«Зенит» выйдет в плей-офф, а ЦСКА останется на дне группы? Топовые варианты для ставок на ЛЧ и ЛЕ

Первая половина группового этапа еврокубков прошла для российских команд с переменным успехом – как это ни странно, но Лига чемпионов в этом сезоне дается клубам из РПЛ легче, чем более привычная и простая Лига Европы.

«Зенит» и «Локо» в своих группах сохраняют шансы на евровесну, а вот «Краснодар» и особенно ЦСКА рискуют закончить выступления в Европе уже в декабре. Получится ли у первых удержать темп, а у вторых перевернуть игру, и сколько можно на этом заработать? Обо всем по порядку.

«Зенит» попал в мясорубку, но сохраняет все шансы на выход в плей-офф ЛЧ

В группе G идет рубка насмерть – каждая команда может обыграть каждую, что в очередной раз подтвердила недавняя победа похороненной всеми «Бенфики» над «Лионом». В условиях такого прессинга со всех сторон «Зенит» явно старается изо всех сил, занимая достаточно уверенное положение в группе.





Наблюдая за тем, как команды кусают друг друга, букмекеры не рискуют отдавать кому-либо явное предпочтение и оценивают шансы команд на выход из группы примерно одинаково:

«РБ Лейпциг» – 1.25

«Лион» – 1.90

«Зенит» – 2.00

«Бенфика» – 4.00

Шансы «Зенита» повышаются благодаря двум подряд домашним играм с «Лейпцигом» и «Лионом» – дома петербуржцы как правило смотрятся лучше, чем на выезде.

В первом матче в Лейпциге «Зенит» долго вел в счете – в Петербурге немецкой команде точно не будет легче. Тем не менее ключевым матчем групповой стадии для команды Семака станет игра пятого тура против «Лиона» – победа в этом матче, скорее всего, откроет для чемпиона России плей-офф ЛЧ.

На что еще можно поставить?

«Зенит» выиграет Группу G – 4.20

«Зенит» забьет во всех домашних матчах – 1.75

«Зенит» не проиграет ни одного домашнего матча на групповом этапе – 2.2

«Зенит» выйдет в четвертьфинал ЛЧ – 5.00

Россияне забьют за «Зенит» больше голов, чем легионеры (пока счет 1:3) – 15.00

«Локо» играет хорошо, но все решит игра с «Байером» в Черкизово

Хотя букмекеры и ставят «Локомотив», так же как и «Зенит», на третье место в своей группе, реальных шансов на плей-офф ЛЧ у московской команды практически нет – а как по другому, когда играешь в одной группе с «Ювентусом» и «Атлетико»?

Вот коэффициенты на выход всех четырех команд из Группы D:

«Ювентус» – 1.02

«Атлетико» – 1.03

«Локомотив» – 13.00

«Байер» – 21.00

Расклад предсказуем, учитывая текущую фору «Юве» и «Атлетико» в 4 очка.

«Локомотиву» конечно стоит тянуться к звездам, но и синицу из кулака лучше не отпускать – перед глазами пример ЦСКА, который, дважды обыграв «Реал» в ЛЧ прошлого сезона, остался на четвертом месте в группе. Основная драма для москвичей развернется в ответном матче с «Байером» – ничья гарантирует им плей-офф ЛЕ, если конечно в этом туре немецкий клуб не возьмет очки в игре с «Атлетико».

На что еще можно поставить?

«Локомотив» займет третье место в группе – 1.6

«Локомотив» займет четвертое место в группе – 2.65

«Локомотив» наберет в группе больше 4.5 очков – 1.6

«Краснодар» очнулся (или нет), а у ЦСКА уже нет шансов (или есть)

Положение российских команд в Лиге Европы безрадостное. «Краснодар» вроде бы очнулся и приложил «Трабзонспор» на выезде, но до выхода из группы еще «палкой не докинуть». А ЦСКА... Давайте не будем про ЦСКА.

«Краснодар» сможет значительно улучшить свое положение в Лиге Европы, если еще и дома обыграет «Трабзонспор» – шесть очков у российского клуба в таблице Группы C будут выглядеть гораздо веселее. Пока же букмекеры оценивают выход «Краснодара» в плей-офф коэффициентом 3.50.

А вот ЦСКА практически уничтожил свою еврокубковую мечту, умудрившись проиграть все три матча первого тура. Приговор – дно турнирной таблицы и отставание в четыре очка от третьего места. Коэффициент на выход «армейцев» в плей-офф равен 10.00 – если стакан для вас наполовину полон, можно неплохо заработать и заполнить его до краев отличным вином.



На что еще можно поставить?

«Краснодар» забьет во всех домашних матчах в своей группе – 1.43

ЦСКА пропустит во всех матчах группового этапа – 3.00

«Краснодар» обержит больше 2.5 побед в Группе C – 2.4

ЦСКА победит больше 1.5 раз на групповом этапе – 2.75

Российские игроки «Краснодара» забьют больше легионеров (пока счет 1:2, а Ари – россиянин) – 25.00

«Краснодар» выйдет в 1/8 финала – 7.00

Автор: Антон Разуваев



Все матчи российских клубов в четвертом туре еврокубков

Лига чемпионов

Вт, 20:55 мск. «Зенит» – «РБ Лейпциг»

Ср, 20:55 мск. «Локомотив» – «Ювентус»

Лига Европы

Чт, 20:55 мск. «Краснодар» – «Трабзонспор»

Чт, 23:00 мск. «Ференцварош» – ЦСКА

А вы знаете, какие из клубов РПЛ выйдут в плей-офф еврокубков? Пишите своих фаворитов в комментариях

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