Как получить фрибет в Betting Insider?

Поздравляем! Вы победили в конкурсе Betting Insider и выиграли фрибет – теперь его нужно получить. Вот подробная инструкция, как это сделать:



Деньги за выигрыш начисляются на счет букмекерской компании Winline. Вы должны быть гражданином Российской Федерации, чтобы получить фрибет. Если вам подходит первый пункт, а вы подходите второму, регистрируйтесь в БК Winline по этой ссылке. Теперь вам нужно найти номер своего аккаунта в БК Winline – это может быть логин, номер телефона или e-mail, который вы использовали для регистрации:

Напишите на почту prizes@betting.team с темой письма «Фрибет Betting Insider». В письме вам нужно указать следующие данные:

Название конкурса , в котором вы победили (конкурс капперов, конкурс блогеров, конкурс в ВК и т.д.);

, в котором вы победили (конкурс капперов, конкурс блогеров, конкурс в ВК и т.д.); Ссылка на ваш профиль в Betting Insider или страницу в социальной сети, в которой проводился конкурс;

или страницу в социальной сети, в которой проводился конкурс; Ваш аккаунт Winline из пункта 4 (логин, телефон или e-mail).

Начисление фрибета на счет в БК Winline занимает до 30 дней Деньги пришли? Отлично! Наслаждайтесь фрибетом и продолжайте выигрывать в конкурсах Betting Insider!

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Как можно выиграть фрибет в Betting Insider?

В Betting Insider есть много конкурсов! Вот они: