Betting Insider

«Шальке» победил впервые за 30 матчей в Бундеслиге. Кэф серии – 3012, для догона понадобился бы банк в 107 млрд рублей

Вчера «Шальке» разгромил на своем поле «Хоффенхайм» – 4:0. Эта победа стала первой в Бундеслиге для клуба из Гельзенкирхена за 30 матчей. 

  • Коэффициент на победу хозяев давали – 4.07
  • Точный счет шел за 100.00;
  • Еще сыграла ставка обе забьют (нет) с кэфом 2.59

Более 5% наших пользователей поверили в победу «Шальке»:

Например, капперы Азаров Максим и Алеся Бравая одни из тех, кто дал верный прогноз на матч:

В прошлый раз «Шальке» выигрывал почти год назад: 17 января 2020 года дома обыграли «Боруссию М» – 2:0. Мы решили посчитать, сколько можно было бы заработать, если все это время ставить против «Шальке» и какая сумма понадобилась бы капперу, чтобы играть на победу «Шальке» по стратегии догон.

Для начала мы вам покажем результаты и коэффициенты всех матчей чемпионата Германии, в которых «Шальке» не смог победить. Эта серия растянулась на два сезона:

Сезон-2019/20

  1. (25.01) матч «Бавария» – «Шальке» закончился со счетом 5:0.
  • П1 – 1.17
  • Х – 8.42
  • П2 – 15.75
  • 1Х – 1.02
  1. «Герта» (в гостях) 0:0 (2.85 – 3.37 – 2.58; 1Х – 1.56)
  2. «Падерборн» (дома) 1:1 (1.60 – 4.40 – 5.51; Х2 – 2.30)
  3. «Майнц» (в гостях) 0:0 (2.68 – 3.54 – 2.63; 1Х – 1.54)
  4. «Лейпциг» (дома) 0:5 (4.33 – 4.01 – 1.80; Х2 – 1.22)
  5. «Кельн» (в гостях) 3:0 (2.19 – 3.71 – 3.22; 1Х – 1.34)
  6. «Хоффенхайм» (дома) 1:1 (2.67 – 3.60 – 2.61; Х2 – 1.43)
  7. «Боруссия Д» (в гостях) 4:0 (1.58 – 4.51 – 5.87; 1Х – 1.13)
  8. «Аугсбург» (дома) 0:3 (2.02 – 3.64 – 3.86; Х2 – 1.80)
  9. «Фортуна» (в гостях) 2:1 (2.54 – 3.37 – 2.97; 1Х – 1.35)
  10. «Вердер» (дома) 0:1 (2.67 – 3.32 – 2.82; Х2 – 1.47)
  11. «Унион» (в гостях) 1:1 (2.40 – 3.21 – 3.32; 1Х – 1.31)
  12. «Байер» (дома) 1:1 (7.35 – 4.96 – 1.45; Х2 – 1.11)
  13. «Айнтрахт» (в гостях) 2:1 (1.58 – 4.34 – 6.05; 1Х – 1.12)
  14. «Вольфсбург» (дома) 1:4 (6.72 – 4.66 – 1.50; Х2 – 1.11)
  15. «Фрайбург» (в гостях) 4:0 (2.11 – 3.77 – 3.47; 1Х – 1.30)

Сезон-2020/21

  1. «Бавария» (в гостях) 8:0 (1.12 – 11.84 – 20.41; 1Х – 1.02)
  2. «Вердер» (дома) 1:3 (2.67 – 3.41 – 2.72; Х2 – 1.51)
  3. «Лейпциг» (в гостях) 4:0 (1.32 – 6.01 – 9.71; 1Х – 1.04)
  4. «Унион» (дома) 1:1 (3.15 – 3.40 – 2.38; Х2 – 1.33 )
  5. «Боруссия Д» (в гостях) 3:0 (1.21 – 7.67 – 15.42; 1Х – 1.02)
  6. «Штутгарт» (дома) 1:1 (3.18 – 3.68 – 2.26; Х2 – 1.38)
  7. «Майнц» (в гостях) 2:2 (2.37 – 3.52 – 3.07; 1Х – 1.42)
  8. «Вольфсбург» (дома) 0:2 (3.89 – 3.73 – 1.97; Х2 – 1.29)
  9. «Боруссия М» (в гостях) 4:1 (1.38 – 5.39 – 8.23; 1Х – 1.10)
  10. «Байер» (дома) 0:3 (6.34 – 4.65 – 1.52; Х2 – 1.15)
  11. «Аугсбург» (в гостях) 2:2 (2.15 – 3.60 – 3.47; 1Х – 1.32)
  12. «Фрайбург» (дома) 0:2 (3.36 – 3.55 – 2.20; Х2 – 1.35)
  13. «Арминия» (дома) 0:1 (2.33 – 3.28 – 3.33; Х2 – 1.65)
  14. «Герта» (в гостях) 3:0 (1.72 – 3.96 – 4.99; 1Х – 1.18)

Если бы вы продолжали ставить на то, что «Шальке» не победит (1Х на соперника) лесенкой на каждый из этих матчей, то приумножили бы первоначальную ставку в 3012 раз – безумный кэф! 

