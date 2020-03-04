Емельяненко зарядит «Ахмат» на игру с «Зенитом», «Урал» снова в финале и безумное московское дерби. Лучшая линия на Кубок России от Tennisi

«Какой европейский футбольный турнир для вас самый непредсказуемый?». Простой вопрос для болельщика, на который он, скорее всего, сходу ответит: «Лига чемпионов». Но разве там часто повторяется сценарий, когда обладатель кубка в следующем же розыгрыше слетает на стадии ⅛? Разве возможно такое, что победитель не успевает насладиться славой, а болельщики – сводить детей в клубный музей, потому что команду просто расформировывают?

Наверное, вы уже угадали, о каком турнире мы рассказываем. Наш, родной Кубок России возвращается уже 4 марта, а самый смелый и дерзкий букмекер Tennisi.bet предлагает в этом году особенно внимательно следить за розыгрышем. Почему? Давайте разбираться – в чем прелесть КР, а также как на нем заработать с помощью самой нестандартной линии от Tennisi. Го!

Постчемпионский синдром и тренд на андердогов

Помните ламповые разборы турнира в еженедельнике «Футбол» и бакс по 30 – да, в эти времена КР действительно сверкал, а рубиться за победу в нем было престижно: например, ЦСКА на тот момент установил рекорд по количеству кубков (7).

А теперь в заключительный матч турнира выходит «Авангард», действующий обладатель кубка вылетает в первой же игре от «Балтики». В чем причина? Топам КР стал совсем не нужен – его график часто противоречит интересам команд в чемпионате, а победа в нем несет в себе сомнительную ценность для грандов: Лига Европы вместо возможности попасть в ЛЧ, и заработать там больше кэша. Именно по этим причинам топ-клубы иногда выпускают вторые составы, и главным событием дня становятся задержания болельщиков МВД, а не красота или страсть футбола.

Все это позволяет внимательным игрокам на ставках правильно анализировать матчи в КР, поднимая значительные суммы на победе андердогов. И в текущем сезоне есть более замотивированные аутсайдеры, на которых у наших друзей в Tennisi.bet вы можете зарядить специальный бонус и получить до 15 000 рублей на счет, приумножив свой банк на безумных кэфах.

Главный мотиватор «Ахмата» перед матчем с «Зенитом» – Александр Емельяненко, который сейчас тренируется в лагере недалеко от базы клуба. Мастер смешанных единоборств может провести Глушакову и его напарникам показательный урок, чтобы подготовить их к столкновениям с соперниками на поле, а также делать точные удары по мячу. В линии Tennisi.bet индивидуальный тотал «Ахмата» больше (1) идет за 2.94 – идеальный вариант, который сохранит ваш банк в случае, если сенсации не произойдет.

Почему ставка на «Ахмат» не безумие? За последние три сезона питерцы не могут пройти в турнире дальше второго соперника («Ростов» в 2018-м, «Динамо» СПб в 2017-м, «Анжи» в 2016-м). А тут еще и участие Дзюбы с Азмуном под вопросом, и даже если они появятся на поле, то их форма – неоптимальная. При поддержке устрашающего тандема Емельяненко и Рамзана Ахматовича на трибунах, можно смело брать 1X в основное время за 2.25 – и на это есть и футбольные причины. В последнем матче против команды Семака грозненцы держались вдесятером с 7-ой минуты, а в допвремя чуть не прикончили Лунева ударом в нижний угол ворот. Теперь у них есть наставник с инстинктом убийцы – справятся с добиванием?

К московскому дерби игроки готовились всю зиму, тренеры разрабатывали тактические схемы, а также последние недели усиленно готовились ОМОНовцы – чья команда победит в этом треугольнике?

Надежнее взять тотал матча больше (3) за 3.10 – и кэф солидный, и результат поторопит клубы АПЛ. Это сказочный Дзюба так и не решился уехать в «Тоттенхэм» (если предложение и правда было), на имя молодого и горячего Федора Чалова такие запросы были точно и 100% будут еще. Кубковый матч против принципиального соперника – то самое время и место, где можно напомнить о себе.

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Игнашевич – наш Зидан. Самый титулованный игрок турнира, собравший семь трофеев, теперь хочет выиграть Кубок и в качестве тренера. Этот год может принести вторую победу «Торпедо» в истории. Как же это будет символично!

Гороскопы читают и аналитики БК Tennisi.bet – проход команды легендарного защитника дальше оценивается в 1.84.

Погребняк: «У «Урала» есть незаконченное дело – Кубок России». В Tennisi.bet счиатют также. Коэффициент на проход команды в следующий раунд максимально уверенный – 1.55.

Однако среди всех команд, которые остались в розыгрыше, опыта игры в финале не было только у «Шинника». И если на футбол действуют законы вселенского равновесия, то вот он – самый главный аутсайдер турнира и обладатель трофея в 2020 году. На победу «Шинника» в ближайшем матче дают красивый кэф – 5.00.

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