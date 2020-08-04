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«Зенит» может взять третье чемпионство подряд. Букмекеры обновили линию перед стартом нового сезона РПЛ

Прямо сейчас мы переживаем самое футбольное лето в истории. Уже 8 августа стартует новый сезон РПЛ – командам дали чуть больше двух недель на отпуск. В РФС решили не расширять чемпионат, так что сезон-2020/21 пройдет в прежнем формате.

Предыдущий сезон закончился уверенной победой «Зенита» – команда Семака обеспечила себе золотые медали за 4 тура до конца чемпионата. Данный результат стал рекордным за всю историю лиги. Летом 2019 года букмекеры давали кэф 1.8 на первое место «Зенита». 

Кто помешает «Зениту» оформить третье чемпионство подряд? Betting Insider собрал все коэффициенты в одном месте!

1. «Зенит» – 1.45 

Букмекеры уверены – «Зенит» снова станет чемпионом России. И это несмотря на возможный уход Сердара Азмуна. Артем Дзюба продлил контракт с питерским клубом на 2 года, так что в распоряжении Семака будет как минимум один топовый бомбардир. 

В прошлом сезоне Дзюба и Азмун на двоих забили 34 гола, что стало рекордом чемпионата России. Также полностью от травмы восстановился Малком. Президент «Зенита» Александр Медведев сказал, что хочет еще одну звездочку на эмблеме клуба к 100-летнему юбилею. Для этого питерцам необходимо выиграть 3 титула за 5 лет.

2. «Локомотив» – 8.00

«Локо» сильно отстал от «Зенита» и по очкам (на 15 меньше), и по разнице мячей (+12 против +47). В сезон-2020/21 команда Марко Николича нацелена зайти максимально уверенно. «Локомотив» ни разу не проиграл при новом главном тренере.

Очень многое будет зависеть от возможной продажи Алексея Миранчука и трансферов на вход. Не известно вернется ли Федор Смолов из «Сельты», активно ходят слухи о трансфере форварда «Бордо» Камано и защитника «Лестера» Бенковича

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3. «Краснодар» – 8.00

Все как всегда: в теории «Краснодар» за что-то борется, а на практике проигрывает Лигу чемпионов в матче с «Динамо».

4. ЦСКА – 12.00

«Армейцев» давно перестали считать претендентами на титул. Клуб уже более трех лет живет в эконом-режиме. Тем не менее, это не мешает команде Гончаренко каждый год бороться за ЛЧ. В прошлом сезоне свое место в еврокубках ЦСКА потерял только в последнем туре. 

«Армейцы» хоть и отстали от «Зенита» на 22 очка, но в начале чемпионата какое-то время шли на 1 месте. Есть слухи, что новое руководство клуба будет больше вкладывать в трансферы. Уже подписан контракт с перспективным аргентинским форвардом Альфодом Гайчем, возможно, в команду вернется Родриго Бекао.

5. «Спартак» – 14.50

«Спартак» проиграл «Зениту» 33 очка в прошлом сезоне. 

«Хочу бросить перчатку «Зениту», – прокомментировал свое назначение новый гендиректор клуба Шамиль Газизов. Подписание Кокорина – это первый удар в сторону питерцев. 

6. «Динамо» – 100.00

И это при том, что динамовцы закончили прошлый сезон выше «Спартака»!

Автор: Александр Москвин

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Константин Генич56% WR-1.81% ROI
1.95Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ и ТБ (2,5) в матче «Шахтер» — «Вольфсбург». Вот его доводы:

Матч пройдет в Киеве. А в первой игре «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» — 2:1. Это было еще несколько месяцев назад. А сейчас надо развивать успех.
«Вольфсбург» довольно давно завершил сезон. Сейчас после паузы снова принялись за работу, готовясь именно к этой встрече. Скорее всего, это будет последний матч этим летом для «волков».

«Вольфсбург» обязан забивать. А «Шахтер» в плей-офф пропускает почти в каждой игре. Три гола от «Бенфики» получили, один от нее в другой встрече, пропустили от «Вольфсбурга» в первом матче. Немцы будут рисковать. У них хороший, высокий нападающий Вегхорст, которого нужно использовать. Без сомнения что-то интересное «Вольфсбург» предложит клубу из Донецка.

«Шахтер» что-то постарается придумать и реализовать с помощью легионеров и мощного нападения. Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» в матчах «Шахтера» в Лиге Европы часто проходит.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.98
Валерий Непомнящий51.5% WR-6.34% ROI
1.909Победит Спартак
Спартак — Сочи|РПЛ
Спартак — Сочи|РПЛ
Здесь для меня безоговорочный фаворит «Спартак». У «Сочи» потери в составе, например, ушёл Кокорин, выступавший за сочинцев в концовке прошлого сезона. У спартаковцев сейчас есть кураж и хороший настрой. Они ждут начала сезона, чтобы реабилитироваться за результат прошлого сезона. Мне кажется, в составе очень много игроков, у которых есть желание доказать, что они пришли в команду побеждать. С таким настроем они смогут удачно стартовать в новом сезоне.

У «Спартака» появляется довольно быстрая игра в атаке. Когда он в порядке, то у спартаковцев самая быстрая игра в РПЛ, но команда Тедеско этим не пользуется. Сейчас длинный, позиционный розыгрыш – это не стиль «Спартака». Я не имею в виду, что он должен играть от обороны, ему нужно использовать свободные зоны. У команды в составе много игроков, способных переиграть соперника один в один за счёт дриблинга, а также хорошие фланги. «Спартак» должен активно накрывать соперника на чужой половине поля, перехватывать мячи и атаковать за счёт скоростных игроков.

«Сочи», скорее всего, в этом матче сыграет от обороны. Считаю, что такой стиль для сочинцев будет самым грамотным. Возможно, поэтому «Спартак» не сможет много забить, тем более это первый тур, но всё-таки выиграет.

«Спартак» усилился Кокориным, и я считаю, что к новому нападающему москвичей должна повернуться удача. Я очень долго сомневался, что он пойдёт в «Спартак. Казалось, что для него предпочтительнее другие наши команды, но он принял такое решение. Посмотрим на его игру, нападающему есть что доказывать и себе, и «Спартаку», и «Зениту». Сейчас много специалистов, экспертов сомневаются, что Кокорин сможет выиграть конкуренцию у тех игроков, которые есть в «Спартаке». Он сразу не станет железным игроком стартового состава, но в начале сезона, я уверен, ему доверят место на поле, а как дальше будет – это вопрос.

Сейчас, скорее всего, Кокорин образует связку с Соболевым, который будет играть «столба», ждать передач с фланга, а Кокорин станет блуждающим нападающим. Соболева нужно обеспечивать мячами, создавать моменты, а Кокорину самому придётся искать мяч и создавать моменты.

Сейчас тренерскому штабу «Спартака» нужно найти баланс в игре в атаке. Например, у «Зенита» он есть – и Сердар, и Артём умеют принять мяч, оба открываются и хорошо взаимодействуют. В «Спартаке» я пока не вижу, что у двух нападающих будет качественное взаимопонимание. Его нужно наигрывать и ждать.

Источник: LegalBet
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