А если бы вы 30 матчей назад начали ставить на победу «Шальке» со 100 рублей и с каждым матчем увеличивали сумму ставки в два раза, то для победы понадобился бы банк в 107 374 182 400 рублей

За время этой серии у «Шальке» сменилось 4 тренера. Наставник-победитель – швейцарец Кристиан Гросс возглавил команду только перед самым Новым годом и будет пытаться спасти клуб из Гельзенкирхена от вылета. Сейчас у «Шальке» 7 очков после 15 тура. 4 очка отделяют команду от 15 места, которое гарантирует место в Бундеслиге. 

Букмекеры предлагают кэф 1.44 (70%) на то, что «Шальке» займет одно из двух последних мест и напрямую вылетит во вторую лигу

Ставили вчера против «Шальке»? А серия без побед какой команды вам запомнилась больше всего? 

Источник: твиттер «Шальке»

Комментарии
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Max S
54.3% WR-1.15% ROI
Кстати, я что-то не верю, что  «Шальке» сейчас прямо воспрянет духом и заиграет
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Dj3000
55.1% WR-8.25% ROI
интересная статистика) но Шальке по прежнему главный аутсайдер
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Юрчик
61.5% WR0.22% ROI
ставил обе забьют, Хофенхайм вчера был повержен и отправился после второго гола в *******, а после третьего гола он получил очень тяжёлый удар, конечно Хофенхайм старался, но по игре было видно, что команда не стремится не только победить, но и забить
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Max S
54.3% WR-1.15% ROI
Юрчикставил обе забьют, Хофенхайм вчера был повержен и отправился после второго гола в *******, а после третьего гола он получил очень тяжёлый удар, конечно Хофенхайм старался, но по игре было видно, что команда не стремится не только победить, но и забить
Эх, очень обидно. А что рекомендуете на сегодня взять?
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Юрчик
61.5% WR0.22% ROI
Max SЭх, очень обидно. А что рекомендуете на сегодня взять?
Советывать неблагодарное дело, но есть рискованная одна ставка
Наполи Фора 2 (-1)
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Max S
54.3% WR-1.15% ROI
ЮрчикСоветывать неблагодарное дело, но есть рискованная одна ставка Наполи Фора 2 (-1)
Я взял просто победу Наполи. А на Ла Лигу не ставили сегодня?
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Юрчик
61.5% WR0.22% ROI
Max SЯ взял просто победу Наполи. А на Ла Лигу не ставили сегодня?
взял победу Валенсии, но у нас с ней общии счеты)
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eugens
50.5% WR-2.1% ROI
ставил против, но пока думал-ставить или нет, обратил внимание что кф неплохо прогружается на шальке, что навело на мысли конечно. но поскольку в бундеслиге насмотренность еще небольшая, оставил это без внимания.
а за мысль ставить против победы шальке лесенкой пять, отличная идея)
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Сeргей Рябкин
56.8% WR2.7% ROI
eugensставил против, но пока думал-ставить или нет, обратил внимание что кф неплохо прогружается на шальке, что навело на мысли конечно. но поскольку в бундеслиге насмотренность еще небольшая, оставил это без внимания. а за мысль ставить против победы шальке лесенкой пять, отличная идея)
Сам используешь эту стратегию на какой-то команде?
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Больше популярных прогнозов
Юрчик 61.5% WR0.22% ROI
1.7Обе команды забьют - Да
Унион Берлин — Байер| Бундеслига
Унион Берлин — Байер| Бундеслига
Унион Берлин показывает в этом году хороший футбол и может дать бой любой команде из Бундес Лиге, в этом сезоне берлинцы обыграли Боруссию Д., с Баварией сыграли вничью 1:1, среднее кол-во заб. голов за матч 2, 07, среднее кол-во пропущ голов за матч 1,33, забивает в 100% сыграных игр в чемпионате, пропускает в 80% игр
Унион Берлин идёт на 5ой строчке в таблице и с такой игрой которую показывает команда, они уверенно смотрят в Евро Кубки

Байер, конечно просто так три очка не отдаст, в индивидуальны встречах Леверкузен не знает поражений и всегда забирал 3 очка
Байер забивает в среднем за матч 2,00 гола, пропускает 1,00 гол в среднем за матч, в 80% сыграных игр Леверкузенцы забили

Конечно сухая статистика не доконца предполагает исход встречи, в матче таких клубов может произойти всё что угодно
Но в данном матче ставка (об.з) смотрится не плохо
0
Повторить за 1.7
Бабкины СемАчки 37.3% WR-2.43% ROI
1.89Победит Монако
Монпелье — Монако| Лига 1
Монпелье — Монако| Лига 1
(9)Монако как никогда набрал ход, причем неплохой,Сашка Головин потихоньку начинает принимать участие в жизни клуба после травмы,два последних разгромных матча от Монако обнадеживают на продолжение победных матчей!Шанс закрепиться в еврокубков зоны,думаю сегодня Монако не упустит.Про Монпелье что могу сказать,печальненькая атмосфера в команде,5 игр без побед,не спорю,могут и стрельнуть сегодня,это же Франция,а там все может быть как в сказке!🤞
0
Повторить за 1.89
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