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Евро-2020: на каком месте закончит группу сборная Россия? Букмекеры оценили шансы команд на выход в плей-офф

После жеребьевки Евро-2020 букмекеры оценили шансы сборной России и ее соперников по группе выйти в плей-офф.

  • Бельгия (выйдут из группы – 1.1; победят в группе – 1.7);
  • Дания (выйдут из группы – 1.3; победят в группе – 3.7);
  • Россия (выйдут из группы – 1.41; победят в группе – 5.2);
  • Финляндия (выйдут из группы – 3.0; победят в группе – 23).

Напомним, что команды, занявшие первые два места, гарантируют себе проход в следующий этап турнира. По правилам, туда также попадут четыре лучших сборных (по набранным очкам), которые займут в группе третье место.

Первый матч Евро-2020 сборная России проведет против сборной Бельгии 13 июня в Санкт-Петербурге.

Какое место в группе займет сборная России? Пишите в комментариях

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Комментарии
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Первое место конечно
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думаю да
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со 2 места выйдут в группе
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3е будут
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третье место в группе, одна ничья
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думаю 3 место в группе хотя время еще есть посмотрим может 2 займут всем удачного дня желаю командам успеха пусть победит сильнецший
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Россия с 3 места выйдет в плей-офф по набранным очкам,а Бельгия будет Чемпионом Европы!
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Думаю да
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Я думаю я что Россия будет на 2-ом месте. 
https://t.me/stavki7s
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Россия третье место в группе. Наши ожидания превышают наши возможности
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