Как получить фрибет в Betting Insider?

Поздравляем! Вы победили в конкурсе Betting Insider и выиграли фрибет – теперь его нужно получить. Вот подробная инструкция, как это сделать:
- Деньги за выигрыш начисляются на счет букмекерской компании Winline.
- Вы должны быть гражданином Российской Федерации, чтобы получить фрибет.
- Если вам подходит первый пункт, а вы подходите второму, регистрируйтесь в БК Winline по этой ссылке.
- Теперь вам нужно найти номер своего аккаунта в БК Winline – это может быть логин, номер телефона или e-mail, который вы использовали для регистрации:
- Напишите на почту prizes@betting.team с темой письма «Фрибет Betting Insider». В письме вам нужно указать следующие данные:
- Название конкурса, в котором вы победили (конкурс капперов, конкурс блогеров, конкурс в ВК и т.д.);
- Ссылка на ваш профиль в Betting Insider или страницу в социальной сети, в которой проводился конкурс;
- Ваш аккаунт Winline из пункта 4 (логин, телефон или e-mail).
- Начисление фрибета на счет в БК Winline занимает до 30 дней
- Деньги пришли? Отлично! Наслаждайтесь фрибетом и продолжайте выигрывать в конкурсах Betting Insider!
Как можно выиграть фрибет в Betting Insider?
В Betting Insider есть много конкурсов! Вот они:
- Конкурс капперов.
- Конкурс блогеров.
- Конкурсы, которые мы объявляем в блоге или социальных сетях.
- Получить деньги можно и просто так – вот фрибет 1000 рублей на ставку без условий!