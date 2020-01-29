Бесплатный бонус для ставки на полуфинал Кубка английской лиги
Ответный матч полуфинала Кубка английской лиги! Первый матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Сити». Несмотря на трудность положения, «МЮ» попытается сделать камбэк на «Этихаде» – все-таки это дерби!
Игра будет напряженной хотя бы потому, что ночью кто-то пытался сжечь дом Эда Вудворта. Еще одна причина, почему «МЮ» будет трудно – отсутсвие Рэшфорда. Как они справятся без своего главного форварда?
Чтобы вы получили еще больше эмоций от просмотра футбола, мы подготовили для вас уникальную статистику самых популярных ставок на матч «Сити» – «МЮ»:
- ОЗ (да) – 18%
- П1 – 15%
- П1 и ТМ (2,5) – 14%
- П2 – 6%
- Ф1 (-1,5) – 3%
Какого цвета Манчестер? Раскрась вечер безусловным фрибетом 1000 рублей
Предложение действительно только для тех пользователей букмекера, которые впервые установят его приложение.