«Ювентус» возьмет 10-е чемпионство подряд? Букмекеры оценили шансы команды Пирло обойти «Интер»
Ставишь на фаворита? Получи фрибет 1000 рублей от BetBoom!
18-го апреля, в рамках 31-го тура Серии А, «Ювентус» уступил с «Аталанте» со счетом 0:1. Единственный гол на 87-й минуте забил Руслан Малиновский. Алексей Миранчук на поле не появился, проведя весь матч на скамейке запасных. «Интер» сыграл вничью с «Наполи», а «Милан» обыграл «Дженоа» со счетом 2:1.
Таким образом, туринский клуб отстает от «Интера» уже на 15 очков.
20 апреля стартует 32-й тур чемпионата Италии. Топ-5 команд на данный момент выглядят следующим образом:
- «Интер» — 75 очков;
- «Милан» — 66 очков;
- «Аталанта» — 64 очка ;
- «Ювентус» — 62 очка.
- «Наполи» — 60 очков.
Читайте также:
УЕФА представил обновленный формат Лиги чемпионов
12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги
«Челси», «Ливерпуль» и «Ман Сити» сомневаются в участии в Суперлиге
Кто фаворит на чемпионство?
Букмекеры не верят, что кто-либо из команд со 2-го по 5-е место смогут обойти миланский «Интер». Кэф на их победу — 1.01. Однако вся линия на чемпионство выглядит следующим образом:
- «Интер» — 1.01 (вероятность — 99%);
- «Аталанта» — 35.00 (3%);
- «Милан» — 35.00 (3%);
- «Ювентус» — 65.00 (2%);
- «Наполи» — 120.00 (1%).
Также букмекеры предлагают линию на то, кто по итогам чемпионата займет места с первого по четвертое (за исключением «Интера»):
- «Аталанта»: Да — 1.22, Нет — 4.30;
- «Милан»: Да — 1.25, Нет — 4.00
- «Ювентус»: Да — 1.33, Нет — 3.30;
- «Наполи»: Да — 1.80, Нет — 2.00;
- «Лацио»: Да — 4.50, Нет — 1.20.
Напомним, что «Аталанта» и «Ювентус» 19 мая встретятся в финале Кубка Италии, за 4 дня до решающего, 38-го тура Серии А.
Также «Ювентусу» предстоят матчи против «Милана» и «Интера» (9 и 16 мая соответственно).