Российский букмекер перестанет спонсировать «Севилью»

«Севилья» прекратит сотрудничество с «Марафонбет», в следующем сезоне спонсором станет букмекерская компания Betway. Сделка станет самой крупной для клуба – 5 млн евро.

Об этом сообщает телеграм «Домик в Кюрасао». Betting Insider сделал запрос на подтверждение информации руководителю отдела маркетинга «Марафонбет» в СНГ Антону Ештокину – комментировать ситуацию отказались.

Напомним, что испанской Ла Лиге букмекер уже сотрудничает с «Леганесом», «Леванте» и «Алавесом».

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