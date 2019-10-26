«Зенит» не пропускает в первом тайме, а «Динамо» хуже всех играет в концовке матча. Статистические тренды РПЛ по отчету Instat

В эти выходные проходит 14-й тур РПЛ. Командам осталось провести две игры до окончания первого круга и шесть до зимнего перерыва. Воспользуемся статистическими сведениями отчета InStat, чтобы определить тренды чемпионата, которые помогут выбрать ставки.

Преимущество домашнего поля – это миф

Такой вывод можно сделать по прошедшим тринадцати турам. После 104 игр:

хозяева одержали победу в 46 матчах (44,23%),

гости были сильнее в 36 играх (34,62%),

ничейным результатом закончились 22 игры (21,15%).

По проценту побед на своем поле РПЛ не отличается от топ-лиг Европы, но по ничьим – только в Италии их меньше (18,99%).

И это при том, что российский чемпионат раньше не показывал таких цифр. За четыре прошедших сезона процент ничьих был стабильно в районе 27-29%. Так что тенденцию этого года можно назвать новой.

Из таблицы мы видим, что процент побед хозяев остался приблизительно на прежнем уровне, а вот гости стали побеждать чаще, результат 34,6% – наивысший за пять лет.

Из лидеров самыми «домашними» можно назвать «Краснодар», «Ростов» и «Зенит» – у них ни одного поражения на своем поле в РПЛ. Из середняков есть три команды, которые в гостях играют успешнее, чем дома – «Урал», «Сочи», «Крылья Советов».



«Урал» взял в гостевых встречах 8 очков из 18 возможных – 44,4% против 41,7% такого соотношения в домашних встречах.

«Сочи» заработал 9 очков из 27 возможных – 33,3% против 26,7%, если сравнивать с домашними играми.

У «Крыльев Советовов» 10 очков из 24 в гостях – 41,7% против 38,9% дома.

«Зенит» не пропускает в первом тайме, а «Локо» 32% голов забивает в последние 15 минут

По общим цифрам можно отметить, что в РПЛ 9 из 16 команд результативнее проводят вторые таймы – это 56,25%. Однако у каждой команды есть индивидуальные показатели, на которые стоит обратить внимание.

«Локомотив» забил 32% своих голов в самой концовке встречи, лучше показатель только у «Уфы» – 42%.

«Спартак» забил 62% своих голов во втором тайме, чаще это делал только «Оренбург» – 82%.

«Зенит» вообще не пропускает в первом тайме, но пропускает в самом начале второго и в последние 15 минут – по 43% пропущенных голов приходятся на эти промежутки.

«Краснодар» чаще всех в лиге пропускает в первом тайме – 79% пропущенных.

Хуже всех концовку матча (с 75 по 90) проводит один из аутсайдеров – московское «Динамо». В этот временной отрезок динамовцы пропустили 43% от всех голов.

На что обратить внимание при выборе ставки в этом туре?

«Ростов» – «Сочи»

После поражения от «Зенита» (1:6) команда Карпина отстает от первого места на три очка и полна решимости вернуть доверие болельщиков, не дав лидерам уйти в отрыв. «Ростов» успешно выступает на своем стадионе (пять побед и одна ничья), но при этом стоит помнить, что сочинцы умеют играть в гостях.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам, кэф на их победу – 1.6.

Также аналитики не ждут много забитых мячей и дают коэффициент 1.8 на ТМ (2.5) и более 2.0 на ТБ (2,5).

«Крылья Советов» – «Зенит»

Команде Сергея Семака предстоит непростой матч после поражения от «Лейпцига» в ЛЧ. Самарцы «на ходу» – в трех последних играх одержаны победы, также в их пользу говорит удачная игра в гостях. При этом «Крылья Советов» результативно проводят именно те отрезки матча, в которых «Зенит» пропускает. Поставить на их гол в матче с «Зенитом» с привязкой ко времени можно с коэффициентами выше 4.0.

Также можно рассмотреть такие варианты:

«Крылья Советов» не проиграют во втором тайме – 1.77;

Победа самарцев во втором тайме с форой (+1) – 1.33.

«Локомотив» – «Спартак»

«Локомотиву» после удачных матчей с «Байером» и «Зенитом» каждая победа дается с трудом. Возможно это происходит из-за усталости ведущих игроков и травм нападающих, которых некем заменить. «Спартак» под руководством нового тренера попытается прервать серию из шести встреч без побед в чемпионате.

Победа «Локомотива» оценивается кэфом 1.96.

Для игроков, предпочитающих осторожные варианты со страховкой, есть победа «Локомотива» с форой (0) – 1.47.

Либо можно рассмотреть Тотал меньше (3) с кэфом 1.41

ЦСКА – «Динамо»

Команда Гончаренко неудачно провела последние четыре игры: уступили «Эспаньолу» (0:2) и «Ференцварошу» (0:1) в ЛЕ, проиграли «Ростову» (1:3) и разошлись миром с «Уфой» (1:1). Но еще хуже обстоят дела у «Динамо»: предпоследнее место, одно очко в четырех матчах и увольнение тренера.

Динамовцам терять нечего, для них каждый матч, как последний, но все же шансы ЦСКА выше. Букмекеры предлагают коэффициент 1.87 на победу армейцев и 1.4 на их победу с форой (0).

Предполагается, что много голов не будет – кэф 1.76 на ТМ (2.5). На ТБ (2) коэффициент составляет 1.61.

Автор: Владимир Шевченко

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