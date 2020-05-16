«Бавария» – чемпион? У «Боруссии» Д на 18 голов больше, чем ожидалось – Санчо игнорирует статистику xG

Нас ждет мощный финиш Бундеслиги.
Несмотря на тысячи зараженных коронавирусом в Германии, Меркель разрешила Бундеслиге возобновить сезон 16 мая. Конечно, без болельщиков на трибунах.
Бундеслига возвращается первой из топ-5 лиг Европы. Лига 1 досрочно завершила сезон, АПЛ, Серия А и Ла Лига – вернутся в середине июня.
К 16 марта в Германии успели сыграть 25 туров. Топ таблицы перед рестартом:
На финише сезона у «Баварии» сложнейший календарь: уже через два тура они едут в Дортмунд к «Боруссии», еще через один – играют с «Байером» и «Гладбахом» (обеим проиграли в первом круге). Против команд из топ-5 мюнхенцы набрали всего 5 очков из 15 возможных.
«Боруссию» Д недооценивают. Санчо – феномен!
«Боруссия» Д победила в Суперкубке (2:0). Более того, эксперты их недооценивают весь сезон:
- По статистике xG команда забила на 18 мячей больше, чем должна была;
- Санчо создал для команды 29 голов – аналитики ожидали на 12 меньше.
Однако букмекеры сомневаются в форме дортмундцев после карантина – вот котировки на чемпионство:
- «Бавария» – 1.2 (перед стартом сезона – 1.26);
- «Боруссия» Д – 6 (4.98);
- «РБ Лейпциг» – 9 (35);
- «Боруссия» М – 89 (227);
- «Байер» – 151 (66).
А вот интриги в гонке бомбардиров, кажется, не будет. Только если Тимо захочет поднять свой ценник перед уходом в «Ливерпуль». Кэфы:
- Левандовски – 1.2 (25 голов в 23 матчах, xG – 23.66, xG90 – 1.04);
- Вернер – 5 (21 гол в 25 матчах, xG – 18.49, xG90 – 0.81);
- Холанд – 81 (9 голов в 8 матчах, xG – 5.63, xG90 – 0.99).
Кто возьмет Бундеслигу? Пишите в комментариях
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