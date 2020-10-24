Betting Insider

«Более половины – на победу Хабиба», – CEO «Париматч Россия» о ставках на бой Нурмагомедова и Гэтжи

Главный исполнительный директор «Париматч» в России Дмитрий Сергеев в своем телеграм-канале «Тот самый Австриец» рассказал про обьем ставок на предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

По его словам к 18:00 мск бой Хабиб - Гэтжи собрал в пре-матче уже в 5 раз больше ставок чем бой Фергюсон - Гэтжи:

  • 58% ставок сделано на чистую победу Хабиба за 1,30;
  • 12% ставят на чистую победу Гэтжи за 4,00;
  • 6% на досрочную победу Хабиба за 1,78;
  • 3% на победу Хабиба сабмишеном за 2,72.

Далее в среднем по 1,5% всего объема ставок на следующие события:

  • бой продлится больше 1,5 раундов за 1,35;
  • тотал больше 2,5 раундов за 1,64;
  • победа Хабиба в третьем раунде за 8,00;
  • победа Хабиба в четвертом раунде за 10,50;
  • досрочное окончание поединка за 1,45;
  • Гэтжи не победит досрочно за 1,24.

Судя по скорости роста ставок, бой Хабиб - Гэтжи станет рекордным для Париматч в 2020 году и опередит даже финал Лиги Чемпионов. 

Читайте больше материалов в нашем блоге:

❓ Почему на острове? Чем занят Хабиб между боями? Взвешиваем ваши знания о UFC 254 перед стартом главного ивента года

₽5000 ➡️ ₽10 000 – повышенный бонус к бою Хабиба! Предложение ограничено⚠️

«Хабиб будет отступать и дрожать, как обычно!» – Конор дал прогноз на мейн ивент UFC 254

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
А что вы думаете? Оставьте свой комментарий.

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Константин Генич55.7% WR-2.62% ROI
1.78ЦСКА тотал больше 1.5
ЦСКА — Арсенал Тула|РПЛ
ЦСКА — Арсенал Тула|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ИТБ1 (1.5) в матче ЦСКА — Арсенал Тула. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что ЦСКА играет очень здорово. "Армейцы" показывают яркий и интересный футбол. С каждым матчем игроки все лучше и лучше понимают друг друга на поле. Да, у команды есть проблемы в обороне, но атакующая линия ЦСКА смотрится очень хорошо.

Арсенал не может похвастаться надежными действиями в обороне. И в этом матче ЦСКА вполне может забить минимум два мяча. А если обратить внимание на статистику, то можно увидеть, что "армейцы" практически всегда пробивают ТБ (1.5) в домашних матчах против тульского клуба.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.78
Егор Ципрес66.7% WR3.3% ROI
2.04Боруссия Дортмунд фора (-1.5)
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Продолжаю не верить в российские клубы , Зениту достался хороший по стилю соперник перед игрой со шмелями , тем не менее проверку провалили и нет никаких предпосылок , что ошибки так быстро исправятся, Кресло Семака начало качаться после Брюгге и неудача с боруссией породит много новых слухов, в Германии шансов не будет, семак сыграет от обороны, его задача более менее приличный счёт, ничья идеально, но суперталантливая Боруссия разгромит Зенит , чья сыгранность в обороне оставляет желать лучшего
0
Повторить за 2.04
Предыдущий
Следующий