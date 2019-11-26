Дисквалификация России, рекорд Дзюбы и 100 матчей Жиркова – все специальные линии на сборную

Всемирное антидопинговое агентство WADA объявило о том, что 9 декабря будет рассмотрена рекомендация на отзыв лицензии РУСАДА. После этого букмекеры открыли линию на возможные последствия для России.
Аналитики оценивают коэффициентом 11.0, что сборную России по футболу отстранят от участия в Евро-2020, а у Санкт-Петербурга отберут право проведения матчей турнира. На то, что этого не произойдет, можно поставить с коэффициентом 1.01.
Напомним, что по итогам жеребьевки сборная России в групповом этапе должна сыграть с Бельгией и Данией.
Также стало известно, что по вопросу отстранения России от спортивных соревнований 27 ноября встретятся президент УЕФА Александр Чеферин и Владимир Путин.
На что еще можно поставить?
Артем Дзюба (24 гола) побьет рекорд Александра Кержакова (30 голов) по голам за сборную России:
- Да – 1.50
- Нет – 2.40
Юрий Жирков (92 матча) проведет 100 матчей за сборную России:
- Да – 1.50
- Нет – 2.40
Кто из игроков попадет в окончательную заявку сборной России для участия в Евро-2020:
- Александр Головин (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Александр Ерохин (Да – 1.10; Нет – 5.80)
- Александр Максименко (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Александр Соболев (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Алексей Ионов (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Алексей Миранчук (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Андрей Лунев (Да – 3.20; Нет – 1.30)
- Андрей Семенов (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Антон Заболотный (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Антон Миранчук (Да – 1.10; Нет – 5.80)
- Антон Шунин (Да – 1.30; Нет – 3.20)
- Ари (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Артем Дзюба (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Владислав Игнатьев (Да – 5.80; Нет – 1.10)
- Вячеслав Караваев (Да – 5.80; Нет – 1.10)
- Георгий Джикия (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Георгий Мелкадзе (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Гильерме (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Далер Кузяев (Да – 1.05; Нет – 7.80)
- Денис Глушаков (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Денис Черышев (Да – 1.10; Нет – 5.80)
- Дмитрий Баринов (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Дмитрий Комбаров (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Дмитрий Полоз (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Дмитрий Чистяков (Да – 2.40; Нет – 1.50)
- Зелимхан Бакаев (Да – 1.20; Нет – 4.00)
- Игорь Акинфеев (Да – 1.85; Нет – 1.85)
- Игорь Смольников (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Ильзат Ахметов (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Илья Кутепов (Да – 1.50; Нет – 2.40)
- Магомед Оздоев (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Марио Фернандес (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Николай Комличенко (Да – 1.10; Нет – 5.80)
- Павел Могилевец (Да – 11.00; Нет – 1.01)
- Роман Зобнин (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Роман Нойштедтер (Да – 9.00; Нет – 1.03)
- Руслан Камболов (Да – 7.80; Нет – 1.05)
- Сергей Петров (Да – 1.10; Нет – 5.80)
- Сослан Джанаев (Да – 1.85; Нет – 1.85)
- Фёдор Кудряшов (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Фёдор Смолов (Да – 1.03; Нет – 9.00)
- Фёдор Чалов (Да – 7.80; Нет – 1.05)
- Юрий Газинский (Да – 1.85; Нет – 1.85)
- Юрий Жирков (Да – 1.03; Нет – 9.00)
Дисквалифицируют ли Россию? Кто поедет на Евро, если этого не произойдет? Пишите в комментариях
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