«Рубин» рассматривает приобретение экс-полузащитника «Боруссии» Д Милоша Йойича

Полузащитник «Истанбула» Милош Йойич является одним из возможных усилений команды Слуцкого. Об этом Betting Insider сообщил надежный источник, знакомый с ходом переговоров.

Отметим, что два сезона игрок провел в «Боруссии» Д, где сыграл в 20 матчах, забив 4 мяча и сделав 1 ассист. Также в Бундеслиге серб играл за «Кельн». Всего на счету Йойича 178 матча за всю карьеру, 28 гола и 13 результативных передач.

Леонид Слуцкий подписал контракт с клубом РПЛ сроком на 5 лет. Одним из важнейших пунктов соглашения являлось усиление состава и трансферы, которые «Рубин» сможет совершить уже в зимнее трансферное окно. Так казанский клуб уже успел провести несколько сделок.

Пришли

Иван Игнатьев («Краснодар») – 7 млн евро

Дарко Евтич («Лех» Познань) – 600 тысяч евро

Денис Макаров («Нефтехимик») – 300 тысяч евро

Солтмурад Бакаев («Спартак-2») – 300 тысяч евро

Илья Самошников («Торпедо») – свободный агент

Ушли

Виталий Денисов («Ротор» Волгоград) – свободный агент

Видар Кьяртанссон («Ростов») – окончание аренды

Егор Сорокин («Краснодар») – окончание аренды

Transfermarkt оценивает стоимость Милоша Йойича в 600 тысяч евро.

Напомним, зимнее трансферное окно в РПЛ открыто до 21 февраля.



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