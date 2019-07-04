Исследование Betting Insider: на «Реале» можно было слить целое состояние. А какой клуб принес прибыль в прошлом сезоне?

Многие болельщики считают, что могут монетизировать свою любовь к футболу в букмекерской конторе. Однако, не все понимают – недостаточно поставить деньги на топ-клубы уровня «Барселоны» или «Реала», чтобы выиграть на ставках. Беттинг – профессиональная работа для спортивных аналитиков и типстеров. Поэтому, мы собрали всю статистику по форам за сезон, чтобы показать — ставка на фаворита – не всегда прибыльная стратегия.



Что такое фора?

Форы придуманы букмекерскими конторами, чтобы уравнять шансы команд. Они особенно популярны в баскетболе, но в футболе тоже применимы. Минусовая отбирает заявленное количество голов, плюсовая – добавляет. Если вы видите рядом с фаворитом (-1,5) – отнимите это число от забитых голов вашей команды - чтобы сыграла ставка, она должна победить с разницей не менее, чем в два мяча. Так матчи «Барселоны» и «Манчестер Сити» становятся более интересными для прогноза, появляется интрига, увеличивается коэффициент на фаворита.

Кажется сложным? Приведем пример: в первом матче ½ Лиги чемпионов «Барселона» вынесла «Ливерпуль» 3:0 на своем поле. Каталонцы, конечно, в домашних играх – фавориты. Чистая победа шла за 1.90. А победа «Барсы» с форой (-1.5) оценивалась коэффициентом 3.52. Ставка на фору сыграла бы и при счете 2:0 в пользу каталонцев, но команда Месси отличилась трижды, а мы увеличили банк в 3.5 раза – при ставке в 100$ прибыль составила 252$.

В прошедшем сезоне было несколько команд, на которых можно было не только заработать, но и слить весь банк. На основе статистических данных, мы сделали подборку плюсовых / минусовых команд для ставок в главных европейских чемпионатах. Для анализа мы брали равновесные форы – такие, чтобы коэффициенты на победу команд были в районе двойки (это значит, что с такими форами шансы на победу команд в матче – по 50%)





Великобритания

Вы удивитесь, но больше всего заработать можно было на команде, занявшей только 8-е место в АПЛ – «Ньюкасл». Фора на них сыграла 24 раза из 38 матчей, а это – 63,2% побед. Причина? Недооценка букмекерскими конторами: всего в 8 из 38 матчах «Ньюкасл» шел фаворитом. Ставя по 100$ на каждый матч, вы бы выиграли 4680, или 880 чистой прибыли. Профит!

Одна из популярных тактик новичков – ставки на фаворита. Спойлер: это не работает. Букмекеры выставляли минусовую фору на каждый матч «Ман Сити», кроме принципиальной игры на выезде с «Ливерпулем», там была нулевая. Ваши ожидания – ваши проблемы. Ровно 50% (19 раз) «Сити» – чемпион Англии, забивший 95 голов, пробил фору. «Горожане» оказались в середине таблицы фор рядом с «Ливерпулем». На этом не заработаешь.

Испания

«Хетафе» из пригорода Мадрида не хватило одной победы до группы Лиги чемпионов, но в зачете команд с учётом букмекерских гандикапов команда выиграла за явным преимуществом. 24 раза из 38 проходила фора на «Хетафе» – это 63,2% побед. Превысить 60% в Испании никто более не смог.

Мадридский «Реал» оказался самым невыгодным вложением на рынке фор. Такого провального сезона у «сливочных» не было давно, но букмекеры продолжали верить в мадридский суперклуб даже после вылета из топ-5. 35 из 38 матчей на «Реал» предлагалась минусовая фора, которую мадридцы пробили всего 12 раз. А проигрывала ставка на гандикап «Реала» вдвое чаще: ровно 24 раза. 31% победных ставок – худший результат испанской Примеры. Хуже, чем покупать биткоин по $12000.





А что «Барселона»? Каталонские фанаты, не радуйтесь. Не лучше. Букмекеры ждут разгромов, а вместо них – душный футбол. Всего 15 раз «Барселона» оправдала ожидания букмекеров, вынеся соперников с нужной минусовой форой. А предлагали на каталонцев ставку с минусом 36 раз за сезон, всего дважды – давали фору 0.

Италия

Как там дела у Роналду? «Ювентус» взял 8 чемпионств подряд, но с середины апреля до конца сезона Серии А ни разу (!) не пробил минусовую фору. А это - целых 7 туров. Похоже, мотивация играть в футбол после вылета из ЛЧ у них окончательно пропала. Всего 14 раз сыграла ставка на банду Криштиану Роналду, но самое удивительное, что рядом, с точно такими же показателями осели в болоте «Интер», «Милан», «Рома», «Лацио». Весь цвет римского и миланского футбола.

На дне океана посадили «фиалки». Хуже пяти грандов итальянского футбола реализовывала форы только «Фиорентина». За 38 матчей «фиалки» пробили фору всего 10 раз, что в процентном соотношении на 10 же хуже (26% против 36%) «Ювентуса» и других команд.

Топ-5

“Вердер” (24*100*1,85 +400 = 4840) банк - 3400, прибавка - 42% “Аталанта” (27*100*1,85 + 200 = 5195) банк - 3800, прибавка - 37% “Хетафе” (24*100*1,85 +400 = 4840) банк - 3800, прибавка - 27% “Лилль” (22*100*1,85 +500 = 4570) банк - 3800, прибавка - 20% “Ньюкасл” (24*100*1,85 +100 = 4540) банк - 3800, прибавка - 19%

Антитоп-5

“Монако” (11*100*1,85 + 100 = 2135) банк - 3800, убыток - 44% “Хаддерсфилд” (11*100*1,85 + 200 = 2235) банк - 3800, убыток - 42% “Штутгарт” (11*100*1,85 = 2035) банк - 3400, убыток - 41% “Реал” Мадрид (12*100*1,85 + 200 = 2420) банк - 3800, убыток - 37% “Фиорентина” (10*100*1,85 + 1100 = 2950) банк - 3800, убыток - 33%

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