🔴🔵 Какого цвета Манчестер? Раскрась вечер безусловным фрибетом 1000 рублей​ 🎁

Ответный матч полуфинала Кубка английской лиги! Первый матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Сити». Несмотря на трудность положения, «МЮ» попытается сделать камбэк на «Этихаде» – все-таки это дерби!

Игра будет напряженной хотя бы потому, что ночью кто-то пытался сжечь дом Эда Вудворта. Еще одна причина, почему «МЮ» будет трудно – отсутсвие Рэшфорда. Как они справятся без своего главного форварда?

Чтобы вы получили еще больше эмоций от просмотра футбола, мы подготовили для вас уникальную статистику самых популярных ставок на матч «Сити» – «МЮ»:

ОЗ (да) – 18%

П1 – 15%

П1 и ТМ (2,5) – 14%

П2 – 6%

Ф1 (-1,5) – 3%

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