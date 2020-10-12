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Россия сохранит лидерство в группе Лиги наций с вероятностью 66,67% (Букмекеры)

Россия сыграла вничью со сборной Турции (1:1), но еще лидирует в своей группе Лиги нацийБукмекеры уверены, что команда Черчесова сохранит первое место. 

1 место – 1.50
2 место – 4.00
3 место – 13.00
4 место – 50.00

Следующий матч Россия проведет против Венгрии 14 октября, в 21:45 по мск. Победа команды Черчесова идет за 1.65. Ничья оценивается в 4.04. Кэф на победу Венгрии – 6.05.

Напомним, что Россия набрала 7 очков в трех встречах. Отрыв от второго места всего 1 очко, а до конца группового этапа осталось три игры.

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Комментарии
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Россия набрала 7 очков,а не 9 как написано в посте.Опечатка
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Ответ на комментарий YakutUfa 
Спасибо, исправили)
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Очень глупое утверждение про 66,67 процентов.Это как вероятность встретить динозавра 50% (либо встретишь,либо нет).Если есть коэффициенты на исходя,то будьте добры рассчитайте все как надо
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Латвия - Россия П2
Украина - Испания П2
Германия - Швейцария П1

Всем удачи 🥰
9
Повторить за 1.48
Константин Генич56% WR-2.51% ROI
1.66Обе команды забьют - Да
Германия — Швейцария|Лига наций УЕФА
Германия — Швейцария|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Германия — Швейцария. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Германия провела неплохой матч в Киеве. Да, забили всего 2 гола, но могли и больше. При этом, у немцев остаются проблемы в обороне - три пропущенных мяча от Турции и один от Украины должны заставить задуматься.

Скорее всего, у Швейцарии тоже будут моменты в этом матче, однако все зависит от их реализации.

Вполне вероятно, что в этой встрече команды обменяются забитыми мячами, а немцы одержат победу.

Источник: РБ
4
Повторить за 1.64
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