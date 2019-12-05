Евро-2020: на каком месте закончит группу сборная Россия? Букмекеры оценили шансы команд на выход в плей-офф

После жеребьевки Евро-2020 букмекеры оценили шансы сборной России и ее соперников по группе выйти в плей-офф.

Бельгия (выйдут из группы – 1.1 ; победят в группе – 1.7 );

; победят в группе – ); Дания (выйдут из группы – 1.3 ; победят в группе – 3.7 );

; победят в группе – ); Россия (выйдут из группы – 1.41 ; победят в группе – 5.2 );

; победят в группе – ); Финляндия (выйдут из группы – 3.0; победят в группе – 23).

Напомним, что команды, занявшие первые два места, гарантируют себе проход в следующий этап турнира. По правилам, туда также попадут четыре лучших сборных (по набранным очкам), которые займут в группе третье место.

Первый матч Евро-2020 сборная России проведет против сборной Бельгии 13 июня в Санкт-Петербурге.

Какое место в группе займет сборная России? Пишите в комментариях

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