«Более половины – на победу Хабиба», – CEO «Париматч Россия» о ставках на бой Нурмагомедова и Гэтжи

Главный исполнительный директор «Париматч» в России Дмитрий Сергеев в своем телеграм-канале «Тот самый Австриец» рассказал про обьем ставок на предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

По его словам к 18:00 мск бой Хабиб - Гэтжи собрал в пре-матче уже в 5 раз больше ставок чем бой Фергюсон - Гэтжи:

58% ставок сделано на чистую победу Хабиба за 1,30 ;

; 12% ставят на чистую победу Гэтжи за 4,00 ;

; 6% на досрочную победу Хабиба за 1,78 ;

; 3% на победу Хабиба сабмишеном за 2,72.

Далее в среднем по 1,5% всего объема ставок на следующие события:

бой продлится больше 1,5 раундов за 1,35 ;

; тотал больше 2,5 раундов за 1,64 ;

; победа Хабиба в третьем раунде за 8,00 ;

; победа Хабиба в четвертом раунде за 10,50 ;

; досрочное окончание поединка за 1,45 ;

; Гэтжи не победит досрочно за 1,24.

Судя по скорости роста ставок, бой Хабиб - Гэтжи станет рекордным для Париматч в 2020 году и опередит даже финал Лиги Чемпионов.

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