млады Болеслав» нападающий уже давно перерос (13 голов в 20 матчах), именно поэтому уже весной в «Динамо» он станет основным форвардом.

Специальные ставки букмекеров на Николая Комличенко:

Отработает весь срок контракта (рассчитан на 4,5 года): Да – 3, Нет – 1.35;

Покинет «Динамо» летом 2020 года: Да – 11;

Количество голов в РПЛ-2019/20: ТБ (4) – 1.8, ТМ (4) – 1.95.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2019/20

К возвращению чемпионата букмекеры обновили кэфы на лучшего бомбардира: лидирует Дзюба, несмотря на то, что по xG его опережает Азмун.

Коэффициенты на всех участников бомбардирской гонки выглядят так:

Артем Дзюба – 1.6

Александр Соболев – 3.2

Эльдор Шомуродов – 5

Сердар Азмун – 15

Гжегож Крыховяк – 20

Никола Влашич – 20

Джордже Деспотович – 20

Федор Чалов – 20

Автор: Владислав Авраменко

Кто в РПЛ забьет больше всех? Пишите свои варианты в комментариях

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