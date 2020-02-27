Оставшиеся интриги в РПЛ и кэфы на них – что предлагают букмекеры к возвращению нашей любимой лиги

Родная, любимая, неподражаемая и непредсказуемая российская Премьер Лига возвращается с зимних каникул! Самое время освежить в памяти турнирную таблицу:

«Зенит» – единоличный лидер чемпионата – ближайший оппонент («Краснодар») отстает на 10 очков;

В зоне Лиги чемпионов «Краснодар» опережает трех соперников в лице «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» всего на одно очко;

На шестое место, которое, возможно, даст путевку в Лигу Европы, претендуют минимум шесть команда.

До конца чемпионата остается 11 туров. Ни один российский клуб в Еврокубках не участвует – все в равных условиях.

«Зенит»: можно готовить золотые медали

Сложно себе представить, чтобы «Зенит» за 11 матчей оставшихся матчей упустил преимущество в 10 очков. Не сомневаются в «золотых» амбициях питерского клуба и букмекеры. Поставить на будущее чемпионство «Зенита» можно по коэффициенту 1.125. Делать это конечно никакого смысла нет.

Основные преследователи петербуржцев:

«Краснодар» с коэффициентом 17.00 на победу ;

; ЦСКА по котировке 19.00;

«Локомотив» с цифрами 22.00.

У «Спартака», по мнению букмекерских контор, не больше шансов стать чемпионом чем у сборной Косово выиграть чемпионат Европы 2020 – в обоих случаях коэффициент составляет 1000.00.

Заветная Лига чемпионов: битва до последнего тура

С победителем РПЛ 2019/20 почти все ясно, поэтому самой интересной интригой станет борьба за Лигу чемпионов.

«Краснодар» попадает в тройку призеров чемпионата с коэффициентом 1.55, если верить букмекерам. «Быки» уже попробовали на вкус ЛЧ (правда, поперхнулись), и теперь хотят избежать квалификации и залететь сразу на групповой этап главного турнира Европы. Для укрепления обороны «Быки» прикупили Егора Сорокина из «Рубина». Правда, в Казань уехал Иван Игнатьев, самый дорогой трансфер этой зимы (7 млн. евро).

ЦСКА, по выражению главного тренера Виктора Гончаренко, приобрел «командную химию, оценку которой даст чемпионат». Пока шансы ЦСКА на тройку оценивают коэффициентом 1.70. Глобальных трансферов зимой, как мы уже привыкли, «красно-синие» не проводили, но это не главная причина уныния фанатов ЦСКА – дело в том, что Георгий Черданцев спрогнозировал успех «армейцев» в весенней части чемпионата.

Отпустивший в Испанию Федора Смолова московский «Локомотив» так и не приобрел никого на замену одному из лучших своих форвардов (3 гола в сезоне). Да и в целом, за исключением продления контракта с Ведраном Чорлукой, новостей со стороны «РЖД-Арены» мало . Довольствуемся оценкой букмекеров – 1.70 на попадание «Локо» в топ-3 РПЛ.

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Кто выше: «Спартак» или «Динамо»?

Старейшее дерби Москвы «Динамо» – «Спартак» состоится в первом же туре после возвращения РПЛ с каникул. Оба клуба успели поменять главных тренеров в текущем сезоне, но от проблем не избавились.

«Спартак» плохо реализует свои моменты: по xG «красно-белые» должны иметь 28.98 голов, а в таблице стоит всего 19 мячей;

плохо реализует свои моменты: по «красно-белые» должны иметь Та же проблема и у «Динамо»: по xG 24.27 потенциальных голов, на деле всего 16.

Сейчас «Динамо» опережает «Спартак» в таблице на два очка (24 против 22). Но букмекеры в росписи «кто выше» дают одинаковые котировки на оба московских клуба.

«Спартак» закончит выше «Динамо» - коэффициент 1.90;

«Динамо» закончит выше «Спартака» - коэффициент 1.90.

Какой клуб забьет больше всего голов?

Сезон 2019/20 в РПЛ сложно назвать результативным: только три клуба забили больше 30 голов к старту 20 тура – «Зенит» (37), «Ростов» (34) и «Краснодар» (33). Среди них и пойдет борьба в росписи «кто забьет больше голов»?

«Зенит» – фаворит букмекеров с коэффициентом 1.65 . За последние пять лет питерцы трижды выигрывали звание самой результативной команды РПЛ;

. За последние пять лет питерцы трижды выигрывали звание самой результативной команды РПЛ; За «Краснодар» дают 5.00 . В прошлом сезоне «быкам» не хватило всего трех голов, чтобы стать лучшими по результативности;

. В прошлом сезоне «быкам» не хватило всего трех голов, чтобы стать лучшими по результативности; «Ростов» Карпина – коэффициент 8.00.

Кто на вылет?

Внизу таблицы тоже очень плотно – шесть клубов затянуты в «болото», а«Спартак» стоит совсем не далеко от них (отрыв от зоны переходных матчей всего три очка). В букмекерских линиях принимают ставки на прямой вылет, то есть на 15 и 16 места.

«Крылья Советов» с коэффициентом 2.00 . Самарцы проиграли 11 из 19 игр в первой части. Что изменилось за зиму?

. Самарцы проиграли 11 из 19 игр в первой части. Что изменилось за зиму? «Сочи» и Александр Кокорин за 2.15 . Худшая команда РПЛ первой части арендовала одного из лучших форвардов России. Теперь ждем подъема со дна турнирной таблицы и старичка Рами;

. Худшая команда РПЛ первой части арендовала одного из лучших форвардов России. Теперь ждем подъема со дна турнирной таблицы и старичка Рами; Самобытный «Оренбург» с коэффициентом 2.75 . Без Владимира Федотова на посту главного тренера уже не так интересно, правда?

. Без Владимира Федотова на посту главного тренера уже не так интересно, правда? «Спартак» с кэфом 50.00. Кстати, кэф тут гораздо меньше, чем на чемпионство.

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