«Шальке» победил впервые за 30 матчей в Бундеслиге. Кэф серии – 3012, для догона понадобился бы банк в 107 млрд рублей

Вчера «Шальке» разгромил на своем поле «Хоффенхайм» – 4:0. Эта победа стала первой в Бундеслиге для клуба из Гельзенкирхена за 30 матчей.
- Коэффициент на победу хозяев давали – 4.07,
- Точный счет шел за 100.00;
- Еще сыграла ставка обе забьют (нет) с кэфом 2.59.
Более 5% наших пользователей поверили в победу «Шальке»:
Например, капперы Азаров Максим и Алеся Бравая одни из тех, кто дал верный прогноз на матч:
В прошлый раз «Шальке» выигрывал почти год назад: 17 января 2020 года дома обыграли «Боруссию М» – 2:0. Мы решили посчитать, сколько можно было бы заработать, если все это время ставить против «Шальке» и какая сумма понадобилась бы капперу, чтобы играть на победу «Шальке» по стратегии догон.
Для начала мы вам покажем результаты и коэффициенты всех матчей чемпионата Германии, в которых «Шальке» не смог победить. Эта серия растянулась на два сезона:
Сезон-2019/20
- (25.01) матч «Бавария» – «Шальке» закончился со счетом 5:0.
- П1 – 1.17
- Х – 8.42
- П2 – 15.75
- 1Х – 1.02
- «Герта» (в гостях) 0:0 (2.85 – 3.37 – 2.58; 1Х – 1.56)
- «Падерборн» (дома) 1:1 (1.60 – 4.40 – 5.51; Х2 – 2.30)
- «Майнц» (в гостях) 0:0 (2.68 – 3.54 – 2.63; 1Х – 1.54)
- «Лейпциг» (дома) 0:5 (4.33 – 4.01 – 1.80; Х2 – 1.22)
- «Кельн» (в гостях) 3:0 (2.19 – 3.71 – 3.22; 1Х – 1.34)
- «Хоффенхайм» (дома) 1:1 (2.67 – 3.60 – 2.61; Х2 – 1.43)
- «Боруссия Д» (в гостях) 4:0 (1.58 – 4.51 – 5.87; 1Х – 1.13)
- «Аугсбург» (дома) 0:3 (2.02 – 3.64 – 3.86; Х2 – 1.80)
- «Фортуна» (в гостях) 2:1 (2.54 – 3.37 – 2.97; 1Х – 1.35)
- «Вердер» (дома) 0:1 (2.67 – 3.32 – 2.82; Х2 – 1.47)
- «Унион» (в гостях) 1:1 (2.40 – 3.21 – 3.32; 1Х – 1.31)
- «Байер» (дома) 1:1 (7.35 – 4.96 – 1.45; Х2 – 1.11)
- «Айнтрахт» (в гостях) 2:1 (1.58 – 4.34 – 6.05; 1Х – 1.12)
- «Вольфсбург» (дома) 1:4 (6.72 – 4.66 – 1.50; Х2 – 1.11)
- «Фрайбург» (в гостях) 4:0 (2.11 – 3.77 – 3.47; 1Х – 1.30)
Сезон-2020/21
- «Бавария» (в гостях) 8:0 (1.12 – 11.84 – 20.41; 1Х – 1.02)
- «Вердер» (дома) 1:3 (2.67 – 3.41 – 2.72; Х2 – 1.51)
- «Лейпциг» (в гостях) 4:0 (1.32 – 6.01 – 9.71; 1Х – 1.04)
- «Унион» (дома) 1:1 (3.15 – 3.40 – 2.38; Х2 – 1.33 )
- «Боруссия Д» (в гостях) 3:0 (1.21 – 7.67 – 15.42; 1Х – 1.02)
- «Штутгарт» (дома) 1:1 (3.18 – 3.68 – 2.26; Х2 – 1.38)
- «Майнц» (в гостях) 2:2 (2.37 – 3.52 – 3.07; 1Х – 1.42)
- «Вольфсбург» (дома) 0:2 (3.89 – 3.73 – 1.97; Х2 – 1.29)
- «Боруссия М» (в гостях) 4:1 (1.38 – 5.39 – 8.23; 1Х – 1.10)
- «Байер» (дома) 0:3 (6.34 – 4.65 – 1.52; Х2 – 1.15)
- «Аугсбург» (в гостях) 2:2 (2.15 – 3.60 – 3.47; 1Х – 1.32)
- «Фрайбург» (дома) 0:2 (3.36 – 3.55 – 2.20; Х2 – 1.35)
- «Арминия» (дома) 0:1 (2.33 – 3.28 – 3.33; Х2 – 1.65)
- «Герта» (в гостях) 3:0 (1.72 – 3.96 – 4.99; 1Х – 1.18)
Если бы вы продолжали ставить на то, что «Шальке» не победит (1Х на соперника) лесенкой на каждый из этих матчей, то приумножили бы первоначальную ставку в 3012 раз – безумный кэф!
А если бы вы 30 матчей назад начали ставить на победу «Шальке» со 100 рублей и с каждым матчем увеличивали сумму ставки в два раза, то для победы понадобился бы банк в 107 374 182 400 рублей.
За время этой серии у «Шальке» сменилось 4 тренера. Наставник-победитель – швейцарец Кристиан Гросс возглавил команду только перед самым Новым годом и будет пытаться спасти клуб из Гельзенкирхена от вылета. Сейчас у «Шальке» 7 очков после 15 тура. 4 очка отделяют команду от 15 места, которое гарантирует место в Бундеслиге.
Букмекеры предлагают кэф 1.44 (70%) на то, что «Шальке» займет одно из двух последних мест и напрямую вылетит во вторую лигу.
Ставили вчера против «Шальке»? А серия без побед какой команды вам запомнилась больше всего?
Источник: твиттер «Шальке»