Кокорин – в тройке претендентов на лучшего бомбардира РПЛ-2020/21. Все коэффициенты

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В прошлом сезоне букмекеры оценивали кэфом 5.0 победу Дзюбы в бомбардирской гонке РПЛ – в итоге он поделил первое место с Азмуном (на него давали 2.5).

Кто забьет больше всех в новом сезоне? Betting Insider собрал все коэффициенты в одном месте!

🦁 Артем Дзюба («Зенит») – 3.0

Чемпион России, капитан сборной, лучший игрок РПЛ, лучший бомбардир. После продления контракта с «Зенитом» Артем сказал: «Хочу стать трехкратным чемпионом подряд, как Майкл Джордан».

Кстати, 17 голов в прошлом сезоне от Артема не ждали. По xG он должен был забить на гол-два меньше – возможно где-то повезло с пенальти (7 из 17 мячей были забиты Дзюбой с пенальти).

🇮🇱 Сердар Азмун («Зенит») – 3.0

В отличие от своего партнера по команде, Азмун практически не бьет пенальти. Но и без них он смог наколотить 17 мячей оправдать xG – 17.25.

🪑 Александр Кокорин («Спартак») – 4.5

Кокорин забил 7 голов в 11 матчах за «Сочи», и пусть 3 из них были в ворота «Ростова-2003», футбольные эксперты многократно отмечали великолепную его форму после возвращения в футбол. Александр получил оценку 305 от Instat за сезон – это седьмой результат среди всех игроков РПЛ.

🐴 Федор Чалов (ЦСКА) – 7.0

После награды лучшему бомбардиру сезона-2018/19 Федор забил только 8 голов в 30 матчах. Но это проблема всего ЦСКА, xG команды – 40.32 (шестое место в лиге). К тому же клуб только-только купил аргентинца Альфодо Гайча, и теперь Федор может потерять постоянное место в основе. В список претендентов за «Золотую бутсу» РПЛ букмекеры включили Федора, скорее, по инерции.

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🐂 Маркус Берг («Краснодар») – 10.0

⚔️ Евгений Луценко («Арсенал») – 10.0

Евгений в 33 года стал главным открытием прошлого сезона – 15 голов в 28 матчах!

👮🏻‍♂️ Максимилиан Филипп («Динамо») – 10.0

🥩 Александр Соболев («Спартак») – 10.0

Коэффициент может показаться завышенным, учитывая, что Александр большую часть прошлого сезона был в тройке лучших бомбардиров. Однако так, возможно, букмекеры отреагировали на приход в «Спартак» Кокорина.

🟡 Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10.0

👮🏻‍♂️ Николай Комличенко («Динамо») – 15.0

Автор: Александр Москвин

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ-2020/21? Пишите в комментариях