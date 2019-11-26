Дисквалификация России, рекорд Дзюбы и 100 матчей Жиркова – все специальные линии на сборную

Всемирное антидопинговое агентство WADA объявило о том, что 9 декабря будет рассмотрена рекомендация на отзыв лицензии РУСАДА. После этого букмекеры открыли линию на возможные последствия для России.

Аналитики оценивают коэффициентом 11.0, что сборную России по футболу отстранят от участия в Евро-2020, а у Санкт-Петербурга отберут право проведения матчей турнира. На то, что этого не произойдет, можно поставить с коэффициентом 1.01.

Напомним, что по итогам жеребьевки сборная России в групповом этапе должна сыграть с Бельгией и Данией.

Также стало известно, что по вопросу отстранения России от спортивных соревнований 27 ноября встретятся президент УЕФА Александр Чеферин и Владимир Путин.

На что еще можно поставить?

Артем Дзюба (24 гола) побьет рекорд Александра Кержакова (30 голов) по голам за сборную России:

Да – 1.50

Нет – 2.40

Юрий Жирков (92 матча) проведет 100 матчей за сборную России:

Да – 1.50

Нет – 2.40

Кто из игроков попадет в окончательную заявку сборной России для участия в Евро-2020:

Александр Головин (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Александр Ерохин (Да – 1.10; Нет – 5.80)

Александр Максименко (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Александр Соболев (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Алексей Ионов (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Алексей Миранчук (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Андрей Лунев (Да – 3.20; Нет – 1.30)

Андрей Семенов (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Антон Заболотный (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Антон Миранчук (Да – 1.10; Нет – 5.80)

Антон Шунин (Да – 1.30; Нет – 3.20)

Ари (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Артем Дзюба (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Владислав Игнатьев (Да – 5.80; Нет – 1.10)

Вячеслав Караваев (Да – 5.80; Нет – 1.10)

Георгий Джикия (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Георгий Мелкадзе (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Гильерме (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Далер Кузяев (Да – 1.05; Нет – 7.80)

Денис Глушаков (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Денис Черышев (Да – 1.10; Нет – 5.80)

Дмитрий Баринов (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Дмитрий Комбаров (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Дмитрий Полоз (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Дмитрий Чистяков (Да – 2.40; Нет – 1.50)

Зелимхан Бакаев (Да – 1.20; Нет – 4.00)

Игорь Акинфеев (Да – 1.85; Нет – 1.85)

Игорь Смольников (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Ильзат Ахметов (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Илья Кутепов (Да – 1.50; Нет – 2.40)

Магомед Оздоев (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Марио Фернандес (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Николай Комличенко (Да – 1.10; Нет – 5.80)

Павел Могилевец (Да – 11.00; Нет – 1.01)

Роман Зобнин (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Роман Нойштедтер (Да – 9.00; Нет – 1.03)

Руслан Камболов (Да – 7.80; Нет – 1.05)

Сергей Петров (Да – 1.10; Нет – 5.80)

Сослан Джанаев (Да – 1.85; Нет – 1.85)

Фёдор Кудряшов (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Фёдор Смолов (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Фёдор Чалов (Да – 7.80; Нет – 1.05)

Юрий Газинский (Да – 1.85; Нет – 1.85)

Юрий Жирков (Да – 1.03; Нет – 9.00)

Дисквалифицируют ли Россию? Кто поедет на Евро, если этого не произойдет? Пишите в комментариях

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