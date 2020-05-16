«Бавария» – чемпион? У «Боруссии» Д на 18 голов больше, чем ожидалось – Санчо игнорирует статистику xG

Нас ждет мощный финиш Бундеслиги.

Несмотря на тысячи зараженных коронавирусом в Германии, Меркель разрешила Бундеслиге возобновить сезон 16 мая. Конечно, без болельщиков на трибунах.

Бундеслига возвращается первой из топ-5 лиг Европы. Лига 1 досрочно завершила сезон, АПЛ, Серия А и Ла Лига – вернутся в середине июня.

К 16 марта в Германии успели сыграть 25 туров. Топ таблицы перед рестартом:

На финише сезона у «Баварии» сложнейший календарь: уже через два тура они едут в Дортмунд к «Боруссии», еще через один – играют с «Байером» и «Гладбахом» (обеим проиграли в первом круге). Против команд из топ-5 мюнхенцы набрали всего 5 очков из 15 возможных.

«Боруссию» Д недооценивают. Санчо – феномен!

«Боруссия» Д победила в Суперкубке (2:0). Более того, эксперты их недооценивают весь сезон:

По статистике xG команда забила на 18 мячей больше, чем должна была;

Санчо создал для команды 29 голов – аналитики ожидали на 12 меньше.

Однако букмекеры сомневаются в форме дортмундцев после карантина – вот котировки на чемпионство:

«Бавария» – 1.2 (перед стартом сезона – 1.26);

(перед стартом сезона – 1.26); «Боруссия» Д – 6 (4.98);

(4.98); «РБ Лейпциг» – 9 (35);

(35); «Боруссия» М – 89 (227);

(227); «Байер» – 151 (66).

А вот интриги в гонке бомбардиров, кажется, не будет. Только если Тимо захочет поднять свой ценник перед уходом в «Ливерпуль». Кэфы:

Левандовски – 1.2 (25 голов в 23 матчах, xG – 23.66 , xG90 – 1.04 );

(25 голов в 23 матчах, xG – , xG90 – ); Вернер – 5 (21 гол в 25 матчах, xG – 18.49 , xG90 – 0.81 );

(21 гол в 25 матчах, xG – , xG90 – ); Холанд – 81 (9 голов в 8 матчах, xG – 5.63, xG90 – 0.99).

Кто возьмет Бундеслигу? Пишите в комментариях

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