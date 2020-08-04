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«Зенит» может взять третье чемпионство подряд. Букмекеры обновили линию перед стартом нового сезона РПЛ

Прямо сейчас мы переживаем самое футбольное лето в истории. Уже 8 августа стартует новый сезон РПЛ – командам дали чуть больше двух недель на отпуск. В РФС решили не расширять чемпионат, так что сезон-2020/21 пройдет в прежнем формате.

Предыдущий сезон закончился уверенной победой «Зенита» – команда Семака обеспечила себе золотые медали за 4 тура до конца чемпионата. Данный результат стал рекордным за всю историю лиги. Летом 2019 года букмекеры давали кэф 1.8 на первое место «Зенита». 

Кто помешает «Зениту» оформить третье чемпионство подряд? Betting Insider собрал все коэффициенты в одном месте!

1. «Зенит» – 1.45 

Букмекеры уверены – «Зенит» снова станет чемпионом России. И это несмотря на возможный уход Сердара Азмуна. Артем Дзюба продлил контракт с питерским клубом на 2 года, так что в распоряжении Семака будет как минимум один топовый бомбардир. 

В прошлом сезоне Дзюба и Азмун на двоих забили 34 гола, что стало рекордом чемпионата России. Также полностью от травмы восстановился Малком. Президент «Зенита» Александр Медведев сказал, что хочет еще одну звездочку на эмблеме клуба к 100-летнему юбилею. Для этого питерцам необходимо выиграть 3 титула за 5 лет.

2. «Локомотив» – 8.00

«Локо» сильно отстал от «Зенита» и по очкам (на 15 меньше), и по разнице мячей (+12 против +47). В сезон-2020/21 команда Марко Николича нацелена зайти максимально уверенно. «Локомотив» ни разу не проиграл при новом главном тренере.

Очень многое будет зависеть от возможной продажи Алексея Миранчука и трансферов на вход. Не известно вернется ли Федор Смолов из «Сельты», активно ходят слухи о трансфере форварда «Бордо» Камано и защитника «Лестера» Бенковича

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3. «Краснодар» – 8.00

Все как всегда: в теории «Краснодар» за что-то борется, а на практике проигрывает Лигу чемпионов в матче с «Динамо».

4. ЦСКА – 12.00

«Армейцев» давно перестали считать претендентами на титул. Клуб уже более трех лет живет в эконом-режиме. Тем не менее, это не мешает команде Гончаренко каждый год бороться за ЛЧ. В прошлом сезоне свое место в еврокубках ЦСКА потерял только в последнем туре. 

«Армейцы» хоть и отстали от «Зенита» на 22 очка, но в начале чемпионата какое-то время шли на 1 месте. Есть слухи, что новое руководство клуба будет больше вкладывать в трансферы. Уже подписан контракт с перспективным аргентинским форвардом Альфодом Гайчем, возможно, в команду вернется Родриго Бекао.

5. «Спартак» – 14.50

«Спартак» проиграл «Зениту» 33 очка в прошлом сезоне. 

«Хочу бросить перчатку «Зениту», – прокомментировал свое назначение новый гендиректор клуба Шамиль Газизов. Подписание Кокорина – это первый удар в сторону питерцев. 

6. «Динамо» – 100.00

И это при том, что динамовцы закончили прошлый сезон выше «Спартака»!

Автор: Александр Москвин

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2.13Барселона фора (-1)
Барселона — Наполи|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Наполи|Лига чемпионов УЕФА
За последние 8 лет Барселона обыгрывала итальянские клубы в 8 из 9 случаев в ЛЧ, а на Камп Ноу уступала ещё в далёком 2013-ом — в полуфинале Баварии, сносившей всех на своём пути. Многие недооценивают каталонцев из-за слухов о конфликтах в раздевалке, однако на тренировках футболисты выглядят радостными и счастливыми. Признаков разлада нет и близко. Несмотря на сплетни жёлтой прессы, сине-гранатовые проиграли лишь 1 матч после карантина (7-3-1), и тот — из-за гола на 94-ой минуте и отсутствия стимула на тот момент. В интервью Месси призывает своих партнёров выкладываться на 100% с целью достижения положительного результата с Наполи.

Мотивацию Барсы переоценить невозможно. Она обязана брать кубок ЛЧ, ведь, в противном случае, останется без трофеев впервые за 12 лет. Да, блаугранас не лучшим образом сыграли в Неаполе (1:1), однако вояжи ей даются непросто уже давно, тогда как на Камп Ноу подопечные Сетьена чувствуют себя прекрасно. В прошлом сезоне, тоже на стадии 1/8, они оступились в логове Лиона (0:0), но уже на родной арене — не оставили от соперника камня на камне (5:1). Каталонцы способны добиваться успехов исключительно на голом классе. Сразу вспоминается матч группового этапа, когда набравшему ход Интеру предрекали гостевую победу над ослабленной Барсой, однако Месси и Суарес сделали своё дело (2:1).

Между прочим, Наполи проиграл коллективу Конте всего неделю назад (2:0). По итогам Серии А партенопейцы не попали в топ-6 впервые за 11 лет. Да, они выгрызли путёвку в ЛЕ в кубковом финале с Ювентусом в серии пенальти, но лишь потому что насыщали свою штрафную чуть ли не всем составом. На Камп Ноу все приезжают отсиживаться сзади. Не секрет, чем это зачастую оборачивается. Словом, Гаттузо — утопист. В течение сезона он эксплуатировал своих футболистов, заставляя всех бежать в атаку, после чего тут же возвращаться назад. Команда вымотана, ведь многие футболисты — в возрасте, а скамейка не блещет богатством исполнителей. Отсюда и нестабильные результаты.

Наполи и так не является грозной силой за пределами своего поля (1 победа в 5 крайних играх), а возможное отсутствие травмированного Инсинье ещё сильнее усугубляет ситуацию. Подопечные Гаттузо практически не имеют опыта в плей-офф ЛЧ, тогда как Барса в последний раз на стадии 1/8 вылетала ещё 13 лет назад. На Камп Ноу партенопейцам не дадут разгуляться в атаке, а вскрытие массивной сопернической обороны для Месси и компании — дело времени. Гости не выстоят, однако уйдут с высоко поднятой головой. В текущем сезоне Наполи так и не был разгромлен ни в ЛЧ, ни в чемпионате, а Барса при Сетьене — скорее про длительное перекатывание мяча, чем про безбашенную атакующую игру. Всем удачи!
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Чо Cтавить61.9% WR6.7% ROI
2.86Крылья Советов фора (-1)
Велес — Крылья Советов|ФНЛ-Олимп
Велес — Крылья Советов|ФНЛ-Олимп
Крылья в первом круге сыграли с Балтикой 0-0 , но у Крыльев было уйма моментов которые можно было реализовывать. Тем более у Балтики одна из лучших линия защиты в ФНЛ.
Велес же дебютант ФНЛ, также сыграли 0-0 с Текстильщиком но Текстильщики боролся за выживание.
Крылья рвутся назад в РПЛ, и я думаю у них это получится, по составу на две головы выше.
считаю кефы на Крылья слишком завышены.
Попробую заиграть.
Ф - 1
Индв тотал 1.5 больше.
1
Повторить за 2.78
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