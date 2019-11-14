Betting Insider

Как получить фрибет в Betting Insider?

Поздравляем! Вы победили в конкурсе Betting Insider и выиграли фрибет – теперь его нужно получить. Вот подробная инструкция, как это сделать:

  1. Деньги за выигрыш начисляются на счет букмекерской компании Winline.
  2. Вы должны быть гражданином Российской Федерации, чтобы получить фрибет.
  3. Если вам подходит первый пункт, а вы подходите второму, регистрируйтесь в БК Winline по этой ссылке.
  4. Теперь вам нужно найти номер своего аккаунта в БК Winline – это может быть логин, номер телефона или e-mail, который вы использовали для регистрации:

  1. Напишите на почту prizes@betting.team с темой письма «Фрибет Betting Insider». В письме вам нужно указать следующие данные:
  • Название конкурса, в котором вы победили (конкурс капперов, конкурс блогеров, конкурс в ВК и т.д.);
  • Ссылка на ваш профиль в Betting Insider или страницу в социальной сети, в которой проводился конкурс;
  • Ваш аккаунт Winline из пункта 4 (логин, телефон или e-mail).
  1. Начисление фрибета на счет в БК Winline занимает до 30 дней
  2. Деньги пришли? Отлично! Наслаждайтесь фрибетом и продолжайте выигрывать в конкурсах Betting Insider!

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Как можно выиграть фрибет в Betting Insider?

В Betting Insider есть много конкурсов! Вот они:

  1. Конкурс капперов.
  2. Конкурс блогеров.
  3. Конкурсы, которые мы объявляем в блоге или социальных сетях.
  4. Получить деньги можно и просто так – вот фрибет 1000 рублей на ставку без условий!
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