«МЮ», «Ливерпуль» или «Челси»: куда перейдет Санчо? Заявление Клоппа и интерес Лэмпарда обрушили кэфы

На игрока «Боруссии» Джейдона Санчо претендуют сразу три клуба Премьер-Лиги. И если еще не так давно «МЮ» казался наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры, то теперь ситуация не такая однозначна.

«Красная футболка отлично бы смотрелась на Джейдоне», – сказал Клопп. И даже не смотря на слова тренера о том, что покупка Санчо этим летом маловероятна, кэф на трансфер в «Ливерпуль» рухнул вдвое. Две недели назад кэф в букмекерских конторах был 11.00 – сегодня Bet Victor оценивает переход в 5.00.

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Главными претендентами на Санчо все-таки остаются «МЮ» и «Челси». Лондонцы готовы тратить большие деньги на новичков. «Челси» уже перехватил Тимо Вернера у «Ливерпуля», в планах – приобретение Санчо и Хавертца. Сегодня можно сделать ставку на переход Санчо в «Челси» за кэф 2.75, хотя еще в начале июня было 7.00.

Переход Джейдона в «МЮ» уже не кажется решенным вопросом. В апреле мы сообщали, что «МЮ» практически договорился с Санчо – на данный момент кэф на трансфер повысился до 1.67 (в мае был – 1.25).

В сезоне-2019/20 Санчо принял участие в 44 матчах, забив 20 голов и сделав 20 ассистов. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 117 млн евро.

Джейдон является одним из фаворитов на престижную награду лучшему молодому футболисту года Golden Boy. Букмекеры оценивают успех Санчо кэфом 2.20.