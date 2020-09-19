«Динамо» уволит главного тренера после вылета из ЛЕ? Букмекеры назвали главного претендента на замену

«Динамо» не побеждает три матча подряд: ничья с «Уфой» (1:1) и поражение от «Рубина» (0:1) в РПЛ, а теперь – вылет из квалификации ЛЕ от тбилисского «Локомотива» (1:2). После неудачной серии появились слухи о возможном увольнении главного тренера Кирилла Новикова.

Наиболее вероятным претендентом, по мнению букмекеров, является Юрий Семин.

Заключить пари на приход бывшего тренера «Локомотива» в «Динамо» можно с коэффициентом 7. Однако букмекеры ждут, что скорее Семин закончит карьеру – этот вариант оценивается с коэффициентом 2.

Семин провел за «Динамо» четыре сезона в качестве игрока (109 матчей, 24 гола, обладатель кубка СССР, серебряный призер Чемпионата СССР), а также тренировал команду в сезоне-2005/06.

В должности главного тренера «Локомотива» Семин трижды побеждал в чемпионате России.

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