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Россия сохранит лидерство в группе Лиги наций с вероятностью 66,67% (Букмекеры)

Россия сыграла вничью со сборной Турции (1:1), но еще лидирует в своей группе Лиги нацийБукмекеры уверены, что команда Черчесова сохранит первое место. 

1 место – 1.50
2 место – 4.00
3 место – 13.00
4 место – 50.00

Следующий матч Россия проведет против Венгрии 14 октября, в 21:45 по мск. Победа команды Черчесова идет за 1.65. Ничья оценивается в 4.04. Кэф на победу Венгрии – 6.05.

Напомним, что Россия набрала 7 очков в трех встречах. Отрыв от второго места всего 1 очко, а до конца группового этапа осталось три игры.

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Россия набрала 7 очков,а не 9 как написано в посте.Опечатка
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