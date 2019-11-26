Betting Insider

Дисквалификация России, рекорд Дзюбы и 100 матчей Жиркова – все специальные линии на сборную

Всемирное антидопинговое агентство WADA объявило о том, что 9 декабря будет рассмотрена рекомендация на отзыв лицензии РУСАДА. После этого букмекеры открыли линию на возможные последствия для России.

Аналитики оценивают коэффициентом 11.0, что сборную России по футболу отстранят от участия в Евро-2020, а у Санкт-Петербурга отберут право проведения матчей турнира. На то, что этого не произойдет, можно поставить с коэффициентом 1.01.

Напомним, что по итогам жеребьевки сборная России в групповом этапе должна сыграть с Бельгией и Данией.

Также стало известно, что по вопросу отстранения России от спортивных соревнований 27 ноября встретятся президент УЕФА Александр Чеферин и Владимир Путин.

На что еще можно поставить?

Артем Дзюба (24 гола) побьет рекорд Александра Кержакова (30 голов) по голам за сборную России:

  • Да – 1.50
  • Нет – 2.40

Юрий Жирков (92 матча) проведет 100 матчей за сборную России:

  • Да – 1.50
  • Нет – 2.40

Кто из игроков попадет в окончательную заявку сборной России для участия в Евро-2020:

  • Александр Головин (Да – 1.03; Нет – 9.00)
  • Александр Ерохин (Да – 1.10; Нет – 5.80)  
  • Александр Максименко (Да – 11.00; Нет – 1.01)
  • Александр Соболев (Да – 11.00; Нет – 1.01)  
  • Алексей Ионов (Да – 1.03; Нет – 9.00)
  • Алексей Миранчук (Да – 1.03; Нет – 9.00)
  • Андрей Лунев (Да – 3.20; Нет – 1.30)  
  • Андрей Семенов (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Антон Заболотный (Да – 11.00; Нет – 1.01)  
  • Антон Миранчук (Да – 1.10; Нет – 5.80)  
  • Антон Шунин (Да – 1.30; Нет – 3.20)
  • Ари (Да – 11.00; Нет – 1.01)
  • Артем Дзюба (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Владислав Игнатьев (Да – 5.80; Нет – 1.10)  
  • Вячеслав Караваев (Да – 5.80; Нет – 1.10)  
  • Георгий Джикия (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Георгий Мелкадзе (Да – 11.00; Нет – 1.01)  
  • Гильерме (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Далер Кузяев (Да – 1.05; Нет – 7.80)  
  • Денис Глушаков (Да – 11.00; Нет – 1.01)  
  • Денис Черышев (Да – 1.10; Нет – 5.80)  
  • Дмитрий Баринов (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Дмитрий Комбаров (Да – 11.00; Нет – 1.01)  
  • Дмитрий Полоз (Да – 11.00; Нет – 1.01)  
  • Дмитрий Чистяков (Да – 2.40; Нет – 1.50)  
  • Зелимхан Бакаев (Да – 1.20; Нет – 4.00)  
  • Игорь Акинфеев (Да – 1.85; Нет – 1.85)  
  • Игорь Смольников (Да – 11.00; Нет – 1.01)    
  • Ильзат Ахметов (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Илья Кутепов (Да – 1.50; Нет – 2.40)  
  • Магомед Оздоев (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Марио Фернандес (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Николай Комличенко (Да – 1.10; Нет – 5.80)
  • Павел Могилевец (Да – 11.00; Нет – 1.01)    
  • Роман Зобнин (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Роман Нойштедтер (Да – 9.00; Нет – 1.03)  
  • Руслан Камболов (Да – 7.80; Нет – 1.05)  
  • Сергей Петров (Да – 1.10; Нет – 5.80)  
  • Сослан Джанаев (Да – 1.85; Нет – 1.85)  
  • Фёдор Кудряшов (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Фёдор Смолов (Да – 1.03; Нет – 9.00)  
  • Фёдор Чалов (Да – 7.80; Нет – 1.05)  
  • Юрий Газинский (Да – 1.85; Нет – 1.85)  
  • Юрий Жирков (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Дисквалифицируют ли Россию? Кто поедет на Евро, если этого не произойдет? Пишите в комментариях

Читайте также:

Франция – главный фаворит Евро-2020, Россия попала в топ-10. Эксперты оценили шансы других команд

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду? «ПСЖ», «МЮ» или клуб МЛС – эксперты оценили все возможные варианты

Футбол занимает 44% ставочного рынка, а киберспорт уже обогнал MMA – топ популярных видов спорта для ставок

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
а экспресс можно делать по игрокам?
ПожаловатьсяОтветить
Круто
ПожаловатьсяОтветить