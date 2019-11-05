«Зенит» выйдет в плей-офф, а ЦСКА останется на дне группы? Топовые варианты для ставок на ЛЧ и ЛЕ

Первая половина группового этапа еврокубков прошла для российских команд с переменным успехом – как это ни странно, но Лига чемпионов в этом сезоне дается клубам из РПЛ легче, чем более привычная и простая Лига Европы.
«Зенит» и «Локо» в своих группах сохраняют шансы на евровесну, а вот «Краснодар» и особенно ЦСКА рискуют закончить выступления в Европе уже в декабре. Получится ли у первых удержать темп, а у вторых перевернуть игру, и сколько можно на этом заработать? Обо всем по порядку.
«Зенит» попал в мясорубку, но сохраняет все шансы на выход в плей-офф ЛЧ
В группе G идет рубка насмерть – каждая команда может обыграть каждую, что в очередной раз подтвердила недавняя победа похороненной всеми «Бенфики» над «Лионом». В условиях такого прессинга со всех сторон «Зенит» явно старается изо всех сил, занимая достаточно уверенное положение в группе.
Наблюдая за тем, как команды кусают друг друга, букмекеры не рискуют отдавать кому-либо явное предпочтение и оценивают шансы команд на выход из группы примерно одинаково:
- «РБ Лейпциг» – 1.25
- «Лион» – 1.90
- «Зенит» – 2.00
- «Бенфика» – 4.00
Шансы «Зенита» повышаются благодаря двум подряд домашним играм с «Лейпцигом» и «Лионом» – дома петербуржцы как правило смотрятся лучше, чем на выезде.
В первом матче в Лейпциге «Зенит» долго вел в счете – в Петербурге немецкой команде точно не будет легче. Тем не менее ключевым матчем групповой стадии для команды Семака станет игра пятого тура против «Лиона» – победа в этом матче, скорее всего, откроет для чемпиона России плей-офф ЛЧ.
На что еще можно поставить?
- «Зенит» выиграет Группу G – 4.20
- «Зенит» забьет во всех домашних матчах – 1.75
- «Зенит» не проиграет ни одного домашнего матча на групповом этапе – 2.2
- «Зенит» выйдет в четвертьфинал ЛЧ – 5.00
- Россияне забьют за «Зенит» больше голов, чем легионеры (пока счет 1:3) – 15.00
«Локо» играет хорошо, но все решит игра с «Байером» в Черкизово
Хотя букмекеры и ставят «Локомотив», так же как и «Зенит», на третье место в своей группе, реальных шансов на плей-офф ЛЧ у московской команды практически нет – а как по другому, когда играешь в одной группе с «Ювентусом» и «Атлетико»?
Вот коэффициенты на выход всех четырех команд из Группы D:
- «Ювентус» – 1.02
- «Атлетико» – 1.03
- «Локомотив» – 13.00
- «Байер» – 21.00
Расклад предсказуем, учитывая текущую фору «Юве» и «Атлетико» в 4 очка.
«Локомотиву» конечно стоит тянуться к звездам, но и синицу из кулака лучше не отпускать – перед глазами пример ЦСКА, который, дважды обыграв «Реал» в ЛЧ прошлого сезона, остался на четвертом месте в группе. Основная драма для москвичей развернется в ответном матче с «Байером» – ничья гарантирует им плей-офф ЛЕ, если конечно в этом туре немецкий клуб не возьмет очки в игре с «Атлетико».
На что еще можно поставить?
- «Локомотив» займет третье место в группе – 1.6
- «Локомотив» займет четвертое место в группе – 2.65
- «Локомотив» наберет в группе больше 4.5 очков – 1.6
«Краснодар» очнулся (или нет), а у ЦСКА уже нет шансов (или есть)
Положение российских команд в Лиге Европы безрадостное. «Краснодар» вроде бы очнулся и приложил «Трабзонспор» на выезде, но до выхода из группы еще «палкой не докинуть». А ЦСКА... Давайте не будем про ЦСКА.
«Краснодар» сможет значительно улучшить свое положение в Лиге Европы, если еще и дома обыграет «Трабзонспор» – шесть очков у российского клуба в таблице Группы C будут выглядеть гораздо веселее. Пока же букмекеры оценивают выход «Краснодара» в плей-офф коэффициентом 3.50.
А вот ЦСКА практически уничтожил свою еврокубковую мечту, умудрившись проиграть все три матча первого тура. Приговор – дно турнирной таблицы и отставание в четыре очка от третьего места. Коэффициент на выход «армейцев» в плей-офф равен 10.00 – если стакан для вас наполовину полон, можно неплохо заработать и заполнить его до краев отличным вином.
На что еще можно поставить?
- «Краснодар» забьет во всех домашних матчах в своей группе – 1.43
- ЦСКА пропустит во всех матчах группового этапа – 3.00
- «Краснодар» обержит больше 2.5 побед в Группе C – 2.4
- ЦСКА победит больше 1.5 раз на групповом этапе – 2.75
- Российские игроки «Краснодара» забьют больше легионеров (пока счет 1:2, а Ари – россиянин) – 25.00
- «Краснодар» выйдет в 1/8 финала – 7.00
Автор: Антон Разуваев
Все матчи российских клубов в четвертом туре еврокубков
Лига чемпионов
Вт, 20:55 мск. «Зенит» – «РБ Лейпциг»
Ср, 20:55 мск. «Локомотив» – «Ювентус»
Лига Европы
Чт, 20:55 мск. «Краснодар» – «Трабзонспор»
Чт, 23:00 мск. «Ференцварош» – ЦСКА
А вы знаете, какие из клубов РПЛ выйдут в плей-офф еврокубков? Пишите своих фаворитов в комментариях
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