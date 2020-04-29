«Фергюсон звонил мне и просил сделать ставку за него». История лудомана из «МЮ», который проиграл 7 млн фунтов

Букмекерские конторы уже давно спонсируют футбольные клубы. Даже в РПЛ все 16 клубов имеют беттинг-партнеров, а в АПЛ эта практика известна давно. Услугами букмекеров пользуются и сами футболисты, хотя это сейчас запрещено.

Бывший игрок «МЮ», «Ньюкасла» и сборной Северной Ирландии Кит Гиллеспи признался, что на ставки его подсадил сам Алекс Фергюсон. В 1993-1995 годах талантливый воспитанник «Манчестера» играл у легендарного шотландца. Если пари тренера заходило, он делился с Китом выигрышем.

«В те времена еще не было жесткого запрета на ставки, как сейчас. Было такое, что Фергюсон звонил мне по пятницам: «Сделаешь ставку за меня?», – говорил он. Я всегда надеялся, что ставка выиграет, ведь в таком случае он оставлял мне «чаевые», – рассказывает Гиллеспи.

Гиллеспи проиграл 7 млн фунтов, будучи еще футболистом

В своей книге «Как не быть футболистом-миллионером» Кит рассказывает, что проиграл на ставках более 7 млн фунтов за время футбольной карьеры. Все началось с «МЮ», где на тот момент молодой футболист проиграл порядка 60 тысяч, а в разнос Гиллеспи уже пошел, когда перебрался в «Ньюкасл».

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«Раньше нужно было посещать контору, чтобы сделать ставку, но теперь есть ставки по телефону и Интернету. Это удобно, но с деньгами расстаешься даже быстрее. Было такое, что за 2 дня я проиграл 62 тысячи фунтов – всю зарплату за год. Из-за этого у меня появились большие долги».

Карьера Кита по чекам из букмекерских контор

«МЮ»: 60 тысяч фунтов

«Ньюкасл»: 1,1 млн + 250 тысяч (бонусы)

(бонусы) «Блэкберн»: 3,5 млн + 400 тысяч (бонусы)

(бонусы) «Лестер»: 1,05 млн + 40 тысяч (бонусы)

(бонусы) «Шеффилд»: 670 тысяч + 75 тысяч (бонусы)

(бонусы) «Брэдфорд»: 15 тысяч

«Гленторан»: 43,8 тысячи

Вместе: 7,2 млн фунтов

«Немаленькая сумма, согласитесь? Это я еще не учитывал деньги, которые получал от матчей за сборную Северной Ирландии, за участие в рекламных акциях и другие сделки. Гемблинг полностью опустошил мои карманы», – вспоминает Кит.

В настоящий момент Гиллеспи живет в скромной квартире на окраине небольшого города Бангор (Северная Ирландия) и уверяет, что победил лудоманию. По его словам, деньги он проиграл в ставках на скачки, но сейчас они ему неинтересны. «Я могу поставить 20 фунтов на футбол, когда в субботу смотрю с друзьями матч в баре, но этот путь больше никогда не повторю».

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