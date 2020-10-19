Betting Insider

Самарские школьники зарабатывали 8 млн в день на беттинг-пирамиде

На школьника из Самары завели уголовное дело по статье «мошенничество». Одиннадцатиклассники Миша и Вова организовали финансовую пирамиду: продвигались через инстаграм – предлагали инвестировать в свой проект, обещая умножить вложения ставками на киберспорт. 

В 2018 году два 11-классника взяли в долг 300 тыс рублей у Андрея Козлова. Взамен обещали: если ставка будет неудачной, то вернется только 300 тысяч, а если все сложится отлично, то ему отдадут весь выигрыш за вычетом «комиссии» в размере 10%.

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Бизнесмен денег не получил, пришлось действовать радикально: школьников похитили. Основателей пирамиды выманили со школы и отвезли на разных машинах к кредитору. Им заклеили рот изолентой, руки сковали наручниками. Долг ребята отдали в тот же день. После этой истории родители школьников написали заявление в полицию. 

Однако фигурантами уголовного дела стал не только бизнесмен, но и основатели беттинг-пирамиды. Оказалось, что методы, выбранные Козловым, были не самыми мягкими, но их нельзя было назвать «вымогательством» – это была попытка вернуть собственные деньги.

Бизнесмен – не единственная жертва финансовой пирамиды. Миша и Вова смогли привлечь к участию в проекте с небольшой доходностью около 80 человек. Как указывает свидетель, ежедневный оборот от нелегальной деятельности достигал 8 млн рублей. 

Только в 2020 году следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Обвинение предъявлено одному из основателей – с него взяли подписку о невыезде. Теперь ему может грозить срок до 5 лет лишения свободы.

В связи с участившимися случаями мошенничества и активизацией незаконной деятельности в ставках на спорт мы хотим предостеречь вас от подобных историй. Мы уже предупреждали вас о разных видах мошенничества (12,  3 , 45).

Прежде, чем вкладывать деньги, подумайте, насколько это надежно и легально. Напоминаем основные признаки финансовой пирамиды, которые указаны на сайте ЦБ:

  • отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
  • обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
  • гарантирование доходности (это запрещено на рынке ценных бумаг);
  • массированная реклама в СМИ с обещанием высокой доходности;
  • отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.

Если вы столкнулись с сомнительными действиями, связанными со ставками, пишите на ryabkin@sports.ru – мы расскажем вашу историю.

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Источник: https://www.samara.kp.ru/daily...

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Но я не считаю, что турницы без Роналду очень сильно ослабеют. Возможно, их состав немного видоизменится. Пирло наверняка поменяет схему игры. Это даже поможет «старой синьоре» понять, как она будет играть без главной звезды.

«Динамо» - темная лошадка для многих. Игры сборной Украины показали, что те игроки, которые смогли выйти на поле во время прошедшей паузы на матчи сборных, прогрессируют при Луческу. Даже Цыганков, который не играет в основном составе киевлян, находится в хорошей форме. Выходя на замену, он способен решить исход тех или иных эпизодов матча.

Я думаю, «Ювентусу» в этой встрече легко не будет. Даже без зрителей в Киеве «Динамо» может быть угрозой для турницев. Склоняюсь к тому, что киевляне сейчас в состоянии забить «Ювентусу». Конечно же, итальянцы не останутся в стороне при таком развитии событий. В том, что они тоже отличатся, я тоже не сомневаюсь.

Повторюсь, турнцам будет очень нелегко в этом матче. Думаю, что игра не будет сухой. В тайне надеюсь, что «Динамо» победит. Но моя итоговая ставка — обе команды забьют в этой встрече.

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