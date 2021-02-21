Betting Insider

ЦСКА – фаворит Кубка России. Букмекеры назвали два клуба, которые могут помешать им взять трофей

автор Сергей Рябкин

20 февраля матчами 1/8 финала возобновился Кубок России

В первом матче встречались «Зенит» и «Арсенал» Тула. Гости сенсационно переиграли петербуржцев со счетом 2:1. Во втором матче игрового дня встречались две московские команды: «Динамо» и «Спартак». Победу одержали «динамовцы» со счетом 2:0. После матчей букмекеры обновили линию на то, кто станет обладателем кубка в этом году. По их мнению, главный фаворитом является ЦСКА, который на своем поле обыграл СКА Хабаровск со счетом 2:0

Коэффициент на победу «армейцев» составляет 3.20. За ними следуют «Локомотив» и «Динамо» – 4.60 на каждую из команд. Наименьшие шансы у «Крыльев Советов» – их шанс взять трофей оценивается коэффициентом 40.00

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи Кубка России можно найти в нашем матч-центре.

1. ЦСКА – 3.20;

2. «Локомотив» – 4.60;

3. «Динамо» – 4.60;

4. «Сочи» – 10.00;

5. «Ахмат» – 12.00;

6. «Арсенал» Тула – 17.00;

7-8. «Урал», «Химки» – 30.00;

9. «Уфа» – 35.00;

10.«Крылья Советов» – 40.00;

🏆 Кто возьмет Кубок России? Делитесь прогнозами в комментариях

Комментарии
Сначала старые
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ЗаРуСь
33.5% WR-0.83% ROI
Краснодар
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Mikhalych3
41.7% WR-2.11% ROI
ЗЕНИТ!!!
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andreicheplakov
53% WR-4.04% ROI
зенит
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Андрей Южаков1
36.2% WR-7.04% ROI
ЦСКА
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Евгений Аитов
48.6% WR-4.39% ROI
Спартак
Ответить
Сeргей Рябкин
53.2% WR-0.29% ROI
Mikhalych3ЗЕНИТ!!!
А теперь, что думаешь?)
Ответить
Сeргей Рябкин
53.2% WR-0.29% ROI
andreicheplakovзенит
Уже не зашла твоя ставка 😅 – кто теперь твой фаворит?
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Астрал
34.1% WR-9.97% ROI
ЦВБП!!!!!!
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Азим Хасан
0% WR-1.33% ROI
уна
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