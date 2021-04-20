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«Ювентус» возьмет 10-е чемпионство подряд? Букмекеры оценили шансы команды Пирло обойти «Интер»

автор Алексей Шабалдин

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18-го апреля, в рамках 31-го тура Серии А, «Ювентус» уступил с «Аталанте» со счетом 0:1. Единственный гол на 87-й минуте забил Руслан Малиновский. Алексей Миранчук на поле не появился, проведя весь матч на скамейке запасных. «Интер» сыграл вничью с «Наполи», а «Милан» обыграл «Дженоа» со счетом 2:1

Таким образом, туринский клуб отстает от «Интера» уже на 15 очков.

20 апреля стартует 32-й тур чемпионата Италии. Топ-5 команд на данный момент выглядят следующим образом: 

  1. «Интер» — 75 очков;
  2. «Милан» — 66 очков;
  3. «Аталанта» — 64 очка ;
  4. «Ювентус» — 62 очка.
  5. «Наполи» — 60 очков.

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Кто фаворит на чемпионство?

Букмекеры не верят, что  кто-либо из команд со 2-го по 5-е место смогут обойти миланский «Интер». Кэф на их победу — 1.01. Однако вся линия на чемпионство выглядит следующим образом: 

  • «Интер» — 1.01 (вероятность — 99%);
  • «Аталанта» — 35.00 (3%);
  • «Милан» — 35.00 (3%);
  • «Ювентус» — 65.00 (2%);
  • «Наполи» — 120.00 (1%).

Также букмекеры предлагают линию на то, кто по итогам чемпионата займет места с первого по четвертое (за исключением «Интера»):

  • «Аталанта»: Да — 1.22, Нет — 4.30;
  • «Милан»: Да — 1.25, Нет — 4.00
  • «Ювентус»: Да — 1.33, Нет — 3.30;
  • «Наполи»: Да — 1.80, Нет — 2.00;
  • «Лацио»: Да — 4.50, Нет — 1.20.

Напомним, что «Аталанта» и «Ювентус» 19 мая встретятся в финале Кубка Италии, за 4 дня до решающего, 38-го тура Серии А.

Также «Ювентусу» предстоят матчи против «Милана» и «Интера» (9 и 16 мая соответственно).

Какие у вас прогнозы на итоги сезона в Италии? Сумеет ли «Ювентус» закрепиться в зоне Лиги чемпионов?

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