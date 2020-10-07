Никто не любит, когда ему нагло врут. Поэтому никто не любит договорные матчи – самое наглое явление в спорте. Раньше договорняки катали, когда одной команде нужны были деньги, а другой – очки. В современном футболе договорной матч – это верный способ заработать в букмекерской конторе. Схемы известны, но бороться с ними получается не очень хорошо.



Ниже топ-5 сомнительных матчей в истории российского футбола.

1996 год. «Динамо» Санкт-Петербург – «Иристон» Владикавказ – 1:1 (3:4)

Расследование договорняков практически всегда теряется в коридорах МВД, но этот матч был особенным, ведь по его итогам одну из команд сняли с чемпионата. За день до игры представители клуба из Владикавказа пригласили в кафе «Швабский домик» капитана «Динамо» Николая Чуракова. Там ему предложили 1000 долларов за плохую игру. Футболист питерской команды отказался, но начал подозревать партнеров в том, что кто-то из них взял деньги, а поэтому перед игрой попросил их играть честно. К сожалению, этого не получилось. Грубейшие ошибки защитников и безобразная игра вратаря после дальнего удара сделали счет 3:4 в пользу «Иристона».

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Сразу же после игры в раздевалке начались разбирательства. Руководство «Динамо» узнало о том, что Чураков перед матчем говорил мотивирующую речь и просил партнеров играть честно – в итоге, капитан в письменном виде изложил подробности своей встречи с представителями «Иристона». Позже он поехал в Москву вместе с генеральным директором клуба к руководителю ПФЛ Николаю Толстых. К расследованию подключили МВД, и уже через пару недель «Иристон» исключили из второго дивизиона.

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2009 год. «Терек» – «Крылья Советов» – 3:2

Вы конечно же помните этот матч! На победу хозяев букмекерские конторы давали подозрительно маленький коэффициент – фанаты подозревали команду Леонида Слуцкого в желании отдать «Тереку» долг за 3 очка в первом круге. Тот матч комментировал Алексей Андронов. При счете 2:2 (дубль за «Крылья» тогда сделал главный YouTube блогер российского футбола Евгений Савин, утверждавший, что «даже думать не хочет о том, что этот матч договорной») он заявил, что «Терек» забьет третий гол, а футболистов гостевой команды назвал «артистами». Президент РФС Виталий Мутко заявил о расследовании, но результатов и соответственно наказаний не последовало.

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2004 год. «Кубань» – «Томь» – 3:1

А вот по поводу другого матча в своей карьере Евгений Савин был более категоричен – в интервью YouTube-каналу «Вопрос ребром» он рассказал, что участвовал в договорной игре. Тогда Савин забил единственный гол «Томи» на 89-й минуте в рамках 1/16 Кубка России-2004/05, но к этому моменту уже все было решено – «Кубань» забила трижды.

«Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще ноунеймом. Играл за Томск в гостях против «Кубани» на Кубок. Я выхожу, забиваю чумовой голешник, метров с 25 в девятку, и понимаю, что никто почему-то не радуется. Ну я думаю: «пофиг», игра продолжается, проиграли 3:1. После игры мне там кто-то из ветеранов команды говорит: «Чувак, расслабься, сегодня сдача была, вам не сказали, играй в футбол». Если так смотреть – да, я участвовал в договорняке», – признается Савин.

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А вот Ешугов, который на тот момент тренировал «Кубань», не согласен со словами Савина: «Это ему, наверное, сон приснился. Пускай поковыряется в памяти. «Кубань» никогда в жизни не играла договорные матчи». Странным было соотношением ударов по воротам: «Кубань» – 25, «Томь» – 2. Никаких наказаний, конечно же, не было, ведь Савин разворошил эту историю лишь спустя много лет.

1993 год. «Рубин» – «Зенит» – 2:2

В этом матче «Рубину» уже якобы не нужны были очки. По словам экс-президента «Зенита» Леонида Туфрина, питерский клуб предложил казанскому 4,5 тысячи дойчмарок. Договорились сыграть первый тайм вничью, а во втором победу должен «вырвать» «Зенит», но матч завершился не по сценарию – 2:2. С трудом, но Туфрин вернул деньги, а позже узнал, что были угрозы в сторону его игроков.

«Решили в первом тайме обменяться голами, а во втором тайме мы должны были «вырвать» победу. Деньги закрыли в сейфе на стадионе. Все вроде бы шло нормально. Кулик счет открыл, хозяева сравняли, в начале второго тайма Леша Наумов вывел «Зенит» вперед. Однако Казань опять забивает. Бодались до финального свистка, пошел еще мелкий снежок. Матч заканчивается. Я абсолютно ничего не понимаю. Подхожу к президенту. Говорю: «Возвращай деньги!» Он в отказ: мол, очко вам позволили заработать. «Какое очко, — говорю уже на повышенных тонах. — Оно нам на фиг не нужно. Мы договаривались о победе! С большим трудом забрал. Это была единственная и очень бездарная попытка организовать договорной матч. Впрочем, история имела продолжение. Кулик и вратарь Юра Окрошидзе признались, что накануне игры им угрожали в гостинице: «Выиграете — живыми отсюда не улетите». Я сразу позвонил президенту «Рубина». Он утверждал, что не имеет к угрозам никого отношения», – вспоминает Туфрин.

2019 год. «Чайка» – «Черноморец» – 3:1

Самый свежий сомнительный матч прогремел в прошлом сезоне в ПФЛ зоны «Юг». Кстати, случай уникальный – впервые странный матч в России официально признали договорным. «Чайка» вела борьбу за выход в ФНЛ с «Урожаем». «Черноморец» никаких задач не решал, а «Урожай» финансово мотивировал «моряков». Первый тайм закончился вничью, а в перерыве «Черноморцу» предложили больше денег, но уже не представители «Урожая». На тот момент букмекеры принимали ставки на победу «Чайки» с очень низким коэффициентом. После перерыва футболистов «Черноморца» как подменили – в защите начались странные ошибки. Как итог – два забитых «Чайкой» мяча и пенальти. Президент РФС Александр Дюков тут же заявил, что матч носит договорной характер, а МВД начало расследование. Наказания не заставили себя долго ждать:

Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко отстранен на 1 год от футбольной деятельности;

Главный тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков – на 1 год;

Футболисты «Черноморца» Станислав Резников, Анатолий Пуляев и Иван Юдин – на 3 года.

За «слив» матча футболисты «Черноморца» получили от 1 до 2 млн рублей. Доказательств причастности «Чайки» к договорной игре не нашли. Должностных лиц «Чайки» проверили на полиграфе, но ничего не подтвердилось.

А какие сомнительные матчи в российском футболе помните вы?

Автор: Владислав Авраменко

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