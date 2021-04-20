18-го апреля, в рамках 31-го тура Серии А, «Ювентус» уступил с «Аталанте» со счетом 0:1. Единственный гол на 87-й минуте забил Руслан Малиновский. Алексей Миранчук на поле не появился, проведя весь матч на скамейке запасных. «Интер» сыграл вничью с «Наполи», а «Милан» обыграл «Дженоа» со счетом 2:1.

Таким образом, туринский клуб отстает от «Интера» уже на 15 очков.

20 апреля стартует 32-й тур чемпионата Италии. Топ-5 команд на данный момент выглядят следующим образом:

«Интер» — 75 очков; «Милан» — 66 очков; «Аталанта» — 64 очка ; «Ювентус» — 62 очка. «Наполи» — 60 очков.

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Кто фаворит на чемпионство?

Букмекеры не верят, что кто-либо из команд со 2-го по 5-е место смогут обойти миланский «Интер». Кэф на их победу — 1.01. Однако вся линия на чемпионство выглядит следующим образом:

«Интер» — 1.01 ( вероятность — 99% );

( ); «Аталанта» — 35.00 ( 3% );

( ); «Милан» — 35.00 (3% );

); «Ювентус» — 6 5.00 ( 2 % );

( ); «Наполи» — 120.00 (1%).

Также букмекеры предлагают линию на то, кто по итогам чемпионата займет места с первого по четвертое (за исключением «Интера»):

«Аталанта»: Да — 1.22 , Нет — 4.30 ;

, Нет — ; «Милан»: Да — 1.25 , Нет — 4.00

, Нет — «Ювентус»: Да — 1.33 , Нет — 3.30 ;

, Нет — ; «Наполи»: Да — 1.80 , Нет — 2.00 ;

, Нет — ; «Лацио»: Да — 4.50, Нет — 1.20.

Напомним, что «Аталанта» и «Ювентус» 19 мая встретятся в финале Кубка Италии, за 4 дня до решающего, 38-го тура Серии А.

Также «Ювентусу» предстоят матчи против «Милана» и «Интера» (9 и 16 мая соответственно).

Какие у вас прогнозы на итоги сезона в Италии? Сумеет ли «Ювентус» закрепиться в зоне Лиги чемпионов?