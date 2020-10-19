Самарские школьники зарабатывали 8 млн в день на беттинг-пирамиде

На школьника из Самары завели уголовное дело по статье «мошенничество». Одиннадцатиклассники Миша и Вова организовали финансовую пирамиду: продвигались через инстаграм – предлагали инвестировать в свой проект, обещая умножить вложения ставками на киберспорт.



В 2018 году два 11-классника взяли в долг 300 тыс рублей у Андрея Козлова. Взамен обещали: если ставка будет неудачной, то вернется только 300 тысяч, а если все сложится отлично, то ему отдадут весь выигрыш за вычетом «комиссии» в размере 10%.

Читайте также:

На трибуне rain – внутри pain. Все о влиянии погоды на ставки

Десять советов, как обыграть букмекера из книги легендарного каппера Миллера «Как бить линию»

10 способов снизить риск в ставках на спорт – для тех, кто предпочитает надежность

Бизнесмен денег не получил, пришлось действовать радикально: школьников похитили. Основателей пирамиды выманили со школы и отвезли на разных машинах к кредитору. Им заклеили рот изолентой, руки сковали наручниками. Долг ребята отдали в тот же день. После этой истории родители школьников написали заявление в полицию.

Однако фигурантами уголовного дела стал не только бизнесмен, но и основатели беттинг-пирамиды. Оказалось, что методы, выбранные Козловым, были не самыми мягкими, но их нельзя было назвать «вымогательством» – это была попытка вернуть собственные деньги.

Бизнесмен – не единственная жертва финансовой пирамиды. Миша и Вова смогли привлечь к участию в проекте с небольшой доходностью около 80 человек. Как указывает свидетель, ежедневный оборот от нелегальной деятельности достигал 8 млн рублей.

Только в 2020 году следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Обвинение предъявлено одному из основателей – с него взяли подписку о невыезде. Теперь ему может грозить срок до 5 лет лишения свободы.

В связи с участившимися случаями мошенничества и активизацией незаконной деятельности в ставках на спорт мы хотим предостеречь вас от подобных историй. Мы уже предупреждали вас о разных видах мошенничества (1, 2, 3 , 4, 5).

Прежде, чем вкладывать деньги, подумайте, насколько это надежно и легально. Напоминаем основные признаки финансовой пирамиды, которые указаны на сайте ЦБ:

отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;

гарантирование доходности (это запрещено на рынке ценных бумаг);

массированная реклама в СМИ с обещанием высокой доходности;

отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.

Если вы столкнулись с сомнительными действиями, связанными со ставками, пишите на ryabkin@sports.ru – мы расскажем вашу историю.

Читайте еще больше материалов от Betting Insider в специальном разделе блога

Источник: https://www.samara.kp.ru/daily...