Россия сохранит лидерство в группе Лиги наций с вероятностью 66,67% (Букмекеры)

Россия сыграла вничью со сборной Турции (1:1), но еще лидирует в своей группе Лиги наций. Букмекеры уверены, что команда Черчесова сохранит первое место.

1 место – 1.50

2 место – 4.00

3 место – 13.00

4 место – 50.00

Следующий матч Россия проведет против Венгрии 14 октября, в 21:45 по мск. Победа команды Черчесова идет за 1.65. Ничья оценивается в 4.04. Кэф на победу Венгрии – 6.05.

Напомним, что Россия набрала 7 очков в трех встречах. Отрыв от второго места всего 1 очко, а до конца группового этапа осталось три игры.



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