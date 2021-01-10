«Шальке» победил впервые за 30 матчей в Бундеслиге. Кэф серии – 3012, для догона понадобился бы банк в 107 млрд рублей

Вчера «Шальке» разгромил на своем поле «Хоффенхайм» – 4:0. Эта победа стала первой в Бундеслиге для клуба из Гельзенкирхена за 30 матчей.

Коэффициент на победу хозяев давали – 4.07 ,

, Точный счет шел за 100.00 ;

; Еще сыграла ставка обе забьют (нет) с кэфом 2.59.

Более 5% наших пользователей поверили в победу «Шальке»:

Например, капперы Азаров Максим и Алеся Бравая одни из тех, кто дал верный прогноз на матч:

В прошлый раз «Шальке» выигрывал почти год назад: 17 января 2020 года дома обыграли «Боруссию М» – 2:0. Мы решили посчитать, сколько можно было бы заработать, если все это время ставить против «Шальке» и какая сумма понадобилась бы капперу, чтобы играть на победу «Шальке» по стратегии догон.

Для начала мы вам покажем результаты и коэффициенты всех матчей чемпионата Германии, в которых «Шальке» не смог победить. Эта серия растянулась на два сезона:

Сезон-2019/20

(25.01) матч «Бавария» – «Шальке» закончился со счетом 5:0.

П1 – 1.17

Х – 8.42

П2 – 15.75

1Х – 1.02

Сезон-2020/21

Если бы вы продолжали ставить на то, что «Шальке» не победит (1Х на соперника) лесенкой на каждый из этих матчей, то приумножили бы первоначальную ставку в 3012 раз – безумный кэф!

А если бы вы 30 матчей назад начали ставить на победу «Шальке» со 100 рублей и с каждым матчем увеличивали сумму ставки в два раза, то для победы понадобился бы банк в 107 374 182 400 рублей.

За время этой серии у «Шальке» сменилось 4 тренера. Наставник-победитель – швейцарец Кристиан Гросс возглавил команду только перед самым Новым годом и будет пытаться спасти клуб из Гельзенкирхена от вылета. Сейчас у «Шальке» 7 очков после 15 тура. 4 очка отделяют команду от 15 места, которое гарантирует место в Бундеслиге.

Букмекеры предлагают кэф 1.44 (70%) на то, что «Шальке» займет одно из двух последних мест и напрямую вылетит во вторую лигу.

Ставили вчера против «Шальке»? А серия без побед какой команды вам запомнилась больше всего?

Источник: твиттер «Шальке»