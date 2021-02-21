ЦСКА – фаворит Кубка России. Букмекеры назвали два клуба, которые могут помешать им взять трофей

20 февраля матчами 1/8 финала возобновился Кубок России.



В первом матче встречались «Зенит» и «Арсенал» Тула. Гости сенсационно переиграли петербуржцев со счетом 2:1. Во втором матче игрового дня встречались две московские команды: «Динамо» и «Спартак». Победу одержали «динамовцы» со счетом 2:0. После матчей букмекеры обновили линию на то, кто станет обладателем кубка в этом году. По их мнению, главный фаворитом является ЦСКА, который на своем поле обыграл СКА Хабаровск со счетом 2:0.

Коэффициент на победу «армейцев» составляет 3.20. За ними следуют «Локомотив» и «Динамо» – 4.60 на каждую из команд. Наименьшие шансы у «Крыльев Советов» – их шанс взять трофей оценивается коэффициентом 40.00.

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи Кубка России можно найти в нашем матч-центре.

1. ЦСКА – 3.20;



2. «Локомотив» – 4.60;

3. «Динамо» – 4.60;

4. «Сочи» – 10.00;

5. «Ахмат» – 12.00;

6. «Арсенал» Тула – 17.00;

7-8. «Урал», «Химки» – 30.00;



9. «Уфа» – 35.00;

10.«Крылья Советов» – 40.00;

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