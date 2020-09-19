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«Динамо» уволит главного тренера после вылета из ЛЕ? Букмекеры назвали главного претендента на замену

«Динамо» не побеждает три матча подряд: ничья с «Уфой» (1:1) и поражение от «Рубина» (0:1) в РПЛ, а теперь – вылет из квалификации ЛЕ от тбилисского «Локомотива» (1:2). После неудачной серии появились слухи о возможном увольнении главного тренера Кирилла Новикова.

Наиболее вероятным претендентом, по мнению букмекеров, является Юрий Семин.

Заключить пари на приход бывшего тренера «Локомотива» в «Динамо» можно с коэффициентом 7. Однако букмекеры ждут, что скорее Семин закончит карьеру – этот вариант оценивается с коэффициентом 2.

Семин провел за «Динамо» четыре сезона в качестве игрока (109 матчей, 24 гола, обладатель кубка СССР, серебряный призер Чемпионата СССР), а также тренировал команду в сезоне-2005/06. 

В должности главного тренера «Локомотива» Семин трижды побеждал в чемпионате России.

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Источник изображений: https://gol.ru/materials/4223-..., ФК «Динамо»

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49% (спасибо хотя, что я не один такой), именно столько игроков проиграло, ставя на "Зенит" в матче с "Уралом". Поэтому этот прогоз я делаю дрожащими руками. После такой оплевухи не хочется кричать на каждом углу, что это валуй..., но это и вправду, черт возьми, валуй. "Тамбов" играет в этом сезоне крайне неудачно: команда идет на 13 строчке турнирной таблицы в РПЛ. Понастаящему выдающихся игр тамбовчане не выдавали. Да, были победы над "Уфой" и "Химками", но согласитесь: "Тамбов" оприоре сильнее этих команд и просто обязан был побеждать. А вот с фаворитами они играют, мягко говоря, неудачно: блеклые игры против "Зенита" и "ЦСКА". "Локо" тоже идет не шатко не валко, но здесь будет настроен только на победу, а как еще, "Тамбов" - это же такая прекрасная возможность найти оддушину. Это будет что-то в духе пятничного "Краснодара", который накидал в ворота "Химок" за все предыдущие встпечи. Беру, беру, все таки, победу "Локо" уж не может в одном туре быть спазу двух аномалий!
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Тихон Соколов66.1% WR1.77% ROI
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