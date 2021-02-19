«Зенит» – фаворит Кубка России. Букмекеры назвали два клуба, которые могут помешать им взять трофей

20 февраля матчами 1/8 финала возобновляется «Бетсити – Кубок России».



Букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире. По их мнению, главный фаворитом является действующий обладатель кубка – «Зенит». Коэффициент на его победу составляет 3.7. За питерцами следуют ЦСКА и «Локомотив» – 4.6 и 5.6 соответственно. Наименьшие шансы у «Тамбова» – их шанс взять трофей оценивается коэффициентом 300.0.

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи Кубка России можно найти в нашем матч-центре

1. «Зенит» – 3.7;

2. ЦСКА – 4.6;

3. «Локомотив» – 5.6;

4. «Спартак» – 8.0;

5. «Краснодар» – 8.5;

6. «Ростов» – 12.0;

7. «Динамо» – 13.0;

8. «Сочи» – 30.0;

9-11. «Ахмат», «Урал», «Химки» – 40.0;

12. «Уфа» – 50.0;

13. «Крылья Советов» – 60.0;

14. «Арсенал» Тула – 120.0;

15. СКА Хабаровск – 150.0;

16. «Тамбов» – 300.0.

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