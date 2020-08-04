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Кокорин – в тройке претендентов на лучшего бомбардира РПЛ-2020/21. Все коэффициенты

Источник изображения: https://spartak.com/news/2020-...

В прошлом сезоне букмекеры оценивали кэфом 5.0 победу Дзюбы в бомбардирской гонке РПЛ – в итоге он поделил первое место с Азмуном (на него давали 2.5).

Кто забьет больше всех в новом сезоне? Betting Insider собрал все коэффициенты в одном месте!

🦁 Артем Дзюба («Зенит») – 3.0

Чемпион России, капитан сборной, лучший игрок РПЛ, лучший бомбардир. После продления контракта с «Зенитом» Артем сказал: «Хочу стать трехкратным чемпионом подряд, как Майкл Джордан». 

Кстати, 17 голов в прошлом сезоне от Артема не ждали. По xG он должен был забить на гол-два меньше – возможно где-то повезло с пенальти (7 из 17 мячей были забиты Дзюбой с пенальти).

🇮🇱 Сердар Азмун («Зенит») – 3.0

В отличие от своего партнера по команде, Азмун практически не бьет пенальти. Но и без них он смог наколотить 17 мячей оправдать xG – 17.25.

🪑 Александр Кокорин («Спартак») – 4.5

Кокорин забил 7 голов в 11 матчах за «Сочи», и пусть 3 из них были в ворота «Ростова-2003», футбольные эксперты многократно отмечали великолепную его форму после возвращения в футбол. Александр получил оценку 305 от Instat за сезон – это седьмой результат среди всех игроков РПЛ.

🐴 Федор Чалов (ЦСКА) – 7.0

После награды лучшему бомбардиру сезона-2018/19 Федор забил только 8 голов в 30 матчах. Но это проблема всего ЦСКА, xG команды – 40.32 (шестое место в лиге). К тому же клуб только-только купил аргентинца Альфодо Гайча, и теперь Федор может потерять постоянное место в основе. В список претендентов за «Золотую бутсу» РПЛ букмекеры включили Федора, скорее, по инерции.

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🐂 Маркус Берг («Краснодар») – 10.0

⚔️ Евгений Луценко («Арсенал») – 10.0

Евгений в 33 года стал главным открытием прошлого сезона – 15 голов в 28 матчах! 

👮🏻‍♂️ Максимилиан Филипп («Динамо») – 10.0

🥩 Александр Соболев («Спартак») – 10.0

Коэффициент может показаться завышенным, учитывая, что Александр большую часть прошлого сезона был в тройке лучших бомбардиров. Однако так, возможно, букмекеры отреагировали на приход в «Спартак» Кокорина.

🟡 Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10.0

👮🏻‍♂️ Николай Комличенко («Динамо») – 15.0

Автор: Александр Москвин

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ-2020/21? Пишите в комментариях

Комментарии
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«Потерять место в основе», Чалов потеряет место в основе, какой бред
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Константин Генич56% WR-1.81% ROI
1.95Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ и ТБ (2,5) в матче «Шахтер» — «Вольфсбург». Вот его доводы:

Матч пройдет в Киеве. А в первой игре «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» — 2:1. Это было еще несколько месяцев назад. А сейчас надо развивать успех.
«Вольфсбург» довольно давно завершил сезон. Сейчас после паузы снова принялись за работу, готовясь именно к этой встрече. Скорее всего, это будет последний матч этим летом для «волков».

«Вольфсбург» обязан забивать. А «Шахтер» в плей-офф пропускает почти в каждой игре. Три гола от «Бенфики» получили, один от нее в другой встрече, пропустили от «Вольфсбурга» в первом матче. Немцы будут рисковать. У них хороший, высокий нападающий Вегхорст, которого нужно использовать. Без сомнения что-то интересное «Вольфсбург» предложит клубу из Донецка.

«Шахтер» что-то постарается придумать и реализовать с помощью легионеров и мощного нападения. Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» в матчах «Шахтера» в Лиге Европы часто проходит.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.98
Валерий Непомнящий51.5% WR-6.34% ROI
1.909Победит Спартак
Спартак — Сочи|РПЛ
Спартак — Сочи|РПЛ
Здесь для меня безоговорочный фаворит «Спартак». У «Сочи» потери в составе, например, ушёл Кокорин, выступавший за сочинцев в концовке прошлого сезона. У спартаковцев сейчас есть кураж и хороший настрой. Они ждут начала сезона, чтобы реабилитироваться за результат прошлого сезона. Мне кажется, в составе очень много игроков, у которых есть желание доказать, что они пришли в команду побеждать. С таким настроем они смогут удачно стартовать в новом сезоне.

У «Спартака» появляется довольно быстрая игра в атаке. Когда он в порядке, то у спартаковцев самая быстрая игра в РПЛ, но команда Тедеско этим не пользуется. Сейчас длинный, позиционный розыгрыш – это не стиль «Спартака». Я не имею в виду, что он должен играть от обороны, ему нужно использовать свободные зоны. У команды в составе много игроков, способных переиграть соперника один в один за счёт дриблинга, а также хорошие фланги. «Спартак» должен активно накрывать соперника на чужой половине поля, перехватывать мячи и атаковать за счёт скоростных игроков.

«Сочи», скорее всего, в этом матче сыграет от обороны. Считаю, что такой стиль для сочинцев будет самым грамотным. Возможно, поэтому «Спартак» не сможет много забить, тем более это первый тур, но всё-таки выиграет.

«Спартак» усилился Кокориным, и я считаю, что к новому нападающему москвичей должна повернуться удача. Я очень долго сомневался, что он пойдёт в «Спартак. Казалось, что для него предпочтительнее другие наши команды, но он принял такое решение. Посмотрим на его игру, нападающему есть что доказывать и себе, и «Спартаку», и «Зениту». Сейчас много специалистов, экспертов сомневаются, что Кокорин сможет выиграть конкуренцию у тех игроков, которые есть в «Спартаке». Он сразу не станет железным игроком стартового состава, но в начале сезона, я уверен, ему доверят место на поле, а как дальше будет – это вопрос.

Сейчас, скорее всего, Кокорин образует связку с Соболевым, который будет играть «столба», ждать передач с фланга, а Кокорин станет блуждающим нападающим. Соболева нужно обеспечивать мячами, создавать моменты, а Кокорину самому придётся искать мяч и создавать моменты.

Сейчас тренерскому штабу «Спартака» нужно найти баланс в игре в атаке. Например, у «Зенита» он есть – и Сердар, и Артём умеют принять мяч, оба открываются и хорошо взаимодействуют. В «Спартаке» я пока не вижу, что у двух нападающих будет качественное взаимопонимание. Его нужно наигрывать и ждать.

Источник: LegalBet
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