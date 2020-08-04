«Зенит» может взять третье чемпионство подряд. Букмекеры обновили линию перед стартом нового сезона РПЛ

Прямо сейчас мы переживаем самое футбольное лето в истории. Уже 8 августа стартует новый сезон РПЛ – командам дали чуть больше двух недель на отпуск. В РФС решили не расширять чемпионат, так что сезон-2020/21 пройдет в прежнем формате.



Предыдущий сезон закончился уверенной победой «Зенита» – команда Семака обеспечила себе золотые медали за 4 тура до конца чемпионата. Данный результат стал рекордным за всю историю лиги. Летом 2019 года букмекеры давали кэф 1.8 на первое место «Зенита».

Кто помешает «Зениту» оформить третье чемпионство подряд? Betting Insider собрал все коэффициенты в одном месте!

1. «Зенит» – 1.45

Букмекеры уверены – «Зенит» снова станет чемпионом России. И это несмотря на возможный уход Сердара Азмуна. Артем Дзюба продлил контракт с питерским клубом на 2 года, так что в распоряжении Семака будет как минимум один топовый бомбардир.

В прошлом сезоне Дзюба и Азмун на двоих забили 34 гола, что стало рекордом чемпионата России. Также полностью от травмы восстановился Малком. Президент «Зенита» Александр Медведев сказал, что хочет еще одну звездочку на эмблеме клуба к 100-летнему юбилею. Для этого питерцам необходимо выиграть 3 титула за 5 лет.

2. «Локомотив» – 8.00

«Локо» сильно отстал от «Зенита» и по очкам (на 15 меньше), и по разнице мячей (+12 против +47). В сезон-2020/21 команда Марко Николича нацелена зайти максимально уверенно. «Локомотив» ни разу не проиграл при новом главном тренере.

Очень многое будет зависеть от возможной продажи Алексея Миранчука и трансферов на вход. Не известно вернется ли Федор Смолов из «Сельты», активно ходят слухи о трансфере форварда «Бордо» Камано и защитника «Лестера» Бенковича.

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3. «Краснодар» – 8.00

Все как всегда: в теории «Краснодар» за что-то борется, а на практике проигрывает Лигу чемпионов в матче с «Динамо».

4. ЦСКА – 12.00

«Армейцев» давно перестали считать претендентами на титул. Клуб уже более трех лет живет в эконом-режиме. Тем не менее, это не мешает команде Гончаренко каждый год бороться за ЛЧ. В прошлом сезоне свое место в еврокубках ЦСКА потерял только в последнем туре.

«Армейцы» хоть и отстали от «Зенита» на 22 очка, но в начале чемпионата какое-то время шли на 1 месте. Есть слухи, что новое руководство клуба будет больше вкладывать в трансферы. Уже подписан контракт с перспективным аргентинским форвардом Альфодом Гайчем, возможно, в команду вернется Родриго Бекао.

5. «Спартак» – 14.50

«Спартак» проиграл «Зениту» 33 очка в прошлом сезоне.

«Хочу бросить перчатку «Зениту», – прокомментировал свое назначение новый гендиректор клуба Шамиль Газизов. Подписание Кокорина – это первый удар в сторону питерцев.

6. «Динамо» – 100.00

И это при том, что динамовцы закончили прошлый сезон выше «Спартака»!

Автор: Александр Москвин