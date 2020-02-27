«Спартак» ближе к вылету, чем к чемпионству, голы Кокорина на воле и иностранные судьи – топ долгосрочных ставок к рестарту РПЛ

Вторая лучшая лига в мире возвращается на большие экраны. РПЛ – это место, где порой происходят удивительные вещи, и никакие англии, испании и прочие футбольные «мекки» никогда не сравнятся с чудом под названием российский футбол. Неудивительно, что большинство ставок на спорт в отечественных букмекерских компаниях приходятся на Российскую Премьер-Лигу. Но если обычные капперы и эксперты будут предлагать вам пари на исходы по типу ЦСКА – «Урал» – П1, то мы подготовили для вас ряд очень крутых спецставок на весеннюю часть РПЛ.

Шесть побед «Зенита» за 1.85 – доминируем, унижаем

Ну что там, «Зенит» снова чемпион? За 11 туров до конца… Уныленько. Если вы все еще верите, что победителем Премьер-Лиги в этом году станет не «Зенит», то мы можете поставить на это событие с коэффициентом 12.0. Но у нас для любителей долгосрочных ставок есть другое предложение. Тотал побед в сезоне больше (20.5). Коэффициент – 1.90. На ТМ (20.5) можно поставить за 1.80. Прямо сейчас у «Зенита» 14 побед в чемпионате.

Также в линии присутствует прекрасная ставка на количество набранных «Зенитом» очков по итогам сезона. Сейчас у команды Сергея Семака 45 баллов. На ТБ (66.5) букмекеры дают 1.95, на ТМ (66.5) – 1.85. Ниже вы увидите полное расписание «Зенита» на оставшиеся 11 туров. Выводы делайте сами.

«Локомотив» дома;

«Уфа» дома;

«Урал» дома;

ЦСКА в гостях;

«Крылья Советов» дома;

«Тамбов» в гостях;

«Краснодар» в гостях;

«Сочи» дома;

«Ахмат» в гостях;

«Оренбург» дома;

«Ростов» в гостях.

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«Спартак» ближе к ФНЛ, чем к чемпионству. Еще вероятнее продажа клуба Федуном

«Спартак» заставляет говорить о себе, даже когда идет на десятом месте. Так уж сложилось, что букмекеры оценивают шансы на вылет «Спартака» в ФНЛ выше, чем на чемпионство. Причем разница существенная. Коэффициент 1000 против 50. Как тебе такое, Тедеско? Видал, до чего клуб довел твой предшественник? Люди на полном серьезе начали обсуждать возможное понижение в классе для «Спартака». Хотя по факту москвичи, конечно же, будут бороться за попадание в Лигу Европы. Для этого нужно занять как минимум 6 место или выиграть Кубок России. Победу в Кубке букмекеры оценивают коэффициентом 5.1, а 6 позицию в чемпионате – 4.0.

Не утихают страсти и вокруг одной из главных звезд «Спартака» Андре Шюррле. Пока не очень понятно, будет ли клуб оформлять трансфер вечно травмированного немца. С практической точки зрения это выглядит не очень разумно. Шюррле за полгода провел 18 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. На то, что Андре покинет «Спартак» по итогам сезона, букмекеры дают кэф 1.7. На полноценное подписание контракта – 2.08. Сегодня сложно сказать, даст ли Леонид Федун добро на выкуп Шюррле, все будет зависеть от весенней части чемпионата.

К слову о Федуне, вы можете поставить, что действующий владелец «Спартака» в очередной раз не сдержит свое обещание (Спартак-2023, все дела) и продаст клуб до конца 2020 года. Коэффициент – 11.5. Не так уж и безнадежно, как может показаться на первый взгляд.

«Локо» и ЦСКА – главные команды Москвы 2020

Раз уж мы заговорили об одной известной московской команде, в пору обсудить и других товарищей из столицы. «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА уже много лет ведут негласную битву за Москву. Последние 2 сезона победителем неизменно выходил «Локомотив». «Железнодорожники» имеют все шансы захватить Москву в третий раз подряд. У «Локо» с ЦСКА после 19 туров по 34 очка, однако при всем уважении к «армейцам» кадрово они очень сильно уступают не только «Локомотиву», но и остальным московским командам. Фанатам ЦСКА остается надеяться, что Виктор Гончаренко совершит невозможное и опередит со своим детским садом опытных бойцов Юрия Семина.

Лучший клуб Москвы:

«Локомотив» – 1.9;

ЦСКА – 1.9;

«Спартак» – 35.0;

«Динамо» – 35.0.

Да, «Торпедо» тут нет.

Артем Дзюба против всех

Так уж сложилось, что с самого начала карьеры капитану сборной России приходилось доказывать свою состоятельность. По сей день в этот парень выходит на поле лишь с одной целью – показать, кого в свое время не оценили, и против кого ведет свою борьбу огромная часть футбольных болельщиков. Дзюба мечтает видеть своих бывших обидчиков стоящими на коленях перед ним еще сильнее, чем Оксимирон.

Артему мало быть просто крутым российским нападающим, ему нужно быть лучшим в своем деле. Пока он с этой ролью прекрасно справляется. Прямо сейчас именно Дзюба с 11 голами возглавляет бомбардирскую гонку в РПЛ. Если вы верите, что форвард «Зенита» доведет дело до конца и станет лучшим бомбардиром чемпионата, то коэффициент 1.6 вам в помощь.

Очень интересно будет понаблюдать за прогрессом Алексея Миранчука и Александра Кокорина. Первому нужно продавать себя в Европу, а второму – в «Зенит». У Миранчука пока что 5 голов в чемпионате, а Кокорин свои последние мячи забивал еще в «Бутырке» (ну и еще пару раз в товарняках со всякими «Аль Увайнахами» и «Динамо»). Смогут ли эти два товарища подтвердить свой высокий класс? Ну смотрите, Миранчук ТБ (7.5) мячей – коэффициент 2.24, Кокорин ТБ (3.5) – 2.6. В силу низкой результативности Российской Премьер-Лиги букмекеры не очень верят в ребят. Однако предстоящий чемпионат Европы может открыть в них второе дыхание. Особенно это касается Александра Кокорина, чьи позиции в сборной находятся под большим вопросом.

Кашшаи и иностранный судья

Не так давно известный на всю Европу (не в самом хорошем свете) Виктор Кашшаи сменил Александра Егорова на посту руководителя департамента судейства. Вызвано это было бесконечными жалобами клубов на судей в нынешнем сезоне чемпионата России. До сих пор поднимается вопрос касательно назначения на матчи арбитров из других стран. Букмекеры оценивают это событие как маловероятное. Кэф 8.3 прекрасно говорит о перспективе увидеть до конца сезона иностранного судью.

Как думаете, произойдет что-то крутое и запоминающееся до конца сезона в РПЛ